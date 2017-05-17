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Нелегальный привкус от Евровидения
17.05.2017 14:07
Не могу пройти мимо темы
нелегальных автобусных перевозок, особенно, после завершения Евровидения.
Экономическую составляющую этого пагубного для бюджета явления я затрагивал в
своих прошлых блогах. Теперь снова хочу остановиться на этой теме.
Как мы все уже убедились,
власть ровным счетом не делает для того, чтобы повернуть нелегальные финансовые
потоки от частного извоза в законное русло. Более того, некоторые «светлые умы»
предложили оставить все так как есть, предоставив грабителям бюджета статус
легальных перевозчиков.
Но вот песенный конкурс
отшумел, экономисты посчитали плюсы и минусы. Напомню, что по средним оценкам
проведение этого конкурса обошлось нам в 855 млн. грн. Сколько же заработало
государство – вопрос, открытый до сих пор. Лично мне кажется, что ни копейки –
все осело в карманах частников. Да и этот доход не сопоставим с суммой
официальных затрат на проведение этого мероприятия.
Усугубляет ситуацию и тот
факт, что государственные органы своим бездействием помогли нелегальным
перевозчикам довольно неплохо заработать на потоке пассажиров, который хлынул в
украинскую столицу в разгар Евровидения и на том потоке, который отправился из
Киева восвояси.
Что я могу сказать: у нас
постоянно задвигаются какие-то новые реформы, приходят свежие специалисты, внедряются
современные подходы по развитию отрасли автомобильных пассажирских перевозок.
Однако привкус от этого всего остается какой-то нелегальный, увы.
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