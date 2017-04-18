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Почему важно бороться с «теневыми зонами»?
18.04.2017 20:00
С точки зрения
наполняемости бюджета — тотальный запрет игорного бизнеса, перемещение его в
«тень» - это изначально проигранный ход. У нас с 2009 года действует этот
запрет — но стали ли люди меньше играть? По всей стране пышным цветом расцвели
всякие интернет клубы с полулегальным статусом. Очевидно, те кто играл — те и
играют, а в проигрыше общественное благо - наполняемость бюджета и постоянный
прессинг правительства по сокращению общественно значимых программ под
предлогом, что нет дополнительных поступлений в условиях конфликта на Востоке.
Но
заколосившаяся пшеница, как говориться, лежит под ногами — только бери и пеки
хлеб - возникает легитимный вопрос — что или кто мешает это сделать?
Было много
слухов о том, кто лоббировал этот запрет, в том числе о том, что лоббисты были
не только из Украины, но и за пределами нашей страны, возможно из севера или
запада, ибо есть желающие контролировать эти финансовые потоки и не делиться
легально со страной. Ибо глобально, как мы видим по истечению восьми лет, этот
запрет привел к тому, что весь этот сегмент перешел или в режим онлайн, или в
теневые схемы. Легализация будет хотя бы попыткой сделать из «серой зоны»
отчасти более прозрачную, а не как сейчас просто за гранью контроля и направить
доходы в финансирование различных бюджетных программ.
Кстати,
социологические опросы значительным образом подтверждают выдвинутые тезисы - по
результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в марте 2017
года, лишь 17% опрошенных считают, что запрет игорного бизнеса оказалась
успешной, зато 71% говорят, что она была скорее или полностью неуспешной. 79%
респондентов считают, что запрет способствовала переходу этого вида
деятельности в теневой сектор экономики (13% так не считают), 57% считают, что
она привела к уменьшению поступлений в государственный и местный бюджеты (27%
так не считают). 38% украинский считают, что в результате легализации азартных
игр государство могло бы получить дополнительные деньги, которые будут платить
игорный бизнес в качестве налогов. Каждый пятый утверждает, что легализация
способствовала бы снижению коррупции в этой сфере, или же созданию новых
рабочих мест.
Такая практика
есть во многих странах мира, однако на Западе для этого созданы официальные
отдельные игорные зоны в самой стране или в регионах, которые должны
развиваться. В таком подходе есть смысл.
Стоит задуматься о привязке легализации игорного бизнеса к тому, что часть
денег будет идти на социальные программы, социальную инфраструктуру. Тем более
сейчас стоит вопрос восстановлении территорий Донбасса.
Часть
населения, которая играет в азартные игры и оставляет деньги в казино, будет
это делать и дальше. Только сейчас все это в тени, а те, кто лоббировал тогда
запрет, спокойно зарабатывают на теневых потоках для офшоров, а не бюджета.
Тот же
соцопрос показал, что 12% респондентов убеждены, что разрешение на ведение
игорного бизнеса привлек бы иностранных туристов в Украине, или же
способствовал развитию предпринимательства. Среди азартных игр, которые могут
быть разрешены в Украине 58% опрошенных отметили, что таковыми могут быть
лотереи. Четверть опрошенных считают, что допустить на игровой рынок Украины в
случае его легализации в ближайшем будущем можно только украинские компании.
Менее 1% украинский думают, что такое разрешение можно предоставить компаниям
из России. 7% полагают, что такое разрешение можно предоставить компаниям с ЕС,
2% - с США
Как видим,
проблема в том, что должна быть совершенная система выдачи и контроля лицензий.
Важно определить игорные зоны, специальные территории или места, где это может
быть, и установить контроль за этими местами. Не менее важный аспект –
возрастные ограничения. Эти вещи, достаточно контролируемые, при желании, а как
раз запреты, «серая зона» – то, что плохо контролируемо.
В таких сферах
нужно понимать, что запрет зачастую ведет к противоположному результату. Мы
просто вытесняем этот сегмент в «серую зону», более того, криминализировали
сферу и создали дополнительную коррупцию.
теги: игорный бизнес, лотереи, соцопрос, Данилюк
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