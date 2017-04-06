ProZorro: зрада чи перeмога?

Державні закупівлі в Україні завжди були розсадниками корупції: все працювало доволі просто- ніхто “зайвий” навіть потрапити не міг на жодні торги, а про виграш взагалі не було і мови, як кажуть, свій до свого по своє. Сама система “паперових” закупівель залишала широкий шлях для корупції.

З початку реформ на нелегкій ниві державних закупівель минуло не так багато часу, а але вже «дозріли» перші плоди наших старань, а саме:

· Громадяни та підприємці отримали унікальну можливість моніторити проведення тендерних торгів.

· Було створено єдиний державний реєстр, введено нове законодавство. Зокрема, введено заборону на участь в інших торгах протягом наступних трьох років фірмам, яких впіймали на “договорняках”.

· Полегшено сам процес електронних торгів та подачі заявок на них.

Пілотний проект ProZorro в Україні почав працювати в тестовому режимі лише з травня 2015 року . Це була частина реформи системи державних закупівель та приєднання України до міжнародної “Угоди про державні закупівлі” (Agreement on Government Procurement, GPA). Сьогодні ми вже можемо говорити про реальні успіхи реформи державних закупівель, адже цей досвід є не лише вдалим, але й унікальним.

ProZorro є певною синергією зусиль держави, громадського сектору і бізнесу. Бізнес надає майданчики для роботи та інвестиції, громадський сектор бере активну участь у власне прозорих державних закупівлях, а держава створює відповідну законодавчу базу. Таким чином, від простої, але ефективної співпраці виграють всі – економія грошей, часу і, що не менш важливо, нервових клітин. Безумовно, ми не можемо сказати, що дана система є досконалою, ба більше, ми розуміємо, що і за цих умов, на жаль, не створено достатніх умов для комфортної співпраці усіх учасників тендерних торгів. Усе ще існує проблема необізнаності покупців та продавців. Проте перший крок зроблено, а це, як відомо, найважче.

Ми маємо чим пишатися: ринок закупівель в минулому році зріс на 17 відсотків, а сума торгів – аж у 5 разів (з 4 до 20 мільярдів!), що не може не вражати. Згідно зі статистичними даними, частка державних закупівель у загальному ВВП України становить не мало не багато, а 10 відсотків. Тому ми маємо чим гордитися, і над чим працювати.

Лише працюючи разом, ми можемо побороти застарілу: систему «паперових» закупівель. Завдяки ProZorro можна стежити за процесом торгів, а також здійснювати постійний моніторинг результатів та виконання тендерних умов – для цього створено усі необхідні інструменти як для простих громадян, так і для професіоналів. Незважаючи на будь-які спроби махінацій, на систему «допорогових закупівель» ProZorro не лише працює, а й еволюціонує: кількість тендерів зросла до 60 відсотків, 42 відсотки учасників це фізичні особи і ФОПи – тобто малий та середній бізнес. Система розвивається і вдосконалюється.

Враховуючи міжнародну угоду про державні закупівлі зі Світовою організацією торгівлі (СОТ), українські виробники мають відкритий доступ до міжнародних тендерів, а ринок державних закупівель стає глобальним. Хоча, на жаль, українські підприємства сьогодні не завжди відповідають високим вимогам та не витримують шаленої конкуренції на європейському ринку, проте і тут є певні переваги. Ми отримуємо можливості, а це - найцінніше. Зараз підприємства можуть здійснювати точне стратегічне планування, реально оцінювати власний потенціал та модернізуватися.

Система ProZorro надає нам прекрасний інструментарій для боротьби з корупційними схемами: як для аматорів, так і для професіоналів. Аналіз, моніторинг та контроль за дотриманням законодавства став значно простішим з відкритими даними. Проте навіть за умов максимальної відкритості, все ще залишається корупційна складова – тендерні схеми, «спеціальна» документація, підкилимні інтриги та домовленості. На жаль, ми не можемо їх знищити безболісно і швидко. Проте маємо можливість звернути увагу на якісь порушення «правил гри», просто подавши заявку на сайт DoZorro . Ми повинні бути обізнаними (знаєш - значить озброєний), безкомпромісними, щоб побороти корупційні схеми, знищити корінь «змовницьких торгів» та створити нову proZorry c истему, бо, як кажуть, довіряй, але перевіряй.