Чому замовник не цар, але наш партнер?

Не так давно в Україні з’явився новий ринок – електронних тендерних послуг для держави та бізнесу. Електронні закупівлі - це не панацея, але успішна спроба працювати за схемою WIN-WIN: компаніям знаходити найкращі пропозиції, а постачальникам отримувати найкращі замовлення.

Принцип тендерів на ProZorro доволі простий – відкритий аукціон, де всі бачать все . Коли ми говоримо про комерційні закупівлі, то тут є певні відмінності, які дозволяють бізнесу зберігати комерційну таємницю та формувати свої конкурентні переваги. У комерційних закупівлях корупційний чинник значно нижчий, і учасники торгів мають однакові бізнесові інтереси, а не асиметричну позицію “держава - бізнес”, у якій перший учасник зазвичай не мотивований на найкраще рішення (бо це не впливає скажімо на заробітну плату) і розпоряджається не власними, а публічними (читай “нічийними”) коштами, а другий учасник (постачальник) незацікавлений у конкуренції, яка збиває ціну на його товар. Саме це змушує у державних закупівлях витрачати максимум зусиль на контроль (який ідеально забезпечувати через прозорість), в той час як комерційні закупівлі сконцентрована перш за все на ефективності сервісу , а не на безкінечній боротьбі із корупціонерами.

Успішним стає той майданчик, який забезпечує найкомфортінший та найшвидший доступ організатора до найбільшої бази якісних постачальників та постачальникам - до найцікавіших замовлень . Чим менше кроків та бюрократії між двома сторонами - тим краще для торгівлі. Система ускладнюється в той момент, коли ми шукаємо засоби гарантування поставок, якості та виплат. І знову ж - чим швидше можна пройти етапи перевірки та побудови довіри - тим краще для бізнесу.

Сьогодні кількість замовників, які приєдналися до ProZorro через наш майданчик, постійно зростає, а постачальників - більше 40 тисяч. По суті, це новий переформатований багатомільярдний ринок збуту, що дає нові можливості для розвитку бізнесу. Проте, все ще залишаються деякі побоювання стосовно прозорості нової системи та рівності умов проведення тендерів, котрі пов’язані із недовірою, невпевненістю, браком знань. Тому першочерговим завданням, є не просто розвиток системи електронних закупівель, але й постійна робота з клієнтами для роз’яснення усіх так званих «підводних каменів».

Навіть за умов максимальної proZorroсті ми звикли усюди шукати #зраду або #перемогу: недобросовісні замовники, підкилимні договори, корупційні схеми – безумовно, система не ідеальна, але те що було до ProZorro і те що маємо зараз - це небо і земля.



