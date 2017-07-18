ПОРУШЕННЯ

порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неїморськими шляхами, яка відповідальність?

З 27.04.2014 р. та на сьогодні Автономна Республіка Крим є тимчасово окупованою територією згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Кримінальний кодекс України доповнено статтею 332 -1 згідно із Законом № 1207- VII від 15.04.2014 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019- VIII від 18.02.2016 , яка має наступний зміст: «Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років ».

З 2015 року в Державному реєстрі судових рішень міститься біля 26 вироків за вказаною статтею, але всі вироки винесені на підставі укладених угод між прокуратурою та обвинуваченими про визнання винуватості за умовами яких, сторони досягли порозуміння, погодилися щодо обставин вчинених кримінальних правопорушень, призначення обвинуваченим покарання.

Зазначені справи розглядалися щодо порушення Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї на автомобільному транспорті, тобто сухопутним шляхом.

На цей час є непоодинокі випадки притягнення до кримінальної відповідальності капітанів суден, які здійснювали захід до портів розташованих на тимчасово окупованій території. Проте, суди, при ухвалені вироків не вникають у суть вказаної статті, та притягують до відповідальності осіб, яких не можна притягнути до кримінальної відповідальності зважаючи на відсутність норми яка б дозволяла притягнути цей суб’єкт до кримінальної відповідальності у зв’язку з тим, що диспозиція статті 332-1 КК України містить посилання а порядок, який не передбачає порядок перетинання кордону окупованої території Криму водним (морським) шляхом.

Статтею 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначений порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї

Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

В’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Порядок в’їзду іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї встановлюється Кабінетом Міністрів України .

ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 4 червня 2015 р. № 367 затверджено Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», статтею 3 визначена Тимчасово окупована територія

Для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається:

1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.

Отже, межі тимчасово окупованої території вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України співпадають з ділянкою державного кордону України, яка тимчасово не контролюється Україною. В іншій частині межі тимчасово окупованої території є лінією на місцевості між тимчасово окупованою територією й не окупованою територією України та визначається як адміністративний кордон ВЕЗ Крим.

Законом України «Про державний кордон» Статтею 12 визначено, Пропуск осіб, які перетинають державний кордон України, здійснюється органами Державної прикордонної служби України за дійсними документами на право в'їзду на територію України або виїзду з України. Пропуск транспортних засобів, вантажів через державний кордон України провадиться відповідно до законодавства України і міжнародних договорів України. Відповідно до міжнародних договорів України Кабінетом Міністрів України може бути встановлено спрощений порядок пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів через державний кордон України.

Вказані в цій статті дії можуть бути кваліфіковані за ст. 332-1 КК України лише тоді, коли вони вчиняються з порушенням певного порядку, в даному випадку це ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 4 червня 2015 р. № 367 (надалі «Порядок») якою затверджено Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї сухопутним шляхом.

Пункт 2 Порядку визначено термін контрольний пункт в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Контрольний пункт в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (далі - контрольний пункт) - спеціально виділена територія на автомобільному шляху, залізничній станції з комплексом будівель, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види державного контролю і пропуск осіб, що в’їжджають на тимчасово окуповану територію України та виїжджають з неї, а також транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Додатком № 1 Порядку визначений ПЕРЕЛІК контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї

Контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення - “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар”

Контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для залізничного сполучення - “Херсон”, “Мелітополь”, “Вадим”, “Новоолексіївка”.

Тобто існують лише сухопутні пункти перетинання та відсутні морські (водні) пункти перетинання.