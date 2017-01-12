В моде политНЕкорректоность, информвойны и дискредитация оппонентов

Похоже политика перестала быть «белой», ее не пишут каллиграфично на чистовик, соблюдая все правила. Чрезвычайно сильно стала отличаться лицевая и изнаночная ее стороны. Тот кто хочет быть популярным в мировой политике, играет по иным правилам. Они всё чаще выбирают «темную сторону» и примеряют на себя маски отрицательных персонажей. В тренде черные технологии всех мастей и оттенков начиная от хакерских атак, информационных бомб, всевозможных скандальных списков а-ля панамагейт и прочего.

В преддверии дня инаугурации Трампа, цивилизованный мир обсуждает обнародование сенсационной информации о гипотетических контактах между Кремлем и избирательным штабом Дональда. Похоже против 45-го президента Америки ополчились не только звезды Голливуда, но и представители некоторых спецслужб. Весь этот политический зуд может еще долго давать о себе знать и в итоге иметь критические и долгосрочные последствия для всей политической системы США. Не даром Барак Обама в прощальной речи подводя итоги своего президентства констатировал, что демократия в опасности.

Информационные баталии вокруг Трампа скажутся «в минус» не только американским спецслужбам, актерам, но и журналистам. Коллектив CNN уже давно его откровенно недолюбливает, а BuzzFeed тиражирует непроверенные документы. Кстати, а что нам там Байден привез на днях??? Не очередной ли «слив» нашими руками, но об этом умолчим…

Относительно хакерских атак, которые возможно имели место быть, лично мне, более реалистичным выдается версия, что россияне ничего не взламывали. Есть информация, что они скорее всего использовали возможности системы BigData, благодаря которой "подкорректировали" общественное мнение американцев, не влезая систему государственной важности. Спецслужбы США определенно знали о BigData, но возможно не просчитали возможности ее влияния на избирательный процесс. Теперь они активно разработают алгоритмы противодействия таким «атакам» ибо признать, что сакральную для американской демократии систему подсчета голосов вскрыть проще чем банку с газировкой было бы тотальным провалом.

Эту тенденцию симметрично на себе ощутила и старушка Европа. Ближайшие полгода она полностью будет находиться в состоянии «ушла в себя, вернусь не скоро». Франция и Германия стоит на пороге избирательной гонки. И судя по предварительным настроениям маятник предпочтений избирателей может качнуться в противоположном направлении и у штурвала власти титанов ЕС могут оказаться темные лошадки. Если конечно не вмешаются внешние силы, как это с хакерскими и информационными атаками за океаном.

Кстати администраторы сайта французской политической партии «Национальный фронт» уже ограничили право пользователей из России на отправку сообщений через свой официальный сайт. Согласно официальной версии, такое решение было принято в ответ на попытки атак на сайт с серверов, расположенных в том числе в РФ. Ранее Министр обороны Франции заявил о возможном вмешательстве хакеров в президентские выборы страны. Похоже Ле Пен решила играть на опережение?!

Возвращаясь к нашим баранам, а точнее реалиям, прогнозируя ход событий во внутренней политике на 2017, можно с уверенностью констатировать, что и мы будем плыть по течению не нарушая прочно зацементировавшиеся политические тенденции. Чем ближе к очередным внеочередным выборам, тем веселее и жарче будет.

Мы же отлично помним, как в статье для британской газеты The Independent депутат-кочевник Александр Онищенко поведал о том, как он с единомышленниками организовывали кампанию по дискредитации экс-премьера Арсения Яценюка. Такой "отдел пропаганды" обходился ни много ни мало около 3 миллионов хрустящих зеленых долларов в месяц. Пока наши же политики учат фамилии президентов США исключительно благодаря банкнотам, платим за весь этот цирк и перфоманс мы с вами.

Пленки Онищенко – это еще тот детонатор и включаться он будет путем самонаведения или проще говоря под прицел будут попадать самые активные или «много_себе_позволяющие» политики. В аудио и видеозаписях «совершенно случайно» может продолжать фигурировать Юлия Тимошенко. Она уже осуществляла попытки полностью отрицать сотрудничество своей партии с господином Онищенко. Делая акцент на том, что "Батькивщина" не лоббировала назначение Игоря Шевченко на должность министра экологии и природных ресурсов через помощника Онищенко.

Похоже обнародованная запись разговора с Олесем Довгим – это лишь предвестники информационной бури. И весной, когда сойдет снег, как подснежники, повылазят новые фигуранты или «зашварятся» старые. Тем более, что в апреле когда истечет иммунитет правительства, а новые тарифы окончательно вступят в силу, премьер Владимир Гройсман окажется в непростой ситуации и конкуренты ему будут ничему, в ход пойдет всё, буквально всё. Как бы нам не услышать от Юли слова Прони Прокоповны: «Я думала, то у вас в груди шкварчить, а то шкварчала ваша папироска…»

Зная наших политиков ничто на свете им не доставляет столько детского восторга и радости как демонстрировать демонов украинской «большой политики» и метать друг в друга информационные фекалии. Так что посмотрим кто станет новой жертвой информационных атак и у кого начнется «букетный» период в рамках полюбившейся всем премьериАДы?