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Инаугурация Дональда Трампа: блеск и нищета украинского истеблишмента
20.01.2017 17:53
В СМИ – много упоминаний о том, что предыдущие вступления в должность первого лица США никогда не вызывали такого ажиотажа среди украинских политиков и общественных деятелей.
Ответ о причинах «популярности» Трампа среди этих персонажей – находится на поверхности. Но для начала – несколько слов о том, что же представляет инаугурационная процедура президента Соединенных Штатов.
Это знаковое мероприятие будет продолжаться три дня. Официальная часть на сей раз состоится 20 января, когда Трамп примет присягу и военный парад. По сложившейся американской традиции, на все мероприятия можно попасть без особых проблем. Следует, конечно, купить входной билет. К примеру, стоимость просмотра церемонии присяги «вживую», а не в телетрансляции – от 449 до 16 тысяч долларов. Цены немалы, но и эти цифры не идут ни в какое сравнение с суммами, которые отваливают украинские ходоки за участие в, судя по всему, главном для них мероприятии.
Отечественный истеблишмент интересует молитвенный завтрак в Национальном соборе США. Традиционно на нем стараются присутствовать несколько тысяч представителей элиты США и других стран. Так вот на этот раз на нем будут присутствовать до сотни представителей Украины.
Среди основных украинских делегатов в прессе называют имена первого заместителя Главы администрации президента Виталия Ковальчука и еще одного заместителя Алексея Филатова. Нардепы Оксана Билозир и Валерий Карпунцов, глава собственной фракции Юлия Тимошенко, экс-генеральный прокурор Шокин, депутаты-фронтов
Если кто-то считает, что все они получат аудиенцию у 45-го президента США Дональда Трампа, то он очень ошибаются. Участие в молитвенном завтраке – это оплаченный пропуск в некий элитный клуб, оно носит символичный и статусный характер. Максимум, что ожидает лишь некоторых, особо избранных его участников – пожать руку, постоять рядом или сделать сэлфи с новым хозяином Белого Дома. А потом выложить в социальную сеть, как это сделал Михаил Саакашвили.
Входной билет на сей завтрак обойдется в астрономическую сумму, которая значительно превосходит годовую депутатскую зарплату. В предыдущие инаугурации цены за участие в церемонии колебались от 20 тыс. до 150 тыс. долларов. Но в этот раз ажиотажный спрос взвинтил цены: в прессе витают цифры до миллиона долларов за возможность позавтракать недалеко от новоизбранног
Как и многие люди в разных странах, часть украинских элит сделала ставку на победу Хиллари Клинтон, но выиграл ее конкурент Дональд Трамп. И теперь в массовом порядке наши политики летят в Вашингтон, чтобы своим присутствием подтвердить собственную преданность новому лидеру США, не скупясь для этого ни на какие суммы. Причина здесь проста: не дать никому в окружении Трампа даже повода для того, чтобы в адрес кое-кого были произнесены слова – мол, даже на инаугурацию не прилетели, не уважают…
Многие из украинских нардепов, вероятно, надеются вернуться из Вашингтона не с пустыми руками, а осуществить хоть какой-нибудь задел на будущее. Речь идет о том, чтобы попытаться получить своеобразный «ярлык» на правление, как во времена татаро-монгольск
Не уверен, будет ли засчитан подобный «прогиб» в Соединенных Штатах после формального отстранения от избирательной кампании Трампа его советника Пола Манафорта, что происходило при прямом участии структур исполнительной власти Украины. Но в глазах собственного народа поехавшие на поклон к барину упали уже давно.
В то время, когда простые украинцы стремительно нищают и еле-еле сводят концы с концами, депутаты тратят миллионы для того чтоб «выслужиться»! Прежде чем лететь в Вашингтон, чтобы узнать, что о них там думает и думает ли вообще новая американская администрация, стоило бы выйти из здания Верховной Рады на обычную киевскую улицу и узнать, что о них думают собственные избиратели.
Думаю, ответы для подавляющего большинства народных избранников были бы весьма нелицеприятными. Впрочем, не факт, что в Белом доме или на улицах Вашингтона они услышат что-то более лестное в свой адрес.
Так что единственный условный украинец, которым действительно стоит гордиться в эти дни в Вашингтоне, это Джэки Иванко. 16-летняя певица с украинским корнями исполнит гимн Соединенных Штатов во время инаугурации Трампа, пока украинская сотня «ходоков» будет из кожи лезть, отстаивая свои личные корыстные интересы.
теги: Трамп, инаугурация, Вашингтон, США
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