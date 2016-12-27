Наследие и несбывшиеся надежды 2016 года

Власть обещала, что этот год станет переломным для Украины в плане преодоления экономического кризиса. Что падение экономики остановится, и что народ ощутит положительные моменты проводимых правительством реформ и выполненных обещаний.

Спустя практически три года после «евромайдана» идеалы и требования той революции практически забыты, а вместо них почти ежедневные политические скандалы превратились в часть ландшафта украинской политики.

Доверие народа к власти давно исчерпано. Мечты о «светлом европейском будущем» разбились о суровую экономическую действительность повседневной жизни большинства населения страны.

Новая лучшая жизнь не началась. 2016, как и два предыдущих года, стал годом несбывшихся надежд. Во власти мы наблюдаем сменяемость тех же дельцов, более циничных, чем предшественники, думающих только о том, как набить свои карманы и подольше удержаться у «кормушки» государственного бюджета. При этом они называют себя то «реформаторами», то «спасителями», то «камикадзе», то даже «настоящими патриотами». Складывается впечатление, что эта власть преуспела в одном – в филологических реформах.

А что на самом деле происходит в нашей стране? Когда жизнь украинцев реально станет лучше, как нам это обещают?

Правительство отчитывается о якобы успехах, но каким образом результаты его работы отражаются на состоянии простых украинцев, ведь большая часть страны еле сводит «концы с концами»?

Результаты большинства социологических опросов давно свидетельствуют о том, что народ уже доведен до предела, что власть в 2016 году потерпела сокрушительное поражение в борьбе с коррупцией. Общество расценивает как социальную катастрофу рост тарифов на услуги ЖКХ и подорожание продуктов питания. Еще одно поражение власти – результаты ее переговоров с ЕС о предоставлении гражданам Украины безвизового режима и о решении конфликта на Востоке страны.

Действительно, нынешней власти очень трудно поставить в заслугу позитивные изменения в нашей стране – просто потому, что таковых нет. Все действия государства направлены на бурную имитацию реформ, на создание для западных партеров «позитивной видеокартинки» реформирования Украины, чтобы в очередной раз попытаться получить очередной кредит на любых кабальных условиях.

При этом власть не желает брать ответственность ни за свои действия, ни за ситуацию в стране. Все проблемы: и девальвацию национальной валюты, и стагнацию экономики, и неспособность справиться с внутренними проблемами, руководство страны связывает исключительно с РФ, ее спецслужбами, а также с военными действиями на Востоке страны. Всех инакомыслящих, несогласных и недовольных ее действиями власть одним махом и не утруждая себя поиском доказательств записывает в агенты, действующие против Украины.

Да, высшее руководство понимает, что рост недовольства народа неизбежен, ибо жизнь в Украине с каждым годом – все хуже и безнадежней. Но п ри этом три года оно либо бездействует, либо, в угоду условиям очередного кредита, сознательно ухудшает ситуацию украинского народа. Итогами такой деятельности являются: тотальное обнищание людей, провал реформы здравоохранения, колоссальное повышение уровня преступности, крах в энергетической сфере, кабальные тарифы на ЖКХ, критический уровень коррупции.

И, наконец, главное «достижение» этого года – антисоциальный бюджет Украины 2017, где все дыры перекрываются за счет простых украинцев посредством повышения налогов и сборов. А также – продолжение боевых действий на Востоке, на которые уходит львиная доля бюджета – война слишком выгодна тем, кто ею управляет, но не участвует в ней лично.

Такие тенденции говорят о том, что пояса украинцам придется завязать надолго и очень туго. Еще несколько лет такого управления государством, где простые люди находятся на грани выживания, а чиновники, если судить по их е-декларациям, богатеют – и управлять будет некем.

Борьба с коррупцией в Украине и реформы нынешнего правительства не просто имеют нулевой эффект. Все намного хуже: власть уже почти три года реализует на практике социальный дарвинизм, основные принципы естественного отбора Ч. Дарвина: «выживает сильнейший». Результатом такой политики и стало стремительное снижение уровня жизни, рост нищеты населения.