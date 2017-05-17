Нелегальный привкус от Евровидения

Не могу пройти мимо темы нелегальных автобусных перевозок, особенно, после завершения Евровидения. Экономическую составляющую этого пагубного для бюджета явления я затрагивал в своих прошлых блогах. Теперь снова хочу остановиться на этой теме.

Как мы все уже убедились, власть ровным счетом не делает для того, чтобы повернуть нелегальные финансовые потоки от частного извоза в законное русло. Более того, некоторые «светлые умы» предложили оставить все так как есть, предоставив грабителям бюджета статус легальных перевозчиков.

Но вот песенный конкурс отшумел, экономисты посчитали плюсы и минусы. Напомню, что по средним оценкам проведение этого конкурса обошлось нам в 855 млн. грн. Сколько же заработало государство – вопрос, открытый до сих пор. Лично мне кажется, что ни копейки – все осело в карманах частников. Да и этот доход не сопоставим с суммой официальных затрат на проведение этого мероприятия.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что государственные органы своим бездействием помогли нелегальным перевозчикам довольно неплохо заработать на потоке пассажиров, который хлынул в украинскую столицу в разгар Евровидения и на том потоке, который отправился из Киева восвояси.

Что я могу сказать: у нас постоянно задвигаются какие-то новые реформы, приходят свежие специалисты, внедряются современные подходы по развитию отрасли автомобильных пассажирских перевозок. Однако привкус от этого всего остается какой-то нелегальный, увы.