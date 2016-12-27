|
|
|
Автор
Кнопки
|
Наследие и несбывшиеся надежды 2016 года
27.12.2016 17:41
Власть обещала, что этот год станет переломным для Украины в плане преодоления экономического кризиса. Что падение экономики остановится, и что народ ощутит положительные моменты проводимых правительством реформ и выполненных обещаний.
Спустя практически три года после «евромайдана» идеалы и требования той революции практически забыты, а вместо них почти ежедневные политические скандалы превратились в часть ландшафта украинской политики.
Доверие народа к власти давно исчерпано. Мечты о «светлом европейском будущем» разбились о суровую экономическую действительность повседневной жизни большинства населения страны.
Новая лучшая жизнь не началась. 2016, как и два предыдущих года, стал годом несбывшихся надежд. Во власти мы наблюдаем сменяемость тех же дельцов, более циничных, чем предшественники, думающих только о том, как набить свои карманы и подольше удержаться у «кормушки» государственного бюджета. При этом они называют себя то «реформаторами», то «спасителями», то «камикадзе», то даже «настоящими патриотами». Складывается впечатление, что эта власть преуспела в одном – в филологических реформах.
А что на самом деле происходит в нашей стране? Когда жизнь украинцев реально станет лучше, как нам это обещают?
Правительство отчитывается о якобы успехах, но каким образом результаты его работы отражаются на состоянии простых украинцев, ведь большая часть страны еле сводит «концы с концами»?
Результаты большинства социологических опросов давно свидетельствуют о том, что народ уже доведен до предела, что власть в 2016 году потерпела сокрушительное поражение в борьбе с коррупцией. Общество расценивает как социальную катастрофу рост тарифов на услуги ЖКХ и подорожание продуктов питания. Еще одно поражение власти – результаты ее переговоров с ЕС о предоставлении гражданам Украины безвизового режима и о решении конфликта на Востоке страны.
Действительно, нынешней власти очень трудно поставить в заслугу позитивные изменения в нашей стране – просто потому, что таковых нет. Все действия государства направлены на бурную имитацию реформ, на создание для западных партеров «позитивной видеокартинки» реформирования Украины, чтобы в очередной раз попытаться получить очередной кредит на любых кабальных условиях.
При этом власть не желает брать ответственность ни за свои действия, ни за ситуацию в стране. Все проблемы: и девальвацию национальной валюты, и стагнацию экономики, и неспособность справиться с внутренними проблемами, руководство страны связывает исключительно с РФ, ее спецслужбами, а также с военными действиями на Востоке страны. Всех инакомыслящих, несогласных и недовольных ее действиями власть одним махом и не утруждая себя поиском доказательств записывает в агенты, действующие против Украины.
Да, высшее руководство понимает, что рост недовольства народа неизбежен, ибо жизнь в Украине с каждым годом – все хуже и безнадежней. Но п ри этом три года оно либо бездействует, либо, в угоду условиям очередного кредита, сознательно ухудшает ситуацию украинского народа. Итогами такой деятельности являются: тотальное обнищание людей, провал реформы здравоохранения, колоссальное повышение уровня преступности, крах в энергетической сфере, кабальные тарифы на ЖКХ, критический уровень коррупции.
И, наконец, главное «достижение» этого года – антисоциальный бюджет Украины 2017, где все дыры перекрываются за счет простых украинцев посредством повышения налогов и сборов. А также – продолжение боевых действий на Востоке, на которые уходит львиная доля бюджета – война слишком выгодна тем, кто ею управляет, но не участвует в ней лично.
Такие тенденции говорят о том, что пояса украинцам придется завязать надолго и очень туго. Еще несколько лет такого управления государством, где простые люди находятся на грани выживания, а чиновники, если судить по их е-декларациям, богатеют – и управлять будет некем.
Борьба с коррупцией в Украине и реформы нынешнего правительства не просто имеют нулевой эффект. Все намного хуже: власть уже почти три года реализует на практике социальный дарвинизм, основные принципы естественного отбора Ч. Дарвина: «выживает сильнейший». Результатом такой политики и стало стремительное снижение уровня жизни, рост нищеты населения.
Уходящий 2016 год стал временем борьбы «всех против всех», краха евроинтеграционн
теги: итоги года, реформы, политика
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2016
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2016
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.