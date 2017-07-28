Чи допомагає АМКУ в оскарженні тендерів ProZorro?

За даними Антимонопольного комітету , за останні півроку кількість скарг до уповноважених органів зросла майже втричі. Це свідчить про зростання довіри до інституту оскарження й бажання учасників закупівель грати за прозорими правилами. Тому з’ясуймо, як правильно відстоювати свої права й подавати скаргу.

Скарга: що це і для кого?

Скарга в державних закупівлях - це документ, який подається учасником тендеру в Антимонопольний комітет України (АМКУ). Згідно з українським законодавством, скарга подається, якщо учасника не влаштовують умови тендеру чи рішення замовника щодо переможця в закупівлі.

Оскаржувати тендери можуть фізичні чи юридичні особи з метою захисту своїх прав та інтересів. Скаржитися можна на рішення, дії чи бездіяльність замовника, внаслідок яких були порушені законні права чи інтереси скаржника.

Подаємо скаргу: на що звертати увагу

Ретельно ознайомтеся зі статтею 18 Закону України "Про публічні закупівлі" - вона описує процес та умови оскарження тендеру в Україні.

Електронна скарга подається через торговельний онлайн-майданчик прямо до Антимонопольного комітету України. Останній розміщує її в своїй базі. Кожна скарга, внесена в реєстр, має свою реєстраційну карту.

Яку інформацію обов’язково треба включити у скаргу:

найменування замовника, на якого ви скаржитеся;

ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження;

підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати;

обґрунтування наявності порушених прав та захищених законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;

вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються електронні документи й матеріали (у тому числі в pdf форматі). Ці матеріали мають підтвердити порушення процедури закупівлі чи неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника. Додатково треба подати документ про оплату за подання скарги. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України, плата встановлюється в таких розмірах: 5 тис. гривень - у разі оскарження процедури закупівлі товарів або послуг; 15 тис. гривень - у разі оскарження процедури закупівлі робіт. Плата вноситься до Державного бюджету України, а не на рахунок АМКУ і не до адміністративної колегії АМКУ.

Відразу після внесення до реєстру, скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику.

Типові помилки під час складання скарги

Найтиповіші помилки скаржників: некоректна подача та неправильне написання скарги. Подавати скаргу можна лише в електронному вигляді, а не письмово чи особисто. Під час написання скарги треба бути уважним та дотримуватися основних умов подачі документа. Якщо ви заповните скаргу неправильно, її не приймуть до розгляду. Тому запам’ятайте послідовність дій: уважно заповнити форму скарги, вказати всю необхідну інформацію, оплатити подання, прикріпити квитанцію про оплату до загального пакету документів, надіслати все через електронний майданчик. Важливо також подати скаргу в установлені законом часові межі.

Як довго розглядається скарга в АМКУ?

Відповідно до вимог статті 18 ЗУ “Про публічні закупівлі”, строк розгляду скарги становить 15 робочих днів . Деякі процедури проводяться відповідно до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" . Для таких процедур встановлено інші строки: 3 (три) робочі дні з дати надання замовником необхідних документів, але не більш, ніж 10 (десять) робочих днів із дати початку розгляду скарги.

Що таке “чорний список” Антимонопольного комітету?

Як дізнатись, чи замовник добросовісний? Дуже просто: перевірити, чи немає його в списках порушників тендерів.

Антимонопольний комітет України публікує на своєму сайті списки порушників у державних закупівлях. Якщо компанія була притягнута до відповідальності через спотворення результатів тендерів, вона відсторонюється від участі в них на три роки. АКМУ та його підрозділи є єдиним органом, що приймає такі рішення та формує список порушників. Звісно, рішення може бути оскаржене в суді. Але тоді ця інформація обов’язково з’явиться поруч з датою, коли воно було прийнято.

Якщо ви бачите, що ваші конкуренти чи організатори тендеру намагаються обійти закон, ви можете скаржитися на такі дії. Не бійтеся та не будьте байдужими.

Для ефективного захисту своїх прав у публічних закупівлях використовуйте всі можливі механізми, дотримуйтесь процедур та строків, аргументуйте свою позицію та сміливо відстоюйте свої права. Саме обізнаність, свідомість та активність підвищує ефективність публічних закупівель загалом, допомагає підвищувати довіру бізнесу та інвестиційну привабливість України в світі. Адже саме ми з вами змінюємо нашу країну.