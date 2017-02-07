Чому Житниця Європи майже опинилася на межі зриву нового агросезону?

Шкода, що в Україні дуже мало політиків, які розуміють, що політика - це мистецтво можливого, іноді навіть болючого компромісу. Не потрібно ототожнювати компроміс з безпринципністю, непередбачуваністю, непослідовністю і взагалі рендомністю, на які так багата сучасна українська політика.

Демократичне суспільство важко уявити без постійних компромісів. Це базовий принцип, завдяки якому учасники політичних процесів ідучи на поступки. Часто їх доводиться жертвувати певною другорядною часткою своєї позиції заради досягнення згоди у головному, але натомість вони отримують змогу встановлення взаємної прийнятності намірів та рішень. Компроміс буває можливим, коли його наслідком постає можливість уникнути втрат більших, ніж жертви самого компромісу.

Коли у виступах наших можновладців мова заходить про патріотизм, то я одразу пригадую відомі з дитинства рядки Володимира Сосюри «Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води…», але українські політики по різному люблять Батьківщину.

Деякі, як наприклад "Самопоміч", під гаслами заборони торгівлі з ОРДЛО близькі до зриву опалювального сезону. Цікаво про що саме думають народні депутати блокуючи залізничні колії у Бахмуті? Мабуть, не шкодуючи живота свого, вони впевнені, що діють в інтересах держави. А яку вони запропонували альтернативу, який вихід?

Сьогодні депутат від "Свободи" Андрій Іллєнко підчас брифінгу в парламенті заявив, що законодавчі ініціативи, які розглядає парламент, не відповідають викликам сьогодення і озвучив ряд ініціатив, які на думку "Свободи", якнайшвидше потребують ухвалення, щоб допомогти Україні вийти з глухого кута і змінити на свою користь хід війни. Мова йде про денонсацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, про розірвання дипломатичних відносин, про ембарго на імпорт товарів, отриманих (вироблених) на митній території держави-агресора, про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України тощо.

Якщо Верховна Рада піде цим шляхом. То в повітрі з’явиться ціла низка риторичних питань «А що ж далі?» Проте в дечому заспокоює позиція Кабміну. Спочатку міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що Україна намагається підтримувати дипломатичні відносини із Росією, незважаючи на агресію з її боку, про це він заявив в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard. Також Павло Клімкін не є противником введення візового режиму для громадян Російської Федерації, однак закликає розглядати це питання виважено, з урахуванням інтересів України.

Я переконана, що любов до вітчизни приходить навшпиньках, без зайвого ґвалту. Іноді більш далекоглядні політики як то Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, які розуміють ,що будь яка віна не назавжди. Не поспішають спалювати мости.

Промовистим на мою думку є його крок щодо підходу до посівної і початку нового аграрного сезону. Сільськогосподарський сектор на пряму залежить від безперебійних поставок мінеральних добрив. Азотні добрива стали зброєю торгових воєн, а аграрії заручниками.

Якщо відносини з Росією загостряться, і Україна опиниться в ситуації дефіциту добрив, то через сезон, максимум два аграрний сектор України повністю зупинитися. Поки що його суттєво рятує імпорт добрив з РФ, якій приваблює аграріїв ціною. А це неабияк важливо, коли кожна копійка на вагу золото.

Вже більше двох років Україна проводить антидемпінгове розслідування, проте схоже Кубів навмисне сприяє тому, щоб воно все більше нагадувало каучукову стрічку, яка залишається в полі зору Кабміну, проте є більш гнучкою і тим самим надає змогу агросектору елементарно виживати. Він не перешкоджає відкритому діалогу, навіть надав змогу деяким російським виробники зареєстрували в якості учасників аграрної асоціації та аграріїв для участі у слуханнях. Не думаю, що патріотичність позицій Кубіва, чи Клімкіна поставиться кимось під сумнів, адже це представники не просто нової післямайданної генерації політиків, але й борців за національні інтереси з великої літери. Просто на відміну від «Самопомочі», вони шукають компроміси, іноді навіть болючі.