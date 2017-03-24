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Бери менше – плати більше
24.03.2017 10:27
Заміни вікна, утепли стіни, постав лічильник – і буде тобі щастя у вигляді менших рахунків. Приблизно так виглядає формула енергозбереження, яким уже 3 роки натхненно займається влада у житловому фонді. Так, це краще, ніж сидіти, склавши руки. Але давайте будемо чесними: без симетричного енергозбереження на виробничих потужностях квитанція за комунальні послуги для окремого споживача меншою не стане.
І ось чому. Основою для розрахунку тарифів на теплову енергію, каналізування, холодну і гарячу воду є співвідношення двох кількісних показників – суми витрат на виробництво послуги до обсягу її реалізації.
Сума витрат на обслуговування ТЕЦ, мереж, насосних станцій є стабільною, тому що їхня потужність, довжина мереж, енергоємність залишаються незмінними з моменту введення в експлуатацію. Енергозбереження якщо і зачепило якийсь фрагмент у виробництві і транспортуванні комунальної послуги, то в загальному валовому вимірі не вплинуло на зниження її вартості. Щоб обстежити, відремонтувати і працювати на цьому обладнанні, потрібна така сама кількість штатних працівників і ресурсів.
Водночас обсяг реалізації послуг побутовим споживачам зменшується. Сьогодні одна багатоповерхівка зекономила 10 Гкал і катастрофи поки немає, але на завтра таких будинків стало 50, післязавтра – тисяча. А виробник не може зупинити ТЕЦ і насоси, тому несе свої гросбухи і затрати за минулий календарний рік до нацрегулятора і з легкістю доводить, що в наступному періоді тариф повинен зрости. Все що споживач наекономив у цьому році – він сам доплатить у наступному. Умовно кажучи, якщо реалізація послуги «падає» на 10%, то тариф на неї зростає на 11,1%. От і виходить, що чим більше споживаєш послуги, тим менший тариф, економиш – тариф зростає.
Ось чому я досить скептично ставлюся до законопроектів на зразок «Про Фонд енергоефективності». Це однобокість і гра на публіку. 400 млн. гривень коштів платників податків буде витрачено у 2017 році, щоб споживач міг зберегти енергію у себе в квартирі. І жодного натяку на стимулююче тарифоутворення для тепловиків і водоканалів, щоб зацікавити їх в економії і припинити панічно боятися падіння реалізації.
Поки виробники послуг кардинально не зменшать свої затрати, все наше енергозбереження в будинку – самообман і всього-на-всього відстрочений платіж.
теги: жкг, жкх, комунальні послуги, тарифи, енергозбереження
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