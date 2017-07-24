Ой як невдобно получилось с лотереями!

В период пока Верховная Рада на каникулах и в стране предполагается политическое затишье, Кабмин решил не терять времени и использовать этот период по максимуму. Достаточно обратить внимание на громкие заявления В. Гройсмана относительно планов реформировать 10 министерств, кадровые ротации и даже своеобразный отчет правительства о проделанной работе за полгода, а точнее о «капитальном ремонте» страны. Всё это больше напоминает «теплую ванну» или поиск наиболее приемлемой формы, для того чтобы в нее завернуть не совсем приятное содержание.

При этом в гонке за первыми полосами в СМИ, Владимир Борисович сам того не осознавая может быть втянут в ряд неудобных тем. Так по мнению бывшего вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Н. Томенко премьер-министра Украины могут втянуть в аферу с нелегальными игровыми автоматами. За темой игрового бизнеса я слежу давно и решила разобраться в чем же суть аферы.

Минфин активно готовит изменения в законодательную базу и старается вывести игорный бизнес из «тени». Сейчас эта сфера просто за гранью контроля, поэтому остро необходимо направить ее доходы на финансирование различных бюджетных программ. Всем ясно, что легализация будет хотя бы попыткой сделать из «серой зоны» отчасти более прозрачную.

При этом есть опасность, что Минфин и министр А.Данилюк очевидно постарались сузить этот рынок, что в свою очередь приводит к тому, чтобы только один ключевой игрок лотерейного бизнеса остался на плаву. Опыт монополий не раз убеждал нас, что это путь в никуда, Украинская национальная лотерея не исключение.

Механизм для зачистки конкурентного поля выбрали не самый чистый, но действенный. Ряд конкурентов попали в санкционный список. Это не первый случай, подобное было в IT сфере и ряде других. В жернова конкуренции и правительственных реформ попал крупнейший оператор лотерей "М.С.Л.". Эта компания не новичок и могла бы работать во благо бюджета. Они даже обращались в СБУ с просьбой обосновать обвинения в их адрес. На что СБУ проверку конечно провела, но ничего антигосударственного и предосудительного не было выявлено. При этом судьба компании не изменилась, руки у нее до сих пор крепко «связаны» ограничениями.

Российский след в компании "М.С.Л." никто так и не нашел. Хотя такие утверждения регулярно появляются в СМИ. При этом документальных подтверждений не было, а расследования правоохранительных органов так ничего и не подтвердили. Это уже классика в наши дни и мало кого удивляет.

Малоизвестный факт при этом, что оператор государственных лотерей "М.С.Л." помог воплотить социальный проект универсальный учебно-тренировочный центр зимних видов спорта "Льодограй", который был построен компанией в рамках концепции социальной ответственности бизнеса за средства, полученные от продажи лотерей. А вот это скорее редкость, чем данность. А должно быть наоборот…

Поэтому тут В.Гройсману точно стоит разобраться, что творится у него под носом. Это очередные рейдерские игры и корпоративные войны или реальные реформы требуют таких мер? Лучше обратить сейчас на это внимание, чтобы потом не было как в том украинской анекдоте: «Ой як невдобно получилось!»