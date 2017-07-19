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Медична реформа: час казати людям правду!
19.07.2017 20:46
Парареформатори, мабуть, свідомо ховають від людей правду
про те, що після реформування платити за лікування буде потрібно не коли можеш,
і скільки можеш, а завжди і
згідно затверджених тарифах.
Інакше результати «соціології» щодо підтримки запланованих змін були б зовсім
іншими.
Різниця
між просто зміною з гіршого на погане чи навпаки та далекоглядною державницькою
реформою в тому, що реформі має передувати ретельне обґрунтування напрямів
трансформації і просвітницька робота. Тобто все те, чого українські
парареформатори уникають, як чорт ладану. Особливо у медичній сфері.
Лоббісти
медичної «реформи» посилаються на дані соціологічних опитувань, відповідно до
яких українці підтримують (!!!) закриття лікарень і фельдшерсько-акушерских
пунктів у селах, відсутність доступу до послуг лікарів вузької спеціалізації,
знищення системи швидкої допомоги. «Чи готові ви до платної медицини?», -
пишуть у анкетах соціологи, навіть не намагаючись зрозуміти, що саме розуміють
респонденти під «платністю».
Поділюся
власним досвідом. В ті дні, коли я їжджу до батьків, я кожного разу фактично
проводжу прийом громадян. Приходять знайомі, сусіди, знайомі знайомих і так
далі. Звичайні нормальні люди, які не мріють про «безвіз», адже значна частина
тамошнього населення за все своє життя не мала можливості поїхати навіть в
обласний центр. Для них навіть мандрівка до Києва – це щось нереальне.
І
ось якого змісту були розмови:
-
Алла Шлапак: Ви готові платити за лікування – реформа вже фактично
почалася?
-
Співрозмовниця: Вже платимо ж. Хай реформують.
-
Алла Шлапак: А скільки готові платити?
-
Співрозмовниця: Скільки зможу, але головне, щоб легально, а не «на лапу»
і «до кишені».
«Скільки
зможу» (!!!!) – як кажуть, диявол у деталях. Бо уряд хоче, щоб після реформи не
було ніяких добровільних внесків добровільно обраного розміру. Щоб бабуся не
змогла віддячити лікарю городиною чи курятиною, а несла гроші зі своєї
злиденної пенсії. А були чітко визначені тарифи, по яким треба платити в касу
лікарні. І ані копійкою менше – навіть, якщо в хаті мінусова температура
повітря, а діти їдять порожню юшку.
Нам
кажуть – люди, у яких тепло в оселях і які одержують «реформаторські» зарплати
- що немає приводів для паніки. Мовляв ті, кому не буде вистачати, отримають
субсидії. По-перше, вже це проходили, коли можновладці співали нам солодкі
пісні про комунальні тарифи. І, по-друге, у медичній сфері «тарифи» і
«субсидії» мають зовсім різний сенс, ніж у ЖКГ. За квартиру потрібно платити
щомісяця, це прогнозовані суми, з якими можна вибудувати якісь відносно розумні
способи компенсації витрат людей. А захворіти по плану неможливо!
Ті,
хто придумали виплачувати субсидії на медичні послуги, і близько не розуміють,
про що йде мова, і скільки смертей від ненадання медичної допомоги, скільки
людського горя буде на їх совісті. Але до цих «винахідників» дослухаються у
владних кабінетах… І нелюдська реформа набирає обертів. За її підсумками «жити
по-новому» чи просто ЖИТИ зможуть не всі.
Суттєва
частина населення буде не в змозі платити за лікування. І люди змушені будуть
обирати - або лікуватися у «цілителів», або залазити в борги, або хворіти і
вмирати дома, або виходити на черговий Майдан!
?
Запропонована
Мінздравом модель реформи і парламентарі, які голосують за неї від
недоумкуватості чи боягузтва, руйнують сферу, яка визнана в усьому світі, як
найдоступніша для всього населення. І це не голослівна заява, до яких нерідко вдаються вітчизняні політики. Це
доведений факт – нещодавно міжнародна компанія Deloitte оприлюднила підсумки
щорічного дослідження «Індекс соціального розвитку» за 2017 рік. Найвищі бали,
як і минулого року, Україна отримала за позиціями «харчування і базове медичне
обслуговування»! Тож замість того, щоб пишатися і вдосконалюватися, можновладці
руйнують ті поодинокі гарні речі, що лишилися в нашій державі…
Тож
постає просте питання: кому все це вигідно? Відповідайте, бо вже настав час
казати людям правду!
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