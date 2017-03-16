Услуги и товары. Кто сильнее

Заголовок похож на старый детский спор, не так ли? Но в отличие от детского спора про слона и кита, товары и услуги встречаются друг с другом постоянно. У бизнесмена всегда есть выбор, продавать только товары или только услуги или то и другое.

В чем сила услуги?

Множество компаний продают исключительно услуги и довольно успешны. Amazon, Aliexpress, Uber, Lyft и Booking помогают одним услугу получить, а вторым ее предоставить.

Прелесть услуг в возможности их довольно простой индивидуализации “Сэр, только для вас” в случае с автомобилем будет означать очень дорого и эксклюзивно, а в случае с СМС из супермаркета — совсем нет.

Усиливать преимущества при помощи услуг могут и большие и маленькие компании.

Все пиццерии доставляют пиццу, а мы доставим гарантировано горячую пиццу. Срочно нужны визитки? Доставим тираж с помощью дрона. За запчастями обращаются только когда оборудование выходит из строя? Мы предложим периодическую диагностику, которая поможет своевременно вмешаться и сократить расходы.

Количество вариантов огромное, стоит только перестать думать о товаре, и начать думать об услуге.

Не может быть так чтобы у услуг не оказалось недостатков. Они, конечно есть. Услугу нельзя поставить в витрину, ее нельзя покрутить в руках и, главное, нельзя понять, насколько она качественна, пока она не будет оказана. Ее нельзя вернуть по гарантии, или это записать в “плюсы”?

Есть еще одно очень весомое преимущество у услуги. Оказание услуги означает контакт с клиентом. Сложно представить, что может быть важнее, чем знать, за что ваш клиент готов заплатить. Вы можете отдать на аутсорсинг консультирование, доставку и даже продажи. Но при этом потерять контакт с теми людьми, для кого вы работаете.

Сила товара

С товарами все немного проще, чем с услугами. И все инстинктивно. Увидел, захотел, купил.

Обладание товаром приносит эмоции еще долго после его приобретения. Так вы остаетесь “в голове” у клиента даже после продажи. А разве не этого желают все маркетологи мира? Но главное, что, товаром можно обладать сразу после покупки. Вы платите, деньги и получаете нечто материальное.

Товар проще обернуть в эмоции, придать ему индивидуальность заставить захотеть получить. Во многих случаях приобретение услуг мера вынужденная. Визит к дантисту ведь услуга, но в ней очень мало удовольствия.

На чем остановиться

Уже сейчас практически не осталось компаний, продающих только товары. К товарам прилагается пакет услуг и чаще всего борьба ведется именно между услугами.

Даже если вы производите просто гвозди, то дополнительной услугой для них будет доставка.

В борьбе за потребителя победит та компания, которая доставит гвозди вовремя. Потом предыдущую компанию вытеснит та, которая организует доставку “на вчера”, а ее в свою очередь, та, которая на основе данных своих клиентов, сможет спрогнозировать день, когда закончатся гвозди и предложит оформить заказ заранее, тем самым сняв с плеч клиента часть забот.

А в самом конце останутся лишь те, кто научиться оказывать хорошие услуги в первую очередь, а производить товары уже во вторую.

Расслоение компаний на чисто сервисные и чистых производителей может сослужить в будущем плохую службу именно производителям. Ведь диктует условия не тот, кто поставляет товар, а тот, у кого товар, а тот, у кого купец. Супермаркет устанавливает условия для поставщиков, а не наоборот. Booking может надавить на отель в пользу клиента, а отель может только перестать получать гостей через систему.

Как бы не казалось выгодным отдать весь свой маркетинг, продажи и сервисное обслуживание на аутсорсинг, лучше хорошо подумать, стоит ли отдавать кому-то своих клиентов. Например, аутсорсить коллцентр конечно дешевле чем организовывать свой. Но сотрудники коллцентра смогут ответить только самые распространенные вопросы.

В конечном итоге, как не крути, но конкурировать на поле услуг это более сильная позиция, чем на поле товаров. Услуги разнообразнее, гибче, быстрее внедряются, проще индивидуализируются и — это общение с клиентом, которое само по себе уже преимущество.