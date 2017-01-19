Щодо необхідності і порядку державної реєстрації потужностей

Із опублікуванням в Офіційному віснику України (№ 26) 08.04.2016 наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 39 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам", зареєстрованого в Мін'юсті 12 березня 2016 року за № 382/28512, розпочато процес державної реєстрації потужностей.

Роз’яснення

Так, відповідно до статті 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператор ринку харчових продуктів, який провадить діяльність що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу згідно даного Закону, зобов’язаний подати до територіального органу компетентного органу (Управління Держпродспоживслужби в районі) заяву про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

Таким чином реєструвати потужність потрібно :

операторам ринку, які провадять діяльність, пов’язану з первинним виробництвом ( або: транспортуванням, зберіганням, продажем) харчових продуктів, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною.

Також цей обов’язок поширюється:

на заклади харчування (якщо воно не відповідає вищевказаним вимогам);

на потужності, які здійснюють виробництво харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження;

на заклади роздрібної торгівлі.

Водночас, варто зазначити оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походженнядля початку роботи закладу отримують експлуатаційний дозвіл (ч.1. ст. 23 Закону).

Наводжу покроковий порядок

проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам

1. подання заяви до територіального органу за адресою потужності не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності (заява про державну реєстрацію потужності може бути подана в паперовому або електронному вигляді. Подання заяви в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Законом України "Про електронний цифровий підпис").

Зразок заяви - http://minagro.gov.ua/system/files/Додаток 1_80.doc

Заява про державну реєстрацію потужності реєструється територіальним органом в день її надходження.

в день її надходження. територіальний орган приймає рішення (наказ) про державну реєстрацію.

приймає рішення (наказ) про державну реєстрацію. територіальний орган повідомляє оператору ринку протягом 5 робочих днів про державну реєстрацію та її особистий реєстраційний номер після прийняття рішення про державну реєстрацію (наказу).

повідомляє оператору ринку протягом 5 робочих днів про державну реєстрацію та її особистий реєстраційний номер державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом компетентного органу протягом 15 робочих днів після отримання заяви оператора ринку про таку реєстрацію (безоплатно).

1.1. Якщо державна реєстрація потужності не закінчена протягом строку, територіальний орган надає заявнику письмове обґрунтування продовження строку проведення реєстрації, який не може бути продовжений більше ніж на 15 робочих днів. Не допускається продовження строку реєстрації за наявності підстав для відмови у реєстрації потужності

1.2. повідомлення про відмову у державній реєстрації потужності із зазначенням чітких підстав такої відмови надсилається заявнику не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом заяви про державну реєстрацію потужності

Однак у разі відмови оператор ринку має право на повторне звернення у разі усунення причин, що стали підставою для відмови у державній реєстрації потужності.

Рекомендація

Якщо основним видом діяльності вашої підприємницької діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що не підпадає під дію Закону, щодо обов’язкової реєстрації потужностей, то відповідно здійснювати державну реєстрацію потужностей - не потребується.

Варто зазначити, що у разі якщо в ЄДР по КВЕД-ам вашого суб’єкта підприємництва міститься інформація, що він може здійснювати «роздрібну торгівлю товарами…», що підпадає під категорію тих Операторів ринку, які зобов’язані подати заяву про державну реєстрацію потужності, і ці КВЕД-и є не обов’язковими для вашої діяльності, я раджу їх виключити з ЄДР, з метою уникнення в подальшому можливих питань з боку державних органів.

Застереження

За роботу без державної реєстрації операторам ринку харчових продуктів передбачена адміністративна відповідальність згідно ч.1 п.2 ст.64 Закону виробництво, зберігання харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог цього Закону,

- тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат;

- на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.