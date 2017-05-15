Угроза потерять безвиз или "медвежья услуга" Президенту

Евровидения-2017 закончилось и тут же стал не актуальным его лозунг Celebrate Diversity ("Почитаем многообразие"). После долгого перерыва Рада опять проводит пустую пленарную неделю. Нет программы правительства по преодолению кризиса, нет четкого определения состава коалиции. Зато с началом работы Рады громко заговорили об «антицерковных» законопроектах 4511 и 4128 к, так как голосование может не только столкнуть лбами все конфессии, но и сулит возможность утраты безвиза.

Почему я говорю о такой угрозе? Для Старушки Европы священной коровой является соблюдение фундаментальных прав человека, а эти законопроекты их нарушают. Принятие этих инициатив попирает право на свободу совести и вероисповедания, ставит под сомнение соблюдение Украиной европейских ценностей, грубо нарушает согласованный с ЕС План действий по визовой либерализации.

Неужели депутаты решили подставить гаранта, который 17 мая едет в Страсбург подписывать безвиз? Или наши горе-парламентарии не знают, что недавно ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами? Евросоюз легко может устроить Украине и Президенту Порошенко показательную порку именно из-за такой якобы «мелочи». При этом получится как в классической повести М. Коцюбинского «Дорогою ціною».

Эти законопроекты воспринимаются крайне негативно со стороны других конфессий. Они встречают жесткую критику не только со стороны УПЦ, но и со стороны почти всего многообразия религиозных конфессий Украины. Им крайне не по душе, что в результате у любой конфессии можно будет забрать практически любое ее имущество, благодаря законопроекту 4128. Всё это может сдетонировать и породить не только религиозный раздор, но и войны. Вот данные 5-летней давности, специально для понимания динамики.

Народные избранники вообще отдают себе отчет, что поднимая на щит тему «антицерковных» законопроектов, идут против воли своего народа? Только поутихло 9 мая. Тема только стала пропадать из обсуждения. Люди, которые вышли отдать дань памяти погибшим буквально автоматически были занесены во враги государства. Теперь на кону нова тема вражды, религиозная тема не пользуется в обществе серьезной поддержкой.

С какой целью тогда эти политики разжигают огонь общественного и межрелигиозного противостояния? Ради своих мизерных рейтингов? Разрывая страну достичь примирения в обществе невозможно, а можно только еще больше обострить противоречия.