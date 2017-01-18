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Пенсионный геноцид
18.01.2017 12:39
Украина и МВФ возобновили меморандум о сотрудничестве. Наша страна предусмотрела якобы новые, но, фактически, старые обязательства перед кредитором. Это означает, что для украинского общества актуализировалис
Газета «Сегодня» 2 ноября 2016 года опубликовала высказывания директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины, академика Эллы Либановой: многие украинцы до пенсии просто не доживают. В среднем мужчины живут на пенсии после 60 лет 14,8 лет, а женщины – 19,9 лет. Повышать пенсионный возраст мужчинам нельзя. При пенсионном возрасте в 60 лет наши мужчины имеют шансы прожить на пенсии почти 15 лет. Если мужчинам поднять пенсионный возраст до 65 лет, им останется прожить всего 12 лет. У женщин ситуация лучше».
Да, по сравнению с мужчинами. Но разве женщины современной Украины гарантированы от того, что нынешнее правительство вместе с МВФ определит для них 12 лет жизни на заслуженном отдыхе.
Среди пунктов обновленного меморандума между правительством Украины и МВФ – монетизация субсидий, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйстве
Если проанализировать всю эту программу без эмоций, то можно прийти к выводу, что некоторые з
адачи для получения третьего
транша размером в 1 млрд долларов в Кабмине Гройсмана уже выполнили. Например, национализировал
А вот повышение пенсионного возраста правительство в конце прошлого года отказалось рассматривать. Поэтому в нынешнем, 2017 году МВФ ужесточил требование и поставил его выполнение одной из главных задач для получения последующих кредитов.
Напомню, что заседание МВФ относительно выделения Украине четвертого транша размером в $1,3 млрд должно состояться уже через несколько недель. Это значит, что Украине будут выдвинуты очередные и наверняка кабальные требования, которые, скорее всего, примет нынешняя власть. Во всяком случае, возобновление сотрудничества с «главным кредитором» страны свидетельствует о намерении правительства Гройсмана подчиняться его требованиям, не взирая на губительность таких обязательств для государства и общества Украины.
Заявления вице-премьера Розенко и других представителей Кабмина о том, что правительство не согласится на такой шаг, ожидает та же судьба, что и предыдущие заявления власти о том, что в Украине не отменят мораторий на вырубку леса для получения транша от ЕС – его впоследствии отменили.
Совершенно очевидно, что нынешняя власть сделает все для получения денег от «партнеров» и кредиторов, чего бы это ни стоило Украине и ее народу. С таким правительством, как нынешнее, и такой политикой, которую проводит Гройсман, следует воспринимать сегодняшнее требование МВФ завтрашним днем Украины.
Согласно меморандуму, до конца марта 2017 года правительство должно принять новую пенсионную реформу. Что обязался выполнить Гройсман?
Постепенно повышать пенсионный возраст: для мужчин – на четыре месяца ежегодно, начиная с июля 2017-го; для женщин – через шесть месяцев после 2021 года, пока пенсионный возраст для мужчин и женщин не достигнет 63-х лет в 2027 году.
Данные Государственной службы статистики, которые немного отличаются от точки зрения академика Либановой, свидетельствуют о том, что средняя продолжительност
Уверен, что показатель продолжительност
Фактически, при нынешней официальной продолжительност
М еморандум предусматривает повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с ежегодным повышением до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.
То есть выйти на пенсию по выслуге лет не получится. С учетом того, что половина населения работает неофициально, то о пенсии им не стоит даже мечтать, ибо единственный вариант для них – обращение за мизерной социальной помощью от государства.
В контексте намерений власти увеличить пенсионный возраст стоит рассматривать и заявление министра социальной политики Андрея Ревы, пообещавшего к будущему марту представить законопроект, который якобы позволит сделать Пенсионный фонд бездефицитным, но в то же время может вызвать «шок» у украинцев.
Совершенно понятно, почему информацию о высказывании Ревы, которая появилась на сайте Минсоцполитики, позже удалили. Но многие СМИ успели ее перепечатать, и, как говорится, «рукописи не горят». Вот что сказал Рева: «мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд».
Наверняка, удаление этой новости было связано с намерениями Кабмина до весны 2017 года отрицать повышение пенсионного возраста в надежде отсрочить протесты граждан и профсоюзов. Конечно, можно было бы допустить, что власть, сама себя цензурируя, пытается таким образом сохранить хоть какой-то политический рейтинг, но это было бы уже незаслуженной похвалой нынешней власти.
теги: Минсоцполитики, Пенсионный фонд, Кабмин, власть, МВФ
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