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Верховной Раде пора сменить вывеску на «Sex & Drugs & Rock & Roll»
29.01.2017 22:42
В пятницу в нашей любимой программе UkrLike на Ukrlife мой друг Кирилл
Молчанов пошутил о секретном дипломе Ульяны Супрун и намекнул, что пусть она бы
хоть медкарту показала, а точнее справку одну.
Это натолкнуло меня на мысль,
что не лишним было бы справочки не только у нее собрать, но и у многих других чиновников
и политиков. На лицо же негативная селекция парламентариев. Там же куда не
посмотри, каждый второй либо наркоман, либо ранее судимый, либо имеет справку
из психбольницы.
Помню, как в эфире программы «Люди.Hard Talk.LIVE» с
Натальей Влащенко экс-начальника департамента противодействия наркопреступности
Илья Кива заявил, что каждый четвертый депутат в нашем парламенте употребляет
наркотики. Так что допинг контроль тоже не помешал бы. Но и такая инициатива среди
моих коллег уже звучала.
Все реже можно увидеть портрет
политика по аналогии со Штирлице, которого бы моно было характеризовать - характер
нордический, выдержанный. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен: чемпион
Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был.
Темные пятна в биографиях конечно
есть почти у всех, при этом судимые депутаты присутствуют почти в каждой
фракции. Достаточно вспомнить самые громкие имена, такие как генпрокурор Юрий
Луценко, Олег Ляшко, Вячеслав Константиновский, Андрей Билецкий, Татьяна
Черновол, Сергей Пашинский и это далеко не все. Некоторые умудрились провиниться
перед законом более одного раза. Дважды и более судимые Юлия Тимошенко, Игорь
Мосийчук, Евгений Дейдей, но и тут список далеко не полный.
Кроме того, спикер нашего законодательного
органа пошел еще дальше. Андрей Парубий говорят, что он тоже обладатель
справки. Недавно в эфире
телеканала «NewsOne» посоветовали обследоваться у психиатров главе финансового
комитета Верховной Рады Сергею Рыбалко. Замглавы Общественного совета при
Донецкой военно-гражданской обладминистрации Олег Зонтов так отреагировал на
выступление народного депутата от Радикальной партии с трибуны Верховной Раде.
Темой обсуждения стала грязная информационная кампании против «АТБ», в
финансировании которой обвинили Сергея Рыбалко. Хотя помниться, он еще и от
теста на наркозависимость "убегал". Антон Геращенко в красках описывал
этот цирк.
Так, что вместо языковых
инициатив советую на законодательном уровне депутатам разработать и внедрить
допинг контроль и медико-психологическую экспертизу. Эти проблемы назрели давно.
Пора их решать, чтобы после вас не пришли еще хуже.
теги: допинг контроль, Рада, справка, цирк, депутаты
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