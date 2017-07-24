|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Ой як невдобно получилось с лотереями!
24.07.2017 09:07
В период пока Верховная Рада на
каникулах и в стране предполагается политическое затишье, Кабмин решил не
терять времени и использовать этот период по максимуму. Достаточно обратить
внимание на громкие заявления В. Гройсмана относительно планов реформировать 10
министерств, кадровые ротации и даже своеобразный отчет правительства о
проделанной работе за полгода, а точнее о «капитальном ремонте» страны. Всё это
больше напоминает «теплую ванну» или поиск наиболее приемлемой формы, для того
чтобы в нее завернуть не совсем приятное содержание.
При этом в гонке за первыми
полосами в СМИ, Владимир Борисович сам того не осознавая может быть втянут в
ряд неудобных тем. Так по мнению бывшего вице-премьер-министр по гуманитарным
вопросам Н. Томенко премьер-министра Украины могут втянуть в аферу с
нелегальными игровыми автоматами. За темой игрового бизнеса я слежу давно и
решила разобраться в чем же суть аферы.
Минфин активно готовит изменения
в законодательную базу и старается вывести игорный бизнес из «тени». Сейчас эта
сфера просто за гранью контроля, поэтому остро необходимо направить ее доходы
на финансирование различных бюджетных программ. Всем ясно, что легализация
будет хотя бы попыткой сделать из «серой зоны» отчасти более прозрачную.
При этом есть опасность, что Минфин и министр А.Данилюк очевидно постарались сузить этот рынок, что в свою очередь приводит к тому, чтобы только один ключевой игрок лотерейного бизнеса остался на плаву. Опыт монополий не раз убеждал нас, что это путь в никуда, Украинская национальная лотерея не исключение.
Механизм для зачистки конкурентного
поля выбрали не самый чистый, но действенный. Ряд конкурентов попали в
санкционный список. Это не первый случай, подобное было в IT сфере и ряде других.
В жернова конкуренции и правительственных реформ попал крупнейший оператор
лотерей "М.С.Л.". Эта компания не новичок и могла бы работать во
благо бюджета. Они даже обращались в СБУ с просьбой обосновать обвинения в их
адрес. На что СБУ проверку конечно провела, но ничего антигосударственного и предосудительного
не было выявлено. При этом судьба компании не изменилась, руки у нее до сих пор
крепко «связаны» ограничениями.
Российский след в компании
"М.С.Л." никто так и не нашел. Хотя такие утверждения регулярно
появляются в СМИ. При этом документальных подтверждений не было, а
расследования правоохранительных органов так ничего и не подтвердили. Это уже
классика в наши дни и мало кого удивляет.
Малоизвестный факт при этом, что
оператор государственных лотерей "М.С.Л." помог воплотить социальный
проект универсальный учебно-тренировочный центр зимних видов спорта
"Льодограй", который был построен компанией в рамках концепции
социальной ответственности бизнеса за средства, полученные от продажи лотерей.
А вот это скорее редкость, чем данность. А должно быть наоборот…
Поэтому тут В.Гройсману точно
стоит разобраться, что творится у него под носом. Это очередные рейдерские игры
и корпоративные войны или реальные реформы требуют таких мер? Лучше обратить
сейчас на это внимание, чтобы потом не было как в том украинской анекдоте: «Ой
як невдобно получилось!»
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ ндс недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент Суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.