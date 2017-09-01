Угода про асоціацію між Україною та ЄС вступила в дію

Підписана у червні 2014 року Угода, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом, вступила в силу в повному обсязі 1 вересня 2017 року.

Незважаючи на те, що положення Угоди безпосередньо не регламентують питання здійснення судово-експертної діяльності, документ містить низку суттєвих положень щодо правосуддя та юстиції, захисту авторських прав та прав інтелектуальної власності, захисту персональних даних тощо.

Зокрема, статтею 14 РОЗДІЛУ III “ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА” передбачається, що співробітництво буде спрямоване, зокрема, на зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості та боротьбу з корупцією. Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод.

Статтею 24 Угоди визначені засади правового співробітництва. Так, сторони домовились надалі розвивати судове співробітництво у цивільних та кримінальних справах, повною мірою використовуючи відповідні міжнародні і двосторонні документи та ґрунтуючись на принципах юридичної визначеності і праві на справедливий суд.

Сторони домовилися розвивати подальше судове співробітництво між Україною та ЄС у цивільних справах на основі відповідних багатосторонніх правових документів, зокрема конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приватного права у сферах міжнародного правового співробітництва, судового процесу, а також захисту дітей.

Стосовно судового співробітництва в кримінальних справах Сторони намагаються посилити взаємодію щодо взаємної правової допомоги та екстрадиції. Це включатиме, у разі необхідності, приєднання до відповідних міжнародних документів ООН та Ради Європи, зокрема Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року, та їх виконання, як зазначається у статті 8 цієї Угоди, а також більш тісне співробітництво з ЄС

Проведення судових криміналістичних, економічних, товарознавчих, інженерно-технічних та інших експертиз у кримінальних провадженнях покликане забезпечувати органи досудового слідства та суду належною доказовою базою задля притягнення винних осіб до відповідальності, боротьби зі злочинністю та корупцією, запобіганню таким проявам неправомірної поведінки.

Так, стаття 22 Угоди передбачає, що співробітництво України та ЄС у цій галузі спрямовується на вирішення таких проблем:

a) незаконне переправлення через державний кордон нелегальних мігрантів, торгівля людьми і вогнепальною зброєю та незаконний обіг наркотиків;

b) контрабанда товарів;

c) економічні злочини, зокрема злочини у сфері оподаткування;

d) корупція як у приватному, так і в державному секторі;

e) підробка документів;

f) кіберзлочинність.

За відповідними напрямками експертних досліджень Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (ОНДІСЕ) проводить судові експертизи та замовлення органів слідства, прокуратури та суду.

Більш того, Угодою наголошено на необхідності посилення двостороннього, регіонального та міжнародного співробітництва, зокрема співробітництва із залученням Європолу стосовно:

a) обміну найкращими практиками, в тому числі щодо методик розслідування та криміналістичних досліджень,

b) обміну інформацією відповідно до існуючих правил,

c) посилення потенціалу, зокрема навчання та, у разі необхідності, обмін персоналом,

d) питань, пов’язаних із захистом свідків та жертв.

Зазначене співробітництво є дуже важливим задля уніфікації судово-експертних криміналістичних та інших методик, забезпечення проведення судових експертиз за відповідними стандартами якості, отримання доступу та інтеграції відповідних баз даних, що сприятиме більш ефективному проведенню судових експертиз за напрямком криміналістичного дослідження транспортних засобів, номерних знаків, технічної експертизи документів (паспортів тощо) та інших.

Глава 9 Угоди передбачає низку важливих положень у сфері інтелектуальної власності, що безпосередньо

перекликаються із судово-експертними дослідженнями, що проводяться судовими експертами у сфері інтелектуальної власності.

Угода передбачає низку інших положень, що потребують аналізу в контексті здійснення судово-експертної діяльності, що має призвести до позитивних зворушень у цій галузі, зокрема в частині забезпечення проведення судово-експертних досліджень із додержанням відповідних стандартів якості ISO, уніфікації методик проведення судових експертиз із методологічною базою експертних установ країн ЄС, членства у профільних міжнародних організаціях (мережах) тощо