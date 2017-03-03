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Навіщо навчатися закупівлям?
03.03.2017 08:06
Центр вдосконалення закупівель Київської школи економіки нещодавно анонсував безкоштовний 4-місячний курс професіоналізації великих закупівельників . Система державних публічних закупівель ProZorro докорінно змінила всі аспекти державних закупівель в Україні, і навчання роботі з цією системою було важливим етапом запровадження реформи. Проте, з моменту її офіційного запровадження пройшло вже більше ніж півроку, і за цей час більшість пов’язаних із закупівлями людей вже отримали необхідні навички для роботи із системою. У чому ж полягає актуальність курсу від Центру професійних закупівель, і для кого він буде корисним?
Перш за все, треба відзначити, що вміння проводити закупівлі не свідчить про професіоналізм у цій сфері. Можна оволодіти мінімальними навичками і розібратись у механіці роботи системи закупівель, проте так і не зуміти зробити закупівельний процес свого підприємства по-справжньому ефективним і успішним. Наприклад, можна навчитися керувати автомобілем і розібратися з перемиканням передач менш ніж за 2 місяці, проте для того, щоб навчитися їздити обережно, витрачати менше палива і ефективно взаємодіяти з іншими водіями потрібно отримати набагато більше досвіду. Ми вже мовчимо про специфіку водіння (читай “закупівель”) в розвиваючихся країнах.
Програма від Центру вдосконалення закупівель базується на філософії “розумних закупівель”, яка полягає у раціоналізації і оптимізації закупівельного процесу з метою ефективного розподілу засобів підприємства. Практичний аспект “розумних закупівель” означає, що завдяки створенню закупівельного плану, об’єднання закупівель в групи та іншим заходам раціоналізації роботи підприємства можна значно ефективніше використовувати наявні кошти, закуповуючи лише необхідні на даному етапі матеріали а також заощаджувати гроші на масштабі проведених закупівель. Ця проста, на перший погляд порада, тим не менш є суттєвою для економічної ефективності підприємства, для якої закупівлі мають величезне значення.
Сам курс включатиме в себе технічний, юридичний, економічний та менеджерський компоненти роботи з закупівлями. Навчання побудоване за принципом МВА, тобто в ході навчання теоретична база буде підкріплюватись практичними кейсами успішних підприємств, що досягли певного результату при роботі з електронними закупівлями. Програма навчання складалася відповідно до рекомендацій професіоналів та учасників ринку, які представляють як державні, так і комерційні підприємства.
Не менш важливою перевагою цього курсу є його безкоштовний характер - перш за все, ця ініціатива спрямована на професіоналізацію ринку електронних закупівель в Україні задля розвитку підприємництва, тому курси, що проводитимуться перші 2 роки існування цієї програми будуть безкоштовними, а учасників набиратимуть на конкурсній основі. Таким чином, Центрувдосконалення закупівель вдалось створити по-справжньому унікальну, надзвичайно корисну та актуальну навчальну програму, що напряму підвищить професіоналізм на ринку закупівель і дотично сприятиме стимуляції малого та середнього бізнесу і зростанню економіки України за рахунок підвищення ефективності та активності в державних закупівлях.
Постійне поглиблення своїх навичок та навчання новим стратегіям - ось що відрізняє професіоналів від інших працівників, і саме це дозволяє їм робити свої підприємства успішними, отримувати та заощаджувати більше. Цей курс є унікальною можливістю для професіоналізації в сфері закупівель і унікальною можливістю професіоналізації в Україні в цілому. Хочеться вірити, що успішний приклад Центру вдосконалення закупівель стане стимулом для курсів підвищення професіоналізації і в інших сферах бізнесу, що приведе до збільшення якісного і ефективного українського продукту і сприятиме розвитку нашої країни.
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