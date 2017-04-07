|
|
|
Автор
Кнопки
|
Наслідки заниження вартості нерухомого майна при його оцінці
07.04.2017 14:55
При здійсненні угоди купівлі-продажу нерухомості, продавець відповідно до п.2 ст. 167 ПКУ сплачує 5% податку від оціночної вартості (сплачується у випадку недотримання вимог ст. 172.1 ПКУ, зокрема перебування об’єкта нерухомості у власності продавця менше трьох років та продаж нерухомості частіше одного разу протягом календарного року).
Таким чином, якщо особа продає будь-який об’єкт нерухомості, частіше одного разу на рік, з кожної наступної операції стягується податок у розмірі 5% від вартості об’єкта нерухомості.
А покупець відраховує 1% до Пенсійного фонду (п. 10 ст. 4 ЗУ «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»).
Крім того, у разі здійснення операції, що перевищує суму в 50,000 гривень, потрібно здійснювати перерахування грошей за безготівковим рахунком (абз. 3 ст. 1 Постанови НБУ від 06.06.2013 N 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою»).
Ризики:
У разі якщо, однієї з перевірок податкової буде виявлено, що податки було сплачено не в повному обсязі і держава недоотримала в бюджет, то компенсувати різницю несплачених коштів буде замовник оцінки, а оцінювач буде нести адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність.
В такому разі договір купівлі-продажу об’єкта через суд може бути визнаний недійсним (ст. 215 ЦКУ), розв’язкою чого, може бути повернення квартири попередньому власнику, а покупцеві відшкодування коштів, зазначених в договорі купівлі-продажу. Це означає, що він отримає лише невелику частину грошей від витрачених.
Відповідно до ч. 4 ст. 212 ККУ особа, яка вперше вчинила діяння, умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).
Висновок:
У разі заниження оціни нерухомого майна, відповідальність може настати: як у особи, яка проводила таку оцінку, так і для сторін договору.
Аби у подальшому не мати негативних наслідків раджу Вам звертатись до оцінщиків, які відповідально виконують свою роботу, в такому разі ні, - сторони угоди, ні особи, які проводили оцінку майна – не матимуть запитань з боку контролюючих органів.
Необхідно також мати на увазі, що вищенаведені ризики можливі виключно при зацікавленості контролюючих органів, звісна річ, що кожен правочин і оцінку нерухомості, контролюючі органи не в змозі перевіряти.
А тому при заниженні оцінки нерухомого майна варто зважати на майбутні наслідки.
теги: оцінка, нерухомість, нотаріус, договір, купівля, квартира, майно, податки, гроші, закон, ЦКУ, ПКУ, продавець, покупець, перевірка, право
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR Адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.