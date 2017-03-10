Джордж Оруэлл и украинские реалии

Когда нас с детства приучали к тому, что учиться нужно у классиков, то вряд ли кто то мог подумать, что в основу наших реалий лягут повесть Оруэлла "Скотный двор" или его роман"1984".

Читая его сатирические антиутопии все чаще находишь сходства с днем сегодняшним. Его имя зазвучало с новой силой, когда полтора года назад в нашей стране появилось Министерство информационной политики, которое в народе стали называть "Министерством Правды" или просто "МинСтець". Журналисты проводили параллели с главным героем романа "1984", который днями напролет в зависимости от текущего политического момента занимался фальсификацией истории.

Не хотелось бы стать свидетелями появления специальных структурных подразделений, как у Оруэлла, которые условно носили бы название «полиция мыслей». Голубые "телеэкраны" давно позволяют управлять и контролировать общество. В романе красочно описывался механизм слежения за людьми посредством телеэкранов, главной задачей которых было пресечение инакомыслия и невозможность зарождения заговора против власти.

Оруэлл своими произведениями построил целый мир, выстроенный на фундаменте пропаганды. Он явно хотел удержать человечество от перехода к такому будущему. Но судьба сыграла злую шутку с Украиной. Теперь мир, в котором мы живем всё больше напоминает оруэлловский.

За прошедшую неделю мы могли убедиться, что нашу государственную машину пронизывают не люди-личности, а люди-функции. Этот тип нового человека, описанного Оруэллом, отлично прижился в украинских реалиях. Дело Насирова четко продемонстрировало нам, что этот отдельно взятый чиновник не самостоятельный игрок, а человек-функция.

Другой на этом посту и показаться не мог. Находясь на своем месте Роман Насиров, как часть системы, выполнял поставленные перед ним задачи различной степени законности и сложности. Долгое время такой расклад всех устраивал. Насиров явно не осуществлял их без согласования с властной вертикалью и ставил в известность главу государства. Такой себе золотой ошейник, имитирующий свободу действий, превративший Насирова в цепного пса, злого цербера Госфикса.

Президент под давлением Запада уже давно и остро нуждался в демонстрации эффективности работы антикоррупционных органов, которые так «усердно» пытались поймать «крупную рыбу». Именно поэтому гарант, судя по своим публичным заявлениям, вполне спокойно пожертвовал такой фигурой. Тем более не из своего пула, а ставленника «друзей»-союзников по коалиции, который сидел на «хлебном» месте. Получалось, что гарант одним ударом решает сразу три задачи: демонстрирует Западу эффективную борьбу с коррупцией, украинцам твердость и характер, при этом освобождает «хлебное» место для кого-то из своих. Каким же он сам себе должен был показаться умным! Но…

Ну, не получилось гаранту показать характер и твердость. Как там в старом анекдоте? «Ну, не смогла я, не смогла…». Не появился гарант на телеэкранах, не потребовал с металлом в голосе от руководителей НАБУ, ГПУ, САП, ВСЮ надеть наручники не только на Насирова, но и всех, кто в Соломенском суде устраивал беспардонный, наглый, циничный саботаж. А потом стукнул бы кулачком по столу и пообещал, что если не справятся, то вечером сами примерят браслеты.

И что получилось на выходе? Мы все уже несколько дней наблюдаем гротескный цирк на дроте в режиме мексиканской «мыльной оперы». Вместо решительности и правдоподобной имитации борьбы с коррупцией власть в очередной раз облажалась, показав и миру, и стране свою импотенцию, глупость и полную неспособность справиться с внутренней анархией.

Ну, нет в окружении гаранта умных людей, нет сценаристов, понимающих законы жанра и способных объяснять прописные истины первому лицу. Ведь реальной необходимости сажать и даже судить Насирова нет. Пусти его на суд, так ведь он про многих, кто не защитил, не вступился мог бы много интересного рассказать. Но раз решили «дело шить», то в первые дни шоу должно было быть безукоризненным, зрелищным и захватывающим умы. А вот месяца через два-три дело могло плавно развалиться, к тому времени вся эта история уже бы всем поднадоела, и мало кто бы вспомнил «бедного» опального фискала.

И это все ведь даже не креатив, это хрестоматийные технологии. Но кто там на Банковой знает о технологиях? Похоже, для трудоустройства в президентские пиарщики претенденты должны приносить справку от психиатра, что у них хроническая форма «шатуна головного мозга».

И тут все опять же прямо по Оруэллу: личность необходимо обратить в ничто, свести к винтику, сделать пылью, даже если формально оставлена свобода. А власть, ни при каких условиях, не может удовлетвориться достигнутым могуществом. Она обязана непрерывно укрепляться и концентрироваться на все более и более высоких уровнях, потому что таков закон ее существования. Но похоже, что наш «в один тур» решил переплюнуть самого Оруэлла и просто изначально окружил самого себя пылью и безмозглыми винтиками. Чем черт не шутит? Ведь верил же «легитимный» в свою несокрушимость. Там может и «шоколадный» тешит себя иллюзиями, что люзоблюдствующие идиоты на Банковой – это репрезентативный срез всего украинского общества? Во всяком случае, окружить себя дураками гораздо проще, чем одурачить весь народ…