|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Где найти дополнительные вливания в бюджет Украины?
01.08.2017 09:19
Экспертные дискуссии по теме вывода из тени лотерей и против подпольного игорного бизнеса точатся уже давно. И бизнес среда и политики понимают, что за счет этого рынка можно существенно наполнять бюджет, который аж кричит как нуждается в дополнительных вливаниях.
Хочу сделать акцент на том, что легализация будет хотя бы попыткой сделать из «серой зоны» отчасти более прозрачную, а не как сейчас просто за гранью контроля и направить доходы в финансирование различных бюджетных программ.
В результате легализации азартных игр государство могло бы получить дополнительные доходы, которые будет платить игорный бизнес в качестве налогов. Подобная легализация способствовала бы снижению коррупции в этой сфере и созданию новых рабочих мест.
Государство стоит на пороге изменения не только изменения законодательной базы, но и принципов работы этого рынка. Правительство и профильное министерство уже подготовило свои разработки по легализации лотерейного и игорного бизнеса, особенно с учетом состояния конкуренции на рынке выпуска и проведения лотерей.
При Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики уже создана рабочая группа по обсуждению правительственного законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине. Ключевые игроки рынка направляют свои многочисленные рекомендации и инициативы в Общественный совет при данном Комитете .
Такая практика есть во многих странах мира, однако на Западе для этого созданы официальные отдельные игорные зоны в самой стране или в регионах, которые должны развиваться. В таком подходе есть смысл. Стоит задуматься о привязке легализации игорного бизнеса к тому, что часть денег будет идти на социальные программы, социальную инфраструктуру.
Часть населения, которая играет в азартные игры и оставляет деньги в казино, будет это делать и дальше. Только сейчас все это в тени, а те, кто лоббировал тогда запрет, спокойно зарабатывают на теневых потоках для офшоров, а не бюджета.
В таких сферах нужно понимать, что запрет зачастую ведет к противоположному результату. Мы просто вытесняем этот сегмент в «серую зону», более того, наполнили сферу криминалом и создали дополнительную коррупцию. Именно поэтому легализация игорного бизнеса имеет массу явных позитивов для страны.
По скромным подсчетам Минфин заявлял, что легализация игорного бизнеса принесет 5 млрд гривен в год. При этом в странах ЕС этот бизнес каждый год даёт 20 млрд евро, а в Китае в несколько раз больше. Таким образом эта сфера потенциально может быть очень прибыльной и интересной для украинской экономики.
теги: лотереи, Кабмин, лигализация
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война Выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.