Румынский прецедент и украинские реалии

Министр юстиции страны , Флорин Иордаке, мотивировал это гуманизмом, дабы освободить переполненные тюрьмы. Но выпускать запланировали не тех, кто осужден за нетяжкие бытовые преступления, а осужденных за преступления в сфере экономики, то есть коррупционеров.

Суть правительственны х новаций: освободить от уголовной ответственности осужденных за коррупцию чиновников, если сумма нанесенного ими ущерба составила менее 200 тыс. леев, т.е. около 47,5 тыс. долларов.

Всего четыре дня протестов, и правительство дрогнуло перед 130-тысячной толпой. Премьер-министр заявил, что правительство отзывает декрет, «чтобы не видеть Румынию разделенной».

Пусть только сейчас, пусть только после вступления в Европейский Союз, но в Румынии реально рождается гражданское общество, готовое резко заявить о неприемлемости таких явно несправедливых решений власти. После того, как в 2002 году в этой стране были созданы Национальное антикоррупционно е управление (DNA) и Национальное агентство по вопросам добродетели (ANI), чиновников начали сажать. В 2012-м – экс-премьер страны Андриан Настасе. В 2014-м – руководитель Нацуправления по борьбе с экономическими преступлениями и терроризмом Алина Бика. В 2015-м – мэр Бухареста Сорин Опреску, вместе с рядом ключевых чиновников из его окружения, и два депутата парламента, Иоана Олтян и Кэтэлину Теодореску. В 2016-м – Мирчу Бэсеску, брат бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.

Как сообщают СМИ, согласно решениям нынешнего правительства Румынии , в ближайшее время на свободу в этой стране могут выйти до двух с половиной тысяч осужденных преступников. Эти решения позволят избежать ответственности председателю правящей Социал-демократи ческой партии Румынии Ливиу Драгня, обвиняемому нанесении финансового ущерба на сумму 24 тыс евро, а также медиамагнату Дану Войкулеску, получившему 10 лет за отмывание денег.

Если амнистия все-таки состоится, то на помилование смогут рассчитывать определенные категории заключенных, включая приговоренных на срок, не превышающий пяти лет лишения свободы. Речь идет также о декриминализации правонарушений, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблением властью.

Румынию охватили протесты.

Но Украина – не Румыния.

Припоминаете пресловутый «закон Савченко»? Как сообщалось 4 октября 2016 года в ТСН на канале «1+1», по этому закону, принятому парламентом 26 ноября и подписанному президентом 22 декабря 2015 года, только за 10 месяцев его действия досрочно вышли на свободу более 8 тысяч убийц, насильников и коррупционеров.

Среди них – и экс-глава Львовского апелляционного административног о суда, известный всей стране «колядный» Зварич, который в январе 2016-го был освобожден из Менской колонии (Черниговская область), где отсидел 5 лет за взяточничество. А теперь, с 21 ноября 2016 года, он судится с Верховной Радой, требуя признать незаконным и отменить постановление об его увольнении.

6 апреля 2016 года вышел на свободу Лозинский, бывший депутат парламента от «Батькивщины», приговоренный к 10 годам тюремного заключения за убийство 16 июня 2009 года местного жителя в охотничьих угодьях в Голованевском районе Кировоградской области.

А припоминаете историю с электронным декларированием?

Если объявят амнистию, то на помилование смогут рассчитывать определенные категории заключенных, включая тех, кого приговорили не более чем к пяти годам лишения свободы.

Законодательные нововведения также предусматривают декриминализацию правонарушений, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблением властью.

Глава администрации президента, до этого харьковский чиновник Райнин задекларировал 795,4 млн грн.

Глава Нацбанка Украины Гонтарева – 1,754 млн грн зарплаты и 1,831 млн долларов, а еще 61,9 тыс. гривен в «Ощадбанке».

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров – 1,160 млн долларов, 450 тыс. евро и 4,350 млн грн наличных средств.

С екретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Турчинов – $758 тыс. в банках и $735 тыс. наличными. Никогда не работал в бизнесе.

Депутат Матвиенко от БПП задекларировал личную церковь.

Первый зампредседателя фракции «БПП» Кононенко –недвижимость на общую сумму свыше 1,8 млрд гривен.

Иванчук из «Народного фронта», человек Яценюка – 750 тыс. швейцарских франков, 600 тыс. евро, 500 тыс. долларов и 3,7 млн грн.

Лозовой, депутат Ляшко – Святые мощи, 150 тыс. евро и 800 тыс. грн.

Внефракционный нардеп Мураев – 18,5 млн грн, 2 млн. долларов и 1 млн евро наличности, 877 единиц техники и оборудования на сумму 24, 67 млн гривен.

Анна Гопко, избранная депутатом от « Самопомочі » , бывший корреспондент УТ-1 – 8 квартир в Киеве и Львове. Это о многом говорит телевизионщикам.

Но где публичные протесты украинцев?

В прошлом году наша страна оказалась на первом месте по коррупции в Европе, согласно данным Transparency International. Обогнали не только Румынию, но такие страны как Босния и Герцеговина, Литва, Молдова, Россия и Сербия.

В Украине за последние три года появились: антикоррупционно е бюро, антикоррупционны й прокурор, национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, остался еще парламентский антикоррупционны й комитет, а на подходе специализированн ый антикоррупционны й суд. Но где результат?

Давайте вспомним дело «бриллиантовых прокуроров», или показательный арест 25 марта 2015 года главы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Бочковского и его заместителя Стоецкого, на которых одели наручники прямо на заседании правительства в присутствии премьера.

И где эти подозреваемые теперь?

За прошедший год ни один судебный процесс по коррупционным делам не был доведен до обвинительного приговора. И в этом вопросе Украина – не Румыния. Ибо если власть в Украине возьмет пример с румынского правительства и захочет смягчить наказания осужденным или подозреваемым в коррупционных преступлениях, то и выпускать с тюрем будет практически некого.