Травматична зброя - зброя самооборони чи зброя самообману?

Ні для кого не секрет, що за останній час рівень злочинності стрімко підвищився. Правоохоронні органи та громадські формування роблять все можливе для запобігання злочинним діянням та знаходженням злочинців, але 100% безпеку, нажаль, ніхто не може гарантувати. Тому, одним із найважливіших та критичних питань є самооборона від посягань та дій злочинців самою особою.

Особам, що обороняються, важливо запам’ятати вимоги щодо такого гострого питання, як застосування зброї або інших засобів захисту при суспільно небезпечному посяганні. Згідно з ч. 5 ст. 36 КК України: не є перевищенням меж необхідної оборони й не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів, незалежно від тяжкості заподіяної нападникам шкоди (тобто норма про перевищення меж необхідної оборони в цих випадках не повинна поширюватися відповідно до положень КК), у випадках:

захисту від нападу озброєної особи;

захисту від нападу групи осіб;

відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення.

При застосуванні травматичної зброї для самозахисту варто пам’ятати не тільки вищезазначені положення, а й знати основи практичного використання і застосування травматики.

Тому, на базі технічних умов та експлуатаційних документів до травматичної зброї ми сформулювали деякі правила її використання при самообороні.

По-перше, не можна стріляти в "заборонені" частини тіла. За загальними правилами заборонено стріляти в будь-яку частину голови, шию, груди в жінок і область паху. Теоретично , в усі інші частини тіла при самообороні стріляти "можна", а у деяких джерелах зазначені як "дозволені" частини тіла – спина і сідниці. Проте, не варто стріляти в ці частини тіла, тому що постріли в задні частини тіла, наприклад, якщо зловмисник тікає, кваліфікуватиметься не як самооборона, а як напад, і ви вже не жертва, а злочинець.

По-друге, необхідно вибрати дистанцію для пострілу. Мінімальну дистанцію для пострілу необхідно вибирати виходячи з даних паспорта до зброї та\або патронів. Зазвичай мінімальна дистанція, на якій дозволено оборонятися за допомогою травматичної зброї становить від 3-х до 3,5 метрів. При цьому мінімальна дистанція безпечного використання для кожної конкретної моделі зброї і патрона може бути різна. Тому, перед застосуванням травматики уважно вивчайте документацію до вашої зброї та патронів.

По-третє, при використанні травматичної зброї для самооборони, необхідно відразу повідомити про це правоохоронні органи. Якщо ви правомірно застосували травматичну зброю з метою самооборони, то в ряді ситуацій, наприклад, коли ваша особистість може бути встановлена, необхідно самому повідомити про подію в правоохоронні органи, пояснити обставини події, інакше злочинці можуть вас випередити і звернутися в поліцію із заявою, що це саме ви напали на них першими. Якщо ви заподіяли нападаючому істотну шкоду, навіть правомірно, і його здоров’ю загрожує небезпека, наприклад, може стекти кров’ю або замерзнути на смерть, лежачи в несвідомому стані на морозі, то обов’язково потрібно надати першу медичну допомогу і викликати "швидку допомогу".

По-четверте, для успішного застосування травматичної зброї потрібно володіти основами вогневої підготовки. Якщо ви не тренуєтеся регулярно, то шанс успішного застосування травматичної зброї дорівнює нулю, а ймовірність випадково заподіяти собі або агресорові тяжкі тілесні ушкодження зростає. У стресовій ситуації, під адреналіном, стрільці не влучають у мішень на відстані 3-5 метрів.

Без закріплених навичок поводження з Вашою особистою зброєю, при нападі Ви просто не встигнете витягти зброю з кобури, зняти його з запобіжника, пересмикнути затвор і прицільно вистрілити.

По-п’яте, не варто сприймати серйозно поради, які ви знайдете в Інтернеті. Навіть не думайте про те, щоб всерйоз сприймати деякі поради Інтернет-користувачів, наприклад підкинути нападнику ніж. Зрозумійте, що потожирові сліди відразу видадуть вас, і ви перетворитесь з безвинної жертви на холоднокровного злодія, що підкинув речовий доказ, щоб сфабрикувати напад, та ще й наніс людині ушкодження.

По-шосте, не варто демонструвати свою зброю з метою залякування. Власники щойно придбаної зброї, особливо молодого віку, дуже хочуть випробувати свій новенький "травмат". Їм буквально свербить, щоб його застосувати.

Неправильно використовувати зброю для інших дій, окрім відвернення загрози вашому життю або життю ваших близьких. Пам’ятайте, що демонстрація зброї переводить конфлікт на інший рівень, коли ви будете змушені або використати її, або піддати своє життя небезпеці.

По-сьоме, використовуйте свою зброю розумно! Не треба витягувати зброю, щоб налякати когось, отримати аргумент у суперечці або показати, що ви крутіший за інших. На теренах Інтернету ви легко знайдете відео з легковажними власниками зброї, які витягують пістолет, коли хтось не пропускає їх автомобіль або під час суперечок – це безглуздо. Зброя створена не для компенсації комплексу неповноцінності, а для захисту життя та здоров’я.

Але й не вагайтеся, коли прийде час дійсно застосувати зброю, а саме - коли вам або вашим близьким буде загрожувати небезпека. Власник травматичної зброї повинен повністю усвідомлювати, що крім даного йому права на зберігання, носіння травматичної зброї і необхідну оборону, в нього одночасно виникає і велика відповідальність. Ніколи не використовуйте зброю легковажно, оскільки кожний постріл може буде летальним. Якщо ви це розумієте, то будете стріляти лише у разі реальної небезпеки.

Пам’ятайте, що найкращий бій – це той, який не відбувся.