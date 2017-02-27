Щодо дотацій для сільськогосподарських товаровиробників в 2017 році

22 лютого 2017 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністру України «Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році» № 83 від 08.02.2017 року (надалі – Постанова), якою затверджено Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році (надалі – Порядок).

Сільгосптоваровиробники, які займаються тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків мають право на отримання бюджетної дотації для розвитку і стимулювання виробництва с/г продукції.

Не мають права на отримання бюджетної дотації за звітний (податковий) період, за який проводиться бюджетна дотація, особи, які:

· були виключені із Реєстру отримувачів бюджетної дотації, сформованого ДФС (надалі - Реєстр), або втратили статус отримувачів бюджетної дотації до початку або у такому звітному періоді;

· за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змінили основний вид діяльності але в установленому порядку та строки не подали до контролюючого органу заяви для внесення змін до Реєстру;

· мають податковий борг з податку на додану вартість на наступний день після граничного строку сплати цього податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

Бюджетна дотація надається за умови, що питома вага вартості таких товарів становить не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених ними протягом попередніх 12 звітних податкових періодів сукупно, і які на кінець звітного періоду (місяця), за який проводиться бюджетна дотація, включені в Реєстр одержувачів бюджетної дотації.

Розподіл бюджетної дотації здійснюється окремо товаровиробникам, які займаються птахівництвом і окремо іншим товаровиробникам.

При цьому щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50% виділених асигнувань на бюджетну дотацію в поточному місяці.

Дотація виплачується щомісяця пропорційно до сплаченої суми ПДВ у межах виділених помісячних асигнувань за умови, що такі товаровиробники не мають податкового боргу з ПДВ.

Крім того, визначено порядок подачі сільгоспвиробниками заяви про включення до Реєстру одержувачів бюджетних дотацій. На підставі Реєстру та представлених документів про сплату ПДВ, ГФС формує список одержувачів бюджетних дотацій і передає список в Казначейство. Після чого Казначейство в автоматичному режимі щомісяця здійснює розподіл коштів.