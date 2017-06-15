Як платити за гарячу воду, якої немає?

За «оптимістичним» прогнозом Київенерго, третина Києва буде залишатися без гарячої води до жовтня. Це та, яку обслуговує ТЕЦ-6, що залишилася без газу. Решті киян «пощастило» більше, бо гідравлічні випробування тепломереж позбавлять їх гарячої води тільки на місяць-два.





Якраз зараз населення отримує платіжки за травень, і ось кілька порад, щоб не довелося платити за відсутню послугу.





Найпростіше споживачам, які мають квартирні лічильники: коли відсутнє споживання – не платиш. Але, щоб прилад не накрутив зайвого, перекрийте подачу гарячої води на квартиру. Сучасні змішувачі такі чутливі, що навіть встановивши їх за звичкою посередині, вода буде подаватися з обох стояків. Ви й оком не змигнете, як лічильник накрутить відсутню гарячу воду.





Якщо лічильника немає, тоді діє система перерахунку, передбачена постановою Кабміну №151 від 17.02.2010 р. За кожен день відсутності послуги гарячого водопостачання розмір місячної плати за 1 особу зменшується на 3,3%. Місячна плата на особу у вашій квитанції вираховується, як тариф за кубометр помножений на норму споживання (для будинків м. Києва із централізованим водопостачанням і водовідведенням, обладнаним ваннами і душами, це 3 куб. м. на місяць).





Постанова констатує, що у разі ненадання послуги виконавець самостійно проводить перерахунок розміру плати, не чекаючи звернень чи скарг споживачів. Перерахунок повинен виконатися протягом місяця, що настає за розрахунковим. Причому це відбувається незалежно від того, маєте ви борги за гарячу воду чи ні.





Є ще один важливий нюанс для споживачів, які користуються газовими плитами і не мають лічильників газу та газових колонок. У період відсутності ГВ норма споживання газу для них буде автоматично збільшена з 4,4 кубометра за особу на місяць до 7,1 кубометра.





Це нарахування також відбувається автоматично, оскільки виконавці послуг газопостачання і гарячого водопостачання (у Києві – це Київгаз і Київенерго відповідно) підписують двосторонній акт, де фіксується строк відсутності ГВ. Тобто газовики без участі споживача припускають, що він грів воду на плиті і використав більше газу. Щоправда, збільшений платіж за газ може бути трохи відстроченим. Тому що газовики мають право надсилати перерахунок за спожитий газ у період відсутності централізованого гарячого водопостачання після завершення півріччя. Ці деталі прописані у постанові Кабміну №203 від 23.03.2016 р.





Тож рекомендую споживачам запам’ятати, а краще – записати дату, з якої подача гарячої води припинилася. А коли прийдуть платіжки за ГВ і за газ, перевірити, чи правильно виконавці розрахували кількість днів ненаданої послуги і додаткового навантаження на газову плиту. А ще краще – встановіть лічильники і ви точно знатимете, за що будете платити.



