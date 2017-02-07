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Румынский прецедент и украинские реалии
07.02.2017 11:36
Министр юстиции страны , Флорин Иордаке, мотивировал это гуманизмом, дабы освободить переполненные тюрьмы. Но выпускать запланировали не тех, кто осужден за нетяжкие бытовые преступления, а осужденных за преступления в сфере экономики, то есть коррупционеров.
Суть правительственны
Всего четыре дня протестов, и правительство дрогнуло перед 130-тысячной толпой. Премьер-министр заявил, что правительство отзывает декрет, «чтобы не видеть Румынию разделенной».
Пусть только сейчас, пусть только после вступления в Европейский Союз, но
в
Румынии реально рождается гражданское общество, готовое резко заявить о неприемлемости таких явно несправедливых решений власти. После того, как
в 2002 году в этой стране были созданы Национальное антикоррупционно
Как сообщают СМИ, согласно решениям нынешнего правительства Румынии
,
в ближайшее время на свободу в этой стране могут выйти до двух с половиной тысяч осужденных преступников. Эти решения позволят избежать ответственности председателю правящей Социал-демократи
Если амнистия все-таки состоится, то на помилование смогут рассчитывать определенные категории заключенных, включая приговоренных на срок, не превышающий пяти лет лишения свободы. Речь идет также о декриминализации правонарушений, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблением властью.
Румынию охватили протесты.
Но Украина – не Румыния.
Припоминаете пресловутый «закон Савченко»? Как сообщалось 4 октября 2016 года в ТСН на канале «1+1», по этому закону, принятому парламентом 26 ноября и подписанному президентом 22 декабря 2015 года, только за 10 месяцев его действия досрочно вышли на свободу более 8 тысяч убийц, насильников и коррупционеров.
Среди них – и экс-глава Львовского апелляционного административног
6 апреля 2016 года вышел на свободу Лозинский, бывший депутат парламента от «Батькивщины», приговоренный к 10 годам тюремного заключения за убийство 16 июня 2009 года местного жителя в охотничьих угодьях в Голованевском районе Кировоградской области.
А припоминаете историю с электронным декларированием?
Если объявят амнистию, то на помилование смогут рассчитывать определенные категории заключенных, включая тех, кого приговорили не более чем к пяти годам лишения свободы.
Законодательные нововведения также предусматривают декриминализацию правонарушений, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблением властью.
Глава администрации президента, до этого харьковский чиновник Райнин задекларировал 795,4 млн грн.
Глава Нацбанка Украины Гонтарева – 1,754 млн грн зарплаты и 1,831 млн долларов, а еще 61,9 тыс. гривен в «Ощадбанке».
Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров – 1,160 млн долларов, 450 тыс. евро и 4,350 млн грн наличных средств.
С екретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Турчинов – $758 тыс. в банках и $735 тыс. наличными. Никогда не работал в бизнесе.
Депутат Матвиенко от БПП задекларировал личную церковь.
Первый зампредседателя фракции «БПП» Кононенко –недвижимость на общую сумму свыше 1,8 млрд гривен.
Иванчук из «Народного фронта», человек Яценюка – 750 тыс. швейцарских франков, 600 тыс. евро, 500 тыс. долларов и 3,7 млн грн.
Лозовой, депутат Ляшко – Святые мощи, 150 тыс. евро и 800 тыс. грн.
Внефракционный нардеп Мураев – 18,5 млн грн, 2 млн. долларов и 1 млн евро наличности, 877 единиц техники и оборудования на сумму 24, 67 млн гривен.
Анна Гопко, избранная депутатом от « Самопомочі » , бывший корреспондент УТ-1 – 8 квартир в Киеве и Львове. Это о многом говорит телевизионщикам.
Но где публичные протесты украинцев?
В прошлом году наша страна оказалась на первом месте по коррупции в Европе, согласно данным Transparency International. Обогнали не только Румынию, но такие страны как Босния и Герцеговина, Литва, Молдова, Россия и Сербия.
В
Украине за последние три года появились: антикоррупционно
Давайте вспомним дело «бриллиантовых прокуроров», или показательный арест 25 марта 2015 года главы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Бочковского и его заместителя Стоецкого, на которых одели наручники прямо на заседании правительства в присутствии премьера.
И где эти подозреваемые теперь?
За прошедший год ни один судебный процесс по коррупционным делам не был доведен до обвинительного приговора. И в этом вопросе Украина – не Румыния. Ибо если власть в Украине возьмет пример с румынского правительства и захочет смягчить наказания осужденным или подозреваемым в коррупционных преступлениях, то и выпускать с тюрем будет практически некого.
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