Где найти дополнительные вливания в бюджет Украины?

Экспертные дискуссии по теме вывода из тени лотерей и против подпольного игорного бизнеса точатся уже давно. И бизнес среда и политики понимают, что за счет этого рынка можно существенно наполнять бюджет, который аж кричит как нуждается в дополнительных вливаниях.





Хочу сделать акцент на том, что легализация будет хотя бы попыткой сделать из «серой зоны» отчасти более прозрачную, а не как сейчас просто за гранью контроля и направить доходы в финансирование различных бюджетных программ.

В результате легализации азартных игр государство могло бы получить дополнительные доходы, которые будет платить игорный бизнес в качестве налогов. Подобная легализация способствовала бы снижению коррупции в этой сфере и созданию новых рабочих мест.





Государство стоит на пороге изменения не только изменения законодательной базы, но и принципов работы этого рынка. Правительство и профильное министерство уже подготовило свои разработки по легализации лотерейного и игорного бизнеса, особенно с учетом состояния конкуренции на рынке выпуска и проведения лотерей.









При Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики уже создана рабочая группа по обсуждению правительственного законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине. Ключевые игроки рынка направляют свои многочисленные рекомендации и инициативы в Общественный совет при данном Комитете .





Такая практика есть во многих странах мира, однако на Западе для этого созданы официальные отдельные игорные зоны в самой стране или в регионах, которые должны развиваться. В таком подходе есть смысл. Стоит задуматься о привязке легализации игорного бизнеса к тому, что часть денег будет идти на социальные программы, социальную инфраструктуру.





Часть населения, которая играет в азартные игры и оставляет деньги в казино, будет это делать и дальше. Только сейчас все это в тени, а те, кто лоббировал тогда запрет, спокойно зарабатывают на теневых потоках для офшоров, а не бюджета.

В таких сферах нужно понимать, что запрет зачастую ведет к противоположному результату. Мы просто вытесняем этот сегмент в «серую зону», более того, наполнили сферу криминалом и создали дополнительную коррупцию. Именно поэтому легализация игорного бизнеса имеет массу явных позитивов для страны.





По скромным подсчетам Минфин заявлял, что легализация игорного бизнеса принесет 5 млрд гривен в год. При этом в странах ЕС этот бизнес каждый год даёт 20 млрд евро, а в Китае в несколько раз больше. Таким образом эта сфера потенциально может быть очень прибыльной и интересной для украинской экономики.



