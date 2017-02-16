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«Двойное дно» пенсионной реформы по-украински: дожить или выжить?
16.02.2017 13:07
В правительстве Владимира Гройсмана не перестают изобретать все новые способы решения одного из главных условий предоставления очередного транша кредита МВФ – устранение дефицита Пенсионного фонда.
Ради этого чиновники готовы были пойти даже на повышение пенсионного возраста украинцев.
Впрочем, эта тема хотя бы на время отошла на второй план – слишком огромными оказались репутационные потери для власти. Но говорить о том, что власть окончательно отказалась повышать пенсионный возраст, – преждевременно. Министр социальной политики Андрей Рева дважды с начала февраля не исключил и такого шага.
Тем временем нынешнее руководство страны ищет и другие, не более изящные способы ограбить собственных граждан.
Речь идет о новой инициативе того же Ревы, предложившего лишить украинцев возможности одновременно получать и зарплату, и пенсию. «Во всем мире действует правило: либо пенсия, либо зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило: либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше, либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь», – рассказал Рева об очередной бредовой идее его министерства.
О чем идет речь? Все очень просто: украинцев не мытьем, так катаньем пытаются лишить их законного права – выйти на заслуженный отдых в предусмотренный законом срок и получать на старости пенсии, заработанные долгими годами тяжелого труда. Но, похоже, созрел очередной иезуитский план. Украинцев собираются поставить перед бесчеловечным выбором: либо работайте до глубокой старости, пребывая в надежде когда-то получить большую пенсию (притом, что неизвестно, насколько большой она будет), или отправляйтесь на пенсию и выживайте на обесценившиеся копейки, которые может предложить государство в качестве компенсации за многолетний тяжелый труд.
Весьма сомнительная перспектива. Ведь все мы – свидетели обесценивания гривны за последние годы более чем в три раза! И все помним заявление главы НБУ от 5 февраля 2016 года о том, что Нацбанк не отвечает за стабильность гривны, притом, что Конституция статьей 99 прямо обязывает его к этому!
Для многих украинцев работа после достижения пенсионного возраста – далеко не благо, и желание потрудиться не мотивировано жадностью. Для многих – это просто возможность зарабатывать хотя бы немного больше, чтобы обеспечить себе немного лучшие условия на старости. Это не прихоть уехать в путешествие или купить себе то, что захочется. Это естественное человеческое стремление приобрести необходимые лекарства, заплатить за «коммуналку» и немного лучше питаться.
Г-н Рева не упоминает еще об одном важном моменте: даже если потенциальный пенсионер откажется от выхода на пенсию, продолжая работу, он остается законопослушным налогоплательщик
А теперь «оцените красоту игры»: те пенсионеры, которые откажутся от пенсии в пользу зарплаты, могут попросту не дожить до пенсии. Ведь идея с повышением пенсионного возраста никуда не девается, а попросту переносится на более благоприятный для власти период.
Напомню, уже сегодня многие украинцы едва доживают до пенсии: средняя продолжительност
Более того, необходимо жестко возразить на утверждение Ревы о том, что «во всем мире действует правило: либо пенсия, либо зарплата». Это не так!
Во-первых, мы не должны равняться на весь мир, особенно – на отсталые страны. Иначе идеалом для нас станет Индонезия, где пенсий не существует вообще, а граждане обзаводятся большими семьями, понимая, что чем больше детей – тем больше шансов на то, что о тебе хоть кто-то позаботится в старости.
Во-вторых, в цивилизованных странах – а именно к таким стандартам Украина и должна стремиться – функционирует многоуровневая пенсионная система. Гражданин имеет возможность вести свой собственный пенсионный счет, доверять инвестирование своих сбережений на старость специализированн
Но украинская власть этим путем пока не идет, ограничившись политическими декларациями. Она предпочитает шокировать запуганный, озлобленный и ввергнутый в нищету народ все новыми «страшилками».
теги: пенсия, Рева, социальная политика
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