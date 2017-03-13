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Щодо обрання ставки єдиного податку для новоствореної юридичної особи
13.03.2017 09:32
Новостворена юридична особа
може обрати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану
вартість (третя група – 3%), лише після здійснення реєстрації платником податку
на додану вартість.
Відповідно до п. 293.3 ст. 293 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями
(далі – ПК України) відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої
групи встановлюється у розмірі:
1) 3 % доходу – у разі сплати податку на
додану вартість;
2) 5 % доходу – у разі включення податку
на додану вартість до складу єдиного податку.
Згідно з п.п. 4 п. 293.8 ст.
293 ПК України ставка єдиного податку, визначена для III групи у розмірі 3 %,
може бути обрана:
а) суб’єктом господарювання, який
зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі переходу ним на
спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену
систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку
наступного календарного кварталу;
б) платником єдиного податку
третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 %, у разі
добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни
ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку
календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації
такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість;
в) суб’єктом господарювання, який
не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на
спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку
шляхом реєстрації платником податку на додану вартість і подання заяви щодо
переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного
податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного
календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану
вартість.
Якщо особа, яка відповідно до п. 181.1
ст. 181 ПК України не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги
оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною
статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник
податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.
У разі добровільної реєстрації особи як
платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним п.п. 6 п. 180.1
ст. 180 ПКУ, реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів
до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками
податку та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних
Також відповідно до абзацу першого п.
183.5 ст. 183 ПКУ особи, зазначені у п. 183.3 ст. 183 ПК України, можуть
навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що
відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі
особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на складання
податкових накладних.
Згідно з абзацом третім п. 183.7 ст. 183
ПК України реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку
може бути подана державному реєстратору як додаток до заяви про державну
реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи
або фізичної особи – підприємця. Поряд з цим абзацом другим п.п. 298.1.2 п.
298.1 ст. 298 ПКУ передбачено, що зареєстровані в установленому законом порядку
суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної
реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки
єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату
податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх
державної реєстрації.
Таким чином, новостворена
юридична особа може обрати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податку
на додану вартість (третя група – 3%), лише після здійснення реєстрації
платником податку на додану вартість. Тобто новостворена юридична особа може
зареєструватися з дня державної реєстрації як платник єдиного податку третьої
групи зі ставкою 5 % та не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу
подати заяву про перехід на сплату єдиного податку за ставкою 3 % (для третьої
групи) та подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість.
теги: податки, ДПІ, ДФС, ПКУ, доходи, видатки, бізнес, юрсосба, ЄП, ПДВ, господарювання, єдинийподаток, ставка, група, заява, реєстрація
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