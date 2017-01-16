Рейдерство как национальный вид спорта в Украине

Ситуация с защитой собственности в Украине близка к катастрофе. Принимая в расчет официальные данные МЭРТ, согласно которым 40% украинской экономики находится в тени, а по неофициальным больше 50%. Согласно рейтингу стран по уровню защиты собственности, который подготовил Международный альянс прав собственности, Украина по результатам 2016-го опустилась с 109-го на 115-е место среди 129 стран, оказавшись в компании Никарагуа и Мадагаскара.

Летом 2016 года по официальным данным количество рейдерских захватов в 2015 году достигало 3000, 2700 из которых завершились успешно. При этом замминистра юстиции П.Мороз на своей странице в Facebook он заявил, что «истерия» вокруг рейдерства преувеличена. Однако в Антирейдерском союзе предпринимателей Украины оптимизма замминистра не разделяют, утверждая, что в 2016-м количество рейдерских захватов выросло почти до более чем 5000.

Динамика показывает, что рейдерство представляет собой системное явление, главным базисом которого является тотальная коррумпированность законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, тесно взаимодействующих между собой.

Открытие государственных реестров, внедрение электронных деклараций, изменения в закон об акционерных обществах, законы об исполнительном производстве, органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов,— представляют собой ничто иное как вымощенный благими намерениями путь к фактически безнаказанному отжиманию чужой собственности.

Выполнение бюджета-2017 будет под угрозой из-за массы мин, которые туда заложили. Одной их таких мин можно считать провал закона о спецконфискации, с помощью которого правительство Гройсмана намеревалось получить сумму в 10,5 млрд. грн. Законопроект о спецконфискации неоднократно дорабатывали, якобы для того, чтобы устранить угрозы злоупотреблений. Но 8 декабря 2016 года закон все равно недобрал на голосовании 50 голосов парламентариев.

За дискуссиями и попытками создать сверхсовершенный механизм Украина всё время теряет время и ресурсы, которые могли пополнить бюджет. Особенно это касается денег на счетах, которые непрерывно обесцениваются инфляцией. Основным оправданием критиков и отступников стала риторика о защите прав людей, которые могут пострадать от произвола правоохранителей.

Власть очень хотела получить инструмент, с помощью которого смогла бы как обзавестись ценными активами, отняв их у конкурентов, так и привести к лояльности наиболее буйных политических оппонентов, воздействуя на них через механизм спецконфискации.

Первый вариант закона, подававшийся Пашинским и его соратниками мало вызывал доверия. Финальный вариант получил массу изменений и нес гораздо меньше рисков. Считать его абсолютно безопасным конечно не стоит, в нашей судебной системе ничего гарантировать на 100% нельзя, но там были нормы, в которых было прописано, что спецконфискация проводится в рамках не уголовного, а административного дела, только по решению суда. Это дает максимальной защиту третьих сторон. Тех, кто мог быть неумышленно быть вовлечен в коррупционные схемы и даже стать их жертвой.

Этот закон не просто так был как своеобразная «священная корова» Пашинского и его друзей из "Народныго фронта". Эта тот тип нуворишей, которые сначала были на службе у рейдеров, а потом и сами стали рейдерами. Деньги к ним буквально липнут, судя по их нынешнему благосостоянию, журналистским расследования, электронным декларациям. Для самых любознательных как говорится Google в помощь, этот поисковик бережно хранят информацию о разных проходимцах и выдает занимательное досье на каждого.

Максимально лакомыми для них являются Центральная и Восточная Украина, где ранее были сосредоточены активы прошлой власти, а теперь они чувствуют острую необходимость всё это отнять и поделить. Достаточно вспомнить нефтепродукты Курченко, танцы с бубном вокруг Житомирской кондитерской фабрики «Житомирские сладости» или пострадавшего бизнесмена Сергея Белогородского, которого чтобы вывести из игры даже упекли в в СИЗО.

К примеру, после задержания Белогородского в 2016 году, одновременно на шести его предприятиях в Луганской и Донецкой областях произошла смена собственников. Дело Белогородского специально затягивается для того, чтобы как можно дольше удержать его СИЗО. Согласно данным в СМИ, арест курировал лично Пашинский.

Формальным собственником становится гражданин Турции Озкайнак Дженгиз, о котором интернету мало что известно. Понятное дело, все предприятия меняют юридический адрес — с места фактического нахождения на село Новые Петровцы Киевской области. Соответственно, все налоги они также будут платить там.

Кстати, очень удобно, отбирать чужое, когда за тобой тыл однопартийцев. Министр юстиции, министр МВД и даже у «великого борца» с рейдерами Юрия Луценко, на службе заместитель Д. Сторожук, - представитель Народного фронта. Ну и куда же в наше время без Службы безопасности. Здесь по квоте партии на должности руководителя главного следственного управления Григорий Остафийчук. Вот такой «квадрат»… И тут вспоминается классика: «Кто же его посадит, он же памятник». Еще немного и «рейдера от власти» увековечат за особые достижения перед отечеством.

Но почему же Пашинский и "Народный фронт" перестали носиться как дурни с писаной торбой и отказалися от ультиматума не голосовать за бюджет-2017 и пожертвовали законом о спецконфискации? Всё просто, всему виной договоренности с премьером Владимиром Гройсманом.

В бюджете «совершенно случайно» оказались преференции, а точнее процедура выдачи государственных гарантий в отношении Житомирского бронетанкового завода, Львовского бронетанкового завода, Шепетовского ремонтного завода и многих других. Владимир Борисович пообещал Пашинскому, что в бюджете на это дополнительно будут выделены средства. Сумма около 500 млн.

Как говориться политика - это искусство возможного, но как говориться компромисс - это хороший зонтик, но плохая крыша. А значит рейдерству быть и в 2017 просто в другом видоизменённом виде. Ведь зачем создавать собственный бизнес, если проще отнять чужой?!