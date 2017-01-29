Верховной Раде пора сменить вывеску на «Sex & Drugs & Rock & Roll»

В пятницу в нашей любимой программе UkrLike на Ukrlife мой друг Кирилл Молчанов пошутил о секретном дипломе Ульяны Супрун и намекнул, что пусть она бы хоть медкарту показала, а точнее справку одну.

Это натолкнуло меня на мысль, что не лишним было бы справочки не только у нее собрать, но и у многих других чиновников и политиков. На лицо же негативная селекция парламентариев. Там же куда не посмотри, каждый второй либо наркоман, либо ранее судимый, либо имеет справку из психбольницы.

Помню, как в эфире программы «Люди.Hard Talk.LIVE» с Натальей Влащенко экс-начальника департамента противодействия наркопреступности Илья Кива заявил, что каждый четвертый депутат в нашем парламенте употребляет наркотики. Так что допинг контроль тоже не помешал бы. Но и такая инициатива среди моих коллег уже звучала.

Все реже можно увидеть портрет политика по аналогии со Штирлице, которого бы моно было характеризовать - характер нордический, выдержанный. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был.

Темные пятна в биографиях конечно есть почти у всех, при этом судимые депутаты присутствуют почти в каждой фракции. Достаточно вспомнить самые громкие имена, такие как генпрокурор Юрий Луценко, Олег Ляшко, Вячеслав Константиновский, Андрей Билецкий, Татьяна Черновол, Сергей Пашинский и это далеко не все. Некоторые умудрились провиниться перед законом более одного раза. Дважды и более судимые Юлия Тимошенко, Игорь Мосийчук, Евгений Дейдей, но и тут список далеко не полный.

Кроме того, спикер нашего законодательного органа пошел еще дальше. Андрей Парубий говорят, что он тоже обладатель справки. Недавно в эфире телеканала «NewsOne» посоветовали обследоваться у психиатров главе финансового комитета Верховной Рады Сергею Рыбалко. Замглавы Общественного совета при Донецкой военно-гражданской обладминистрации Олег Зонтов так отреагировал на выступление народного депутата от Радикальной партии с трибуны Верховной Раде. Темой обсуждения стала грязная информационная кампании против «АТБ», в финансировании которой обвинили Сергея Рыбалко. Хотя помниться, он еще и от теста на наркозависимость "убегал". Антон Геращенко в красках описывал этот цирк.

Так, что вместо языковых инициатив советую на законодательном уровне депутатам разработать и внедрить допинг контроль и медико-психологическую экспертизу. Эти проблемы назрели давно. Пора их решать, чтобы после вас не пришли еще хуже.