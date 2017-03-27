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Рынок газа и дары ProZorro
27.03.2017 18:12
За последние 2 года рынок газа существенно изменился. Природный газ, используемый многими коммунальными и частными предприятиями, всегда был строго монополизирован - поставками газа занималась исключительно компания “Нафтогаз” и региональные облгазы, которые закупали тот же газ у центральной компании. С 2015 года появились новые правила - в результате принятия Закона “О рынке природного газа” появились все предпосылки к созданию конкуренции в поставках природного газа, а слово “рынок”, имевшее ранее чисто формальный характер наконец-то обрело практическое значение. Однако, и здесь не без подводных камней и течений, с которыми мы попробуем разобраться.
Важным результатом этой реформы также является возможность купить услуги по транспортировке газа не у поставщика, а у компании, которая предложит наилучшую цену. Это привело к тому, что позиции “Нафтогаза” на рынке значительно упали - всего 34% газа, купленного государственными предприятиями в прошлом году были приобретены у бывшего монополиста.
Естественно, прежде всего эта реформа была направлена на снижение цены закупки газа - в условиях конкуренции поставщики вынуждены корректировать свое ценовое предложение относительно других игроков рынка, и чем выше уровень конкуренции, тем больше будут снижаться цены. Это правило хорошо работает в коммерческих закупках - показатель конкуренции в тендере на закупку/поставку природного газа в среднем составляет почти 7 участников, а цена на покупку 1 тысячи кубометров газа ниже почти на 1500 гривен по сравнению с государственными закупками. Это вызвано, в первую очередь, тем, что в коммерческих закупках компания и ее управляющее звено максимально заинтересовано в поиске максимальной выгоды . Следовательно, тендеры проводятся быстро и четко, и поставщики замечают это, что и увеличивает их желание принять участие именно в коммерческих закупках.
С государственными закупками все не так просто. Несмотря на требования Закона о проведении конкурентной закупочной процедуры через ProZorro, статистика Киевской школы экономики показывает, что почти половина всех закупок газа госпредприятиями проходит по переговорной процедуре . Закон предусматривает такую возможность в том случае, когда организатор после 2-х попыток не может найти хотя бы двух участников для своей закупки и вынужден проводить прямую переговорную процедуру. Во многом, ответственность лежит на руководителях госпредприятий - часто они не хотят заниматься отдельным поиском поставщика и транспортировщика газа, и предпочитают закупать “по старинке” у государственной компании “Нафтогаз” и ее областных филиалов. Конкурентные же закупки газа в государственном секторе позволяют экономить в среднем 300 гривен на 1 тысяче кубометров голубого топлива, что прямо выходит из низкого уровня конкуренции - в среднем, всего 2 участника на тендер.
Существует несколько объяснений тому, почему закупки в государственном секторе привлекают в разы меньше участников. Во-первых, если в коммерческих закупках организаторы заинтересованы в том, чтобы провести тендер как можно быстрее и выгоднее, в государственных закупках часто происходит совсем обратное - многие руководители предприятий просто не желают лишний раз заморачиваться поисками более выгодных предложений, работая по проверенным схемам сотрудничества. К тому же, государственные закупки насквозь пронизаны стереотипами о постоянных откатах , о которых организаторы договариваются с избранными поставщиками, что также служит неким отталкивающим фактором для потенциальных участников.
Во-вторых, если в среднем срок проведения тендера на закупку газа в коммерческих закупках составляет 3-4 дня, то в государственных - 30 дней. Многие поставщики за это же время элементарно успевают поучаствовать в нескольких коммерческих тендерах и получить выгодные контракты, пока госпредприятие рассматривает предложения участников неделями. В-третьих, бюджеты госучреждений часто не могут похвастаться своими масштабами, а значит и организованные ими тендеры будут привлекать меньше участников, чем тендеры крупных частных компаний.
Но справедливости ради стоит отметить, что даже такой уровень конкуренции и как следствие - экономии, является достижением для рынка газа в Украине. Показатель конкуренции в торгах, как и уровень конкурентных торгов продолжает расти, что в будущем может привести к значительным изменениям в цене газа для коммунальных предприятий и для бизнеса.
В целом, как человек, проработавший на рынке закупок Украины более 5 лет, я могу сказать, что демонополизация и цифровизация рынка газа - это огромный шаг вперед . Даже если сейчас существует значительное сопротивление переменам, процесс уже запущен и необратим - идея нашла свое применение на практике, и показатели прозрачности, открытости и конкурентности на рынке природного газа будут расти из года в год, так же как это было и с закупками в других отраслях. И пример рынка закупок в целом и рынка природного газа в частности демонстрирует нам, как цифровизация и внедрение прозрачного открытого процесса способны реанимировать нашу экономику и изменить нашу страну в лучшую сторону.
теги: газ, энергетика, ProZorro, тендеры, SmartTender
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