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Розмір ставки орендної плати за нерухоме майно для ГО в м. Києві
26.04.2017 17:21
Порядок оренди комунального майна в місті Києві визначається, зокрема Положенням про оренду майна територіальної громади міста Києва (далі – Положення), затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 р. за № 415/1280.
Даним Положенням також затверджено Методику розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду (далі – Методика).
Так, в п. 8 Методики визначено, що у разі оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою, крім об'єктів, за які встановлена орендна плата в розмірі 1 грн. на рік: Опл = Вп х Сор / 100,
де Опл - річна орендна плата без ПДВ, грн;
Вп - вартість орендованого майна згідно з висновком про вартість майна, без ПДВ, грн.;
Сор - орендна ставка, визначена згідно з таблицею 2 пункту 20 (для нерухомого майна) та пункту 15 (для іншого окремого індивідуально визначеного майна) цієї Методики, %
В п. 29 таблиці 2 п. 20 Методики зазначено, що орендна ставка за розміщення національних творчих спілок, майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, які є членами цих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: не більш як 20 кв. метрів справляється у розмірі 1%, а на частину площі, що перевищує 20 кв. метрів – 4%.
Ключовим моментом в даному пункті для визначення орендної ставки у розмірі 1% за користування 20 кв. метрами нерухомого комунального майна та 4% за користування частиною площі, що перевищує 20 кв. метрів комунального нерухомого майна, є розміщення (місцезнаходження) на цих площах громадської організації та не здійснення цією організацією підприємницької діяльності.
У разі, якщо громадська організація здійснює підприємницьку діяльність на зазначених площах, зокрема шляхом надання послуг з користування тренажерним залом для відвідувачів за плату, то слід керуватися п. 8 таблиці 2 п. 20 Методики де зазначено, що орендна ставка за розміщення салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів становить 25%.
Слід також звернути увагу, що важливим показником для визначення річної орендної плати є встановлення вартості орендованого майна.
Так, відповідно до п. 5.2. Положення оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди.
Тобто, якщо оцінка майна на момент продовження договору оренди була зроблена не пізніше трьох років, то її проведення не є обов ’язковим і використовуються показники попередньої оцінки .
При цьому, у в і дпов і днос ті до п. 5.4 Положення незалежна оцінка об'єкта оренди у випадках, встановлених Методикою оцінки об'єктів оренди, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання на підставі договору на проведення оцінки майна, укладеного між замовником оцінки - ініціатором щодо оренди майна (у випадках продовження (поновлення) дії договору оренди - орендарем) (далі - Замовник), суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання.
Тобто, оцінка майна під час продовження договору оренди, має здійснюватися суб’єктом оціночної діяльності виключно на підставі укладеного з орендарем договору на проведення оцінки майна.
теги: оренда, громадська організація, ГО, Київ, комунальне майно, комунальне, майно, громада, підприємництво, оцінка, договір, оплата
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