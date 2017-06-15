|
|
|
Автор
Кнопки
|
Як платити за гарячу воду, якої немає?
15.06.2017 10:58
За «оптимістичним» прогнозом Київенерго, третина Києва буде залишатися без гарячої води до жовтня. Це та, яку обслуговує ТЕЦ-6, що залишилася без газу. Решті киян «пощастило» більше, бо гідравлічні випробування тепломереж позбавлять їх гарячої води тільки на місяць-два.
Якраз зараз населення отримує платіжки за травень, і ось кілька порад, щоб не довелося платити за відсутню послугу.
Найпростіше споживачам, які мають квартирні лічильники: коли відсутнє споживання – не платиш. Але, щоб прилад не накрутив зайвого, перекрийте подачу гарячої води на квартиру. Сучасні змішувачі такі чутливі, що навіть встановивши їх за звичкою посередині, вода буде подаватися з обох стояків. Ви й оком не змигнете, як лічильник накрутить відсутню гарячу воду.
Якщо лічильника немає, тоді діє система перерахунку, передбачена постановою Кабміну №151 від 17.02.2010 р. За кожен день відсутності послуги гарячого водопостачання розмір місячної плати за 1 особу зменшується на 3,3%. Місячна плата на особу у вашій квитанції вираховується, як тариф за кубометр помножений на норму споживання (для будинків м. Києва із централізованим водопостачанням і водовідведенням, обладнаним ваннами і душами, це 3 куб. м. на місяць).
Постанова констатує, що у разі ненадання послуги виконавець самостійно проводить перерахунок розміру плати, не чекаючи звернень чи скарг споживачів. Перерахунок повинен виконатися протягом місяця, що настає за розрахунковим. Причому це відбувається незалежно від того, маєте ви борги за гарячу воду чи ні.
Є ще один важливий нюанс для споживачів, які користуються газовими плитами і не мають лічильників газу та газових колонок. У період відсутності ГВ норма споживання газу для них буде автоматично збільшена з 4,4 кубометра за особу на місяць до 7,1 кубометра.
Це нарахування також відбувається автоматично, оскільки виконавці послуг газопостачання і гарячого водопостачання (у Києві – це Київгаз і Київенерго відповідно) підписують двосторонній акт, де фіксується строк відсутності ГВ. Тобто газовики без участі споживача припускають, що він грів воду на плиті і використав більше газу. Щоправда, збільшений платіж за газ може бути трохи відстроченим. Тому що газовики мають право надсилати перерахунок за спожитий газ у період відсутності централізованого гарячого водопостачання після завершення півріччя. Ці деталі прописані у постанові Кабміну №203 від 23.03.2016 р.
Тож рекомендую споживачам запам’ятати, а краще – записати дату, з якої подача гарячої води припинилася. А коли прийдуть платіжки за ГВ і за газ, перевірити, чи правильно виконавці розрахували кількість днів ненаданої послуги і додаткового навантаження на газову плиту. А ще краще – встановіть лічильники і ви точно знатимете, за що будете платити.
теги: жкг, жкх, комунальні послуги, тарифи, лічильник, гаряча вода, київенерго
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак ато банк Банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция Евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг мвф менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.