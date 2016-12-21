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Финансовая помощь от ЕС: «бесплатный сыр» или взаимовыгодный бартер?
21.12.2016 18:24
Сроки предоставления Украине очередного транша Международного валютного фонда в 1,3 млрд долларов переносятся на неопределенный срок. МВФ хочет убедиться, что Кабмин Гройсмана собирается приступить к земельной и пенсионной реформам и приватизации более 3000 госпредприятий.
Тем временем транш кредитной помощи ожидается от ЕС. Конечно, тоже не без конкретных условий и обязательств для украинской стороны.
Но проанализируем ситуацию по порядку. На фоне новостей о национализации «Приватбанка», принятия госбюджета, очередных коррупционных скандалов и выборов в территориальных громадах, незаметно для большинства украинцев прозвучала новость о предоставлении 19 декабря Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейской Комиссией кредита Украине в 600 миллионов евро. Из пресс-релиза ЕИБ: «сегодня в Брюсселе Европейский инвестиционный банк и Европейская Комиссия объявили о выделении последнего из ряда кредитов в размере около 600 млн евро. Этот кредит является частью обязательств перед Украиной, о которых ЕС объявил в марте 2014 года. На специальной церемонии подписания, состоявшейся в штаб-квартире Европейкой Комиссии, ЕИБ выполнил свое обязательство на период 2014-2016 годов о предоставлении 3 млрд евро по программе финансовой поддержки».
Но возникает вопрос, в чем причина такого решения? Что именно простимулировало ЕС выделить этот кредит именно сейчас, ведь он еще в 2014 году обязался поддержать украинскую экономику регулярными займами на общую сумму в 11 миллиардов евро?
Очевидно, речь идет о снятии моратория на экспорт украинского леса-кругляка в страны ЕС. Ультиматум по этому вопросу европейские чиновники, не стесняясь и не особенно выбирая тон, обнародовали еще осенью этого года. Например, глава представительств
Пойдем от противного: если транш ЕС предоставили, значит договоренности по отмене моратория на экспорт украинского леса были достигнуты? На 100% мы этого не знаем, ибо соответствующую законодательную инициативу пока в парламенте не обсуждали.
Однако то, что данный вопрос проговаривали на наивысшем государственном уровне – сомнений нет. Об этом публично заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, после обсуждения данной темы в ходе саммита Украина–ЕС в Брюсселе с президентом Украины Петром Порошенко. «Я был рад тому, что украинский президент выразил намерение снять запрет на экспорт древесины. Это было наше условие. Как я понимаю, это будет сделано в течение нескольких последующих недель, что даст нам возможность предоставить следующий транш на 600 миллионов евро макрофинансовой помощи с нашей стороны», – сказал Юнкер на совместной пресс-конференци
На языке нормальных людей эта ситуация называется просто – шантаж. Шантаж, которого нормальный человек не потерпит никогда и ни при каких обстоятельствах. Логика неподчинения шантажисту понятна и естественна: давлению не уступают, ибо, один раз получив свое, шантажист не успокоится никогда.
Что же, видимо, потребность украинских властей в кредитных деньгах выше, чем мы, рядовые украинцы, можем себе представить. Для этого они готовы даже пожертвовать и национальным богатством, на корню уничтожая отечественную деревообрабатыва
Но на что же будут потрачены кредитные займы, отдавать которые с процентами впоследствии придется каждому украинцу?
По данным Минфина, госдолг Украины ныне составляет почти 67 миллиардов долларов. Учитывая, что, согласно данным Госстата, население Украины составляет чуть более 42-х миллионов человек, то долг каждого украинца состоянием на декабрь 2016 года можно определить в 40 тысяч гривен, или почти 1,5 тысячи долларов. Эксперты предупреждают: этот уровень долга – еще не предел, госдолг еще вырастет, учитывая влияющие на стабильность украинской экономики негативные факторы, а также дальнейшую «кредитозависимо
Следует заметить, что, в отличие от МВФ, кредитные средства от ЕС должны распределиться не столько под конкретные условия, а больше как помощь в отдельных секторах реализации реформ. Так, предыдущие транши кредитов шли на «борьбу с коррупцией», децентрализацию государственного управления, управление государственными финансами, реформирование энергетического и банковского секторов, а также на развитие малого и среднего бизнеса. Еще около 25 миллионов евро Евросоюз выделил на помощь наиболее уязвимым слоям населения на Востоке Украины.
Откровенно говоря, говорить о достигнутых за деньги ЕС головокружительн
Вот здесь мы и видим, как украинская власть демонстрирует свой особенный цинизм. С одной стороны, отдают корабельный лес, национальное и трудновосстанови
Правильно: где же еще прокредитоваться самому крупному аграрному предприятию Украины «Нибулону» в условиях, когда банковская система Украины полностью разбалансирована
Пусть никого не обманывает то, что 23 июня 2016 года народный депутат Украины Андрей Вадатурский заявил о выходе из партии «Солидарность – Блок Петра Порошенко». Зайдите на сайт парламента: Вадатурский до сих пор входит во фракцию Порошенко. Выход из партии – это просто пиар-ход. То, что он остался в президентской фракции – удобно для бизнеса. Неужели кто-то может считать, что «Нибулон» получил бы кредит от ЕС, если бы Порошенко был против?
Для нынешней власти кредит от ЕС – это не только постоянная финансовая подпитка проведения ее политики, но и выгодные займы для «своих». При этом, КПД от выделенных денег для «проведения реформ» в выбранных ЕС секторах – крайне низкий. Мы вновь становимся свидетелями тому, как за непрофессионализ
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