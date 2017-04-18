Почему важно бороться с «теневыми зонами»?

С точки зрения наполняемости бюджета — тотальный запрет игорного бизнеса, перемещение его в «тень» - это изначально проигранный ход. У нас с 2009 года действует этот запрет — но стали ли люди меньше играть? По всей стране пышным цветом расцвели всякие интернет клубы с полулегальным статусом. Очевидно, те кто играл — те и играют, а в проигрыше общественное благо - наполняемость бюджета и постоянный прессинг правительства по сокращению общественно значимых программ под предлогом, что нет дополнительных поступлений в условиях конфликта на Востоке.

Но заколосившаяся пшеница, как говориться, лежит под ногами — только бери и пеки хлеб - возникает легитимный вопрос — что или кто мешает это сделать?

Было много слухов о том, кто лоббировал этот запрет, в том числе о том, что лоббисты были не только из Украины, но и за пределами нашей страны, возможно из севера или запада, ибо есть желающие контролировать эти финансовые потоки и не делиться легально со страной. Ибо глобально, как мы видим по истечению восьми лет, этот запрет привел к тому, что весь этот сегмент перешел или в режим онлайн, или в теневые схемы. Легализация будет хотя бы попыткой сделать из «серой зоны» отчасти более прозрачную, а не как сейчас просто за гранью контроля и направить доходы в финансирование различных бюджетных программ.

Кстати, социологические опросы значительным образом подтверждают выдвинутые тезисы - по результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в марте 2017 года, лишь 17% опрошенных считают, что запрет игорного бизнеса оказалась успешной, зато 71% говорят, что она была скорее или полностью неуспешной. 79% респондентов считают, что запрет способствовала переходу этого вида деятельности в теневой сектор экономики (13% так не считают), 57% считают, что она привела к уменьшению поступлений в государственный и местный бюджеты (27% так не считают). 38% украинский считают, что в результате легализации азартных игр государство могло бы получить дополнительные деньги, которые будут платить игорный бизнес в качестве налогов. Каждый пятый утверждает, что легализация способствовала бы снижению коррупции в этой сфере, или же созданию новых рабочих мест.

Такая практика есть во многих странах мира, однако на Западе для этого созданы официальные отдельные игорные зоны в самой стране или в регионах, которые должны развиваться. В таком подходе есть смысл. Стоит задуматься о привязке легализации игорного бизнеса к тому, что часть денег будет идти на социальные программы, социальную инфраструктуру. Тем более сейчас стоит вопрос восстановлении территорий Донбасса.

Часть населения, которая играет в азартные игры и оставляет деньги в казино, будет это делать и дальше. Только сейчас все это в тени, а те, кто лоббировал тогда запрет, спокойно зарабатывают на теневых потоках для офшоров, а не бюджета.

Тот же соцопрос показал, что 12% респондентов убеждены, что разрешение на ведение игорного бизнеса привлек бы иностранных туристов в Украине, или же способствовал развитию предпринимательства. Среди азартных игр, которые могут быть разрешены в Украине 58% опрошенных отметили, что таковыми могут быть лотереи. Четверть опрошенных считают, что допустить на игровой рынок Украины в случае его легализации в ближайшем будущем можно только украинские компании. Менее 1% украинский думают, что такое разрешение можно предоставить компаниям из России. 7% полагают, что такое разрешение можно предоставить компаниям с ЕС, 2% - с США

Как видим, проблема в том, что должна быть совершенная система выдачи и контроля лицензий. Важно определить игорные зоны, специальные территории или места, где это может быть, и установить контроль за этими местами. Не менее важный аспект – возрастные ограничения. Эти вещи, достаточно контролируемые, при желании, а как раз запреты, «серая зона» – то, что плохо контролируемо.

В таких сферах нужно понимать, что запрет зачастую ведет к противоположному результату. Мы просто вытесняем этот сегмент в «серую зону», более того, криминализировали сферу и создали дополнительную коррупцию.