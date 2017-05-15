Спасти ProZorro: чем опасны правки к Закону о публичных закупках

24 миллиарда гривен экономии, более 100 000 участников, 791 000 зарегистрированных тендеров, а также обеспечение прозрачности, открытости и честности в государственных торгах - таковы общие результаты реформы системы государственных закупок в Украине. В конце 2015 года, система электронных публичных закупок ProZorro начала свою работу, и чуть более чем через полгода доказала свою эффективность настолько, что стала обязательной для использования всеми государственными предприятиями на законодательном уровне. Иностранные эксперты, антикоррупционные организации и международные финансовые организации высоко оценили результаты ее работы, а престижные награды в международных конкурсах систем электронного администрирования доказывают ее конкурентоспособность и превосходство над зарубежными аналогами.

Естественно, что всеобщий восторг от внедрения ProZorro разделяли далеко не все: критики и скептики нередко ставили под сомнение прозрачность такой системы электронных закупок и говорили о том, что коррупционные схемы и откаты все еще существуют, несмотря на реформы. Однако если такая конструктивная критика скорее идет на пользу развитию честных и открытых государственных закупок в Украине, деятельность другой группы противников ProZorro несет совершенно обратный эффект.

Государственные закупки всегда были полем для отката, распила и отмывания огромных средств, в результате чего определенные лица зарабатывали себе целые состояния, а государство теряло бюджетные средства и получало некачественные товары и услуги. И хотя пока еще рано говорить о полном искоренении таких явлений в результате принятия ProZorro, масштабы коррупции до и после не идут ни в какое сравнение. Совершенно естественно, что люди, зарабатывавшие на государственных закупках в течении десятилетий были бы счастливы избавиться от системы публичных электронных закупок, и похоже, сейчас у них появился шанс.

Завтра, 16 мая, в Верховной Раде рассматривается Закон про основы обеспечения кибербезопасности Украины, в рамках которого планируется внести ряд поправок к Закону о публичных закупках.

Прежде всего, в рамках даных поправок планируется лишить Уполномоченный орган по вопросам закупок права на авторизацию торговых площадок, что приведет к нарушению целостности и стабильности инфраструктуры системы ProZorro.

Во-вторых, поправки предусматривают предоставление торговым площадкам права на самостоятельное определение необходимости и видов обеспечения гарантий исполнения обязанностей. Текущий Закон о публичных закупках, а также директивы Евросоюза предоставляют возможность только организатору торгов устанавливать требования по обеспечению гарантий исполнения обязанностей. Кроме того, организатор имеет право выбора вида гарантии, в то время как данная поправка предусматривает гарантию обеспечения исключительно договором страхования. Также, внесенное в документ правок понятие “владелец информации” в силу своей неопределенности создаст искусственную необходимость всем организаторам и участникам торгов стать клиентами страховых компаний.

Кроме того, правки предусматривают введение тарификации за услуги по предоставлению информационно-телекоммуникационных услуг для пользователей бюджетной сферы. В случае принятия данных поправок, свободные тарифы от коммерческих площадок и обязательное страхование для всех участников приведут к дополнительным тратам , которые будут критичны для предприятий малого и среднего бизнеса. Это, в свою очередь, приведет к снижению конкуренции в торгах, в то время как конкурентность является одним из ключевых факторов снижения цены и повышения качества в государственных закупках. Кроме того, дополнительные процедуры, требующие затраты времени и сил также негативно скажутся на интенсивности участия поставщиков в государственных торгах, что будет тормозить развитие системы ProZorro и создаст огромное поле для коррупционных махинаций.

Если эти поправки все-таки будут приняты, под угрозой окажется выполнение Украиной обязательств перед ЕС по гармонизации закупочного законодательства. Это может привести к пересмотру международными партнерами финансовой поддержки, но что более важно для нас - такие правки существенно снижают эффективность реформированной системы государственных закупок. ProZorro, которую называют самой успешной и комплексной реформой постмайданной Украины, и любой шаг в сторону от прозрачных и открытых механизмов работы будет означать поражение реформ и откат во времена тотальной коррупции и беззакония. Ответственность за развитие успешной и богатой страны лежит на нас, и только в наших силах сохранить и приумножить успешные реформы в нашей стране.