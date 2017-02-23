Вызывайте подкрепление: нужен ли бизнес реформам?

Многие из ожидаемых после Революции Достоинства реформ так и не состоялись, что категорически не устраивает людей, сражавшихся за них. Те же реформы, которые все-таки удалось провести “мешают жить” тем, кто раньше наживался на коррупционных схемах, и они всячески будут тормозить любые другие изменения в привычных им вещах и схемах.

Однако, несмотря на дикое сопротивление и упущенное время, сейчас проведение каких-либо инициатив имеет огромные шансы на успех, и чем большую поддержку такие инициативы будут иметь, тем больше у них шансов быть принятыми как можно скорее. Именно поэтому представителям украинского бизнеса необходимо активизироваться и выступать в защиту своих интересов, продвигать инициативы, отстаивать реформы. Проведение таких реформ, во многих случаях, играет на пользу гражданского общества, к которому принадлежит и бизнес. И если это самое гражданское общество не поддержит инициативы, какими бы совершенными они не были, без давления со стороны общества сопротивление коррупции сломать не выйдет, как и не выйдет реализовать успешный проект на государственном уровне без поддержки профессионалов.

Почему бизнесу выгодно поддерживать реформы не только на словах, но и вкладывать в них свое время и деньги? Элементарно, потому что это в его (бизнеса) интересах - для создания единых, законных правил игры; улучшения бизнес среды и стимулирования потребительского спроса.

Приведу несколько примеров.

На днях в онлайн системе ProZorro.продажі был проведен рекордный аукцион по продаже прав требований по кредитам ПАО “Банк Финансы и кредит” - на общую сумму 23,1 миллионов гривен. Для того, чтобы понять - 23 миллиона - это много или мало, просто скажу, что на #ProZorro. продажи было проведено более 2 тыс аукционов на 72 млн, из них - "рекорд" SmartTender.biz. Кроме того, этот аукцион уникален для Прозорро благодаря высокому шагу роста цены - более чем в 3 раза (с 7 млн до 23). Почему это важно для Фонда гарантирования вкладов физических лиц и для всей страны? Потому что это пример успешной, честной и эффективной реализации имущества ликвидируемых банков, а значит, это нужно и вкладчикам, и всей банковской системе.

Еще один пример из аграрного мира - всевозможные нововведения, ставшие необходимыми в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС, с одной стороны вызывают массу недовольства у тех, у кого “и так все хорошо”, статус-кво устраивает прежде всего экспортеров сырья и владельцев растущих агрохолдингов. C другой - сложно спорить с успехом квот и возможностями, которые открывает европейская сертификация. Именно благодаря “европейскому лейбу” (порой болезненному, дорогому и трудоемкому) мы находим открытые двери в странах Ближнего Востока, Китая и Африки. Тут вспоминаются истории о “съеденной” за 11 дней квоте меда в ЕС и о рекордных поставках из Украины улиток. Кроме того, в таких историях как выход холдинга “Кернел” на рынок еврооблигаций, всегда есть фактор общего “инвестиционного фона”, бизнес среды, а значит действия (или разумного бездействия) правительства.

Помогая правительству развивать правильные площадки по поддержке бизнеса, предприниматели сами формируют инструменты для легального лоббизма. Без сомнений, мы еще услышим о подвигах Офиса по продвижению экспорта, Эффективного регулирования и всех команд “экспертной поддержки реформ”. Большая часть этих команд все еще находится на этапе поиска надлежащей организации, целей и лучших форматов работы - по сути все мы сегодня немножко “стартаперы”, потому что страна у нас как проект, и тоже недавно запустилась. Хорошо это или плохо? Для бизнеса - да, волатильная среда, риски, неписаные правила, но в тоже время - это возможность написать эти правила самим и для себя, отстаивать их здесь и сейчас. Украина как глобальный стартап во многих вещах имеет шансы на успех в сотню раз выше, чем закостенелые системы стран с “развитой экономикой”.

И если вы увидите человека, который говорит, что в стране ничего не меняется, будьте осторожны - перед вами тот, кто сам не меняет себя и не делает ничего, чтобы и бизнесу, и стране было лучше.