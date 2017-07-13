Щодо нових видів перевірок Держпраці у 2017 році

З моменту набрання чинності Постанови КМУ від 26 квітня 2017 року № 295, термін «планова перевірка», яка проводилась Держпраці йде з ужитку, та замінюється на нові види перевірок: інспекційні відвідування та невиїзді інспектування. А отже, якщо до 16 травня 2017 року періодичність перевірок базувалася на критеріях ризику (заборгованість з виплати зарплати, невідповідність кількості працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва тощо), то Постановою № 295 скасовано попередні критерії.

Щодо інспекційних відвідувань, то повний перелік підстав для їх проведення, визначено п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок).

До початку проведення інспекційного відвідування воно підлягає відповідній реєстрації у Держпраці чи її територіальним органом, проте на сьогодні документи для реалізації цього імперативу – відсутні.

За загальним правилом, інспектор праці повідомляє роботодавця про інспекційне відвідування (абз. 1 п. 8 Порядку). Однак , інспектор може і не попереджати керівництво компанії про перевірку у випадку коли йдеться про ймовірну нелегальну працю, якщо вважатиме, що таке повідомлення може зашкодити перевірці. Водночас максимальна тривалість перевірки інспектором праці не повинна перевищувати 10 робочих днів, а для малих підприємців – двох робочих днів (п. 10 Порядку).

Вищенаведені контролюючі заходи проводитимуться посадовими особами Держпраці та виконавчих органів місцевого самоврядування. Водночас на Держпраці покладено нагляд за тим, як органи місцевого самоврядування виконуватимуть делеговані їм повноваження.

Метою таких змін є запровадження нових інструментів між державною та приватним сектором, де пріоритетом інспекторів буде реалізація превентивних заходів впливу на роботодавця щодо дотримання останнім законодавства про працю. Для реалізації вищенаведеної мети, Уряд передбачає безкоштовних аудит для роботодавця, який проводитиметься органами Держпраці та спрямований на дотримання трудового законодавства. По завершенню аудиту Держпраці у своїй довідці вкаже на допущенні помилки роботодавця, який звернувся, без подальшого ризику накладення на нього штрафів і будь-якої відповідальності.

Постановою також створюються умови для застосування нових важелів впливу на роботодавця з боку працівника, що з однієї сторони може призвести до шантажу, а з другої сторони має зменшити трудові зловживання роботодавця, а відповідно і нівелювати порушення трудових прав працюючого.

Щодо критеріїв ризику при проведенні інспекційних відвідувань, то він буде реалізовуватись за допомогою співпраці Держстату, Пенсійного фонду, Державної фіскальної службу. Зазначені органи сповіщатимуть Держпраці про тих роботодавців, щодо яких вбачатимуть ймовірність порушення законодавства про працю.

Якщо говорити про невиїзні інспектування, то вони є абсолютною новинкою Порядку. Так, у випадку коли роботодавцем не було порушено правила оформлення трудових відносин з працівником (пп. 3-4 п. 5 Порядку), інспектор має можуть проводити невиїзні інспектування у приміщенні відповідного органу контролю на підставі документів та пояснень, наданих об’єктом відвідування. Для початку невиїзної перевірки інспектор повинен отримати рішення, яке ухвалює керівник органу контролю або його заступник, а також моє отримати погоджене зі сторони об’єкта відвідування (п. 15 Порядку). В день завершення невиїзного інспектування інспектор складе акт за його результатами, а якщо виявить порушення законодавства про працю – то й припис про їх усунення (п. 19 Порядку).