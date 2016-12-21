Финансовая помощь от ЕС: «бесплатный сыр» или взаимовыгодный бартер?

Сроки предоставления Украине очередного транша Международного валютного фонда в 1,3 млрд долларов переносятся на неопределенный срок. МВФ хочет убедиться, что Кабмин Гройсмана собирается приступить к земельной и пенсионной реформам и приватизации более 3000 госпредприятий.

Тем временем транш кредитной помощи ожидается от ЕС. Конечно, тоже не без конкретных условий и обязательств для украинской стороны.

Но проанализируем ситуацию по порядку. На фоне новостей о национализации «Приватбанка», принятия госбюджета, очередных коррупционных скандалов и выборов в территориальных громадах, незаметно для большинства украинцев прозвучала новость о предоставлении 19 декабря Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейской Комиссией кредита Украине в 600 миллионов евро. Из пресс-релиза ЕИБ: «сегодня в Брюсселе Европейский инвестиционный банк и Европейская Комиссия объявили о выделении последнего из ряда кредитов в размере около 600 млн евро. Этот кредит является частью обязательств перед Украиной, о которых ЕС объявил в марте 2014 года. На специальной церемонии подписания, состоявшейся в штаб-квартире Европейкой Комиссии, ЕИБ выполнил свое обязательство на период 2014-2016 годов о предоставлении 3 млрд евро по программе финансовой поддержки».

Но возникает вопрос, в чем причина такого решения? Что именно простимулировало ЕС выделить этот кредит именно сейчас, ведь он еще в 2014 году обязался поддержать украинскую экономику регулярными займами на общую сумму в 11 миллиардов евро?

Очевидно, речь идет о снятии моратория на экспорт украинского леса-кругляка в страны ЕС. Ультиматум по этому вопросу европейские чиновники, не стесняясь и не особенно выбирая тон, обнародовали еще осенью этого года. Например, глава представительств а Евросоюза в Украине Хью Мингарелли в одном из своих интервью заявил, что транш кредита в размере 600 миллионов долларов от ЕС будет предоставлен, «как только Верховная Рада примет новый закон об отмене моратория на экспорт необработанной древесины». Аналогичный по содержанию тезис в конце ноября повторил и еврокомиссар по вопросам европейского и социального диалога Валдис Домбровскис.

Пойдем от противного: если транш ЕС предоставили, значит договоренности по отмене моратория на экспорт украинского леса были достигнуты? На 100% мы этого не знаем, ибо соответствующую законодательную инициативу пока в парламенте не обсуждали.

Однако то, что данный вопрос проговаривали на наивысшем государственном уровне – сомнений нет. Об этом публично заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, после обсуждения данной темы в ходе саммита Украина–ЕС в Брюсселе с президентом Украины Петром Порошенко. «Я был рад тому, что украинский президент выразил намерение снять запрет на экспорт древесины. Это было наше условие. Как я понимаю, это будет сделано в течение нескольких последующих недель, что даст нам возможность предоставить следующий транш на 600 миллионов евро макрофинансовой помощи с нашей стороны», – сказал Юнкер на совместной пресс-конференци и с президентом Евросовета и президентом Украины.

На языке нормальных людей эта ситуация называется просто – шантаж. Шантаж, которого нормальный человек не потерпит никогда и ни при каких обстоятельствах. Логика неподчинения шантажисту понятна и естественна: давлению не уступают, ибо, один раз получив свое, шантажист не успокоится никогда.

Что же, видимо, потребность украинских властей в кредитных деньгах выше, чем мы, рядовые украинцы, можем себе представить. Для этого они готовы даже пожертвовать и национальным богатством, на корню уничтожая отечественную деревообрабатыва ющую отрасль. Правильно, как говорится, лес рубят – щепки летят. Для этого они готовы уступить в вопросе национальных экологических интересов, ведь украинский лес – это «легкие» нашей страны.

Но на что же будут потрачены кредитные займы, отдавать которые с процентами впоследствии придется каждому украинцу?

По данным Минфина, госдолг Украины ныне составляет почти 67 миллиардов долларов. Учитывая, что, согласно данным Госстата, население Украины составляет чуть более 42-х миллионов человек, то долг каждого украинца состоянием на декабрь 2016 года можно определить в 40 тысяч гривен, или почти 1,5 тысячи долларов. Эксперты предупреждают: этот уровень долга – еще не предел, госдолг еще вырастет, учитывая влияющие на стабильность украинской экономики негативные факторы, а также дальнейшую «кредитозависимо сть» нынешней власти.

Следует заметить, что, в отличие от МВФ, кредитные средства от ЕС должны распределиться не столько под конкретные условия, а больше как помощь в отдельных секторах реализации реформ. Так, предыдущие транши кредитов шли на «борьбу с коррупцией», децентрализацию государственного управления, управление государственными финансами, реформирование энергетического и банковского секторов, а также на развитие малого и среднего бизнеса. Еще около 25 миллионов евро Евросоюз выделил на помощь наиболее уязвимым слоям населения на Востоке Украины.

Откровенно говоря, говорить о достигнутых за деньги ЕС головокружительн ых успехах Украины – что в «борьбе с коррупцией», что в децентрализации, что в госуправлении, также, как и в триумфальном развитии малого и среднего бизнеса, – мягко говоря, не приходится. Нынешний транш кредита ЕИБ также «расписан» под целевое использование: 120 миллионов евро – на проект по поддержке высшего образования и энергоэффективно сти; 150 миллионов – на проект по модернизации украинской железной дороги; 71 миллион – на развитие и модернизацию логистической инфраструктуры аграрной компании «Нибулон»; 260 миллионов евро – вновь на поддержку малого и среднего бизнеса.

Вот здесь мы и видим, как украинская власть демонстрирует свой особенный цинизм. С одной стороны, отдают корабельный лес, национальное и трудновосстанови мое богатство всего народа Украины, взамен получая кредит ЕС для собственного или партнерского бизнеса.

Правильно: где же еще прокредитоваться самому крупному аграрному предприятию Украины «Нибулону» в условиях, когда банковская система Украины полностью разбалансирована ? Но операция «Лес в обмен на «Нибулон» становится понятной, если учесть, что совладельцами этой аграрной компании являются братья Алексей и Андрей Вадатурские. Последний входит во фракцию «БПП» в парламенте, а свою долю в управлении предприятием якобы отдал брату Алексею.

Пусть никого не обманывает то, что 23 июня 2016 года народный депутат Украины Андрей Вадатурский заявил о выходе из партии «Солидарность – Блок Петра Порошенко». Зайдите на сайт парламента: Вадатурский до сих пор входит во фракцию Порошенко. Выход из партии – это просто пиар-ход. То, что он остался в президентской фракции – удобно для бизнеса. Неужели кто-то может считать, что «Нибулон» получил бы кредит от ЕС, если бы Порошенко был против?

Для нынешней власти кредит от ЕС – это не только постоянная финансовая подпитка проведения ее политики, но и выгодные займы для «своих». При этом, КПД от выделенных денег для «проведения реформ» в выбранных ЕС секторах – крайне низкий. Мы вновь становимся свидетелями тому, как за непрофессионализ м государственных деятелей расплатятся рядовые граждане, попутно еще и оплатив кредиты для близких украинским властям предприятий. Не удивлюсь, если после следующего транша в столицах европейских стран откроется сеть кондитерских магазинов «Рошен». Интересно, чем еще страна заплатит за подобные услуги?