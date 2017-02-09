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Разумная экономия в холодную зиму
09.02.2017 13:28
Тепло и электроэнергия стали особенно болезненными пунктами в коммунальных платежках с июля 2016 года, и в разгар холодной зимы счета становятся особенно болезненными. Особенно это касается государственных предприятий и учреждений, которые точно так же должны платить за коммунальные услуги, но при этом часто имеют крайне ограниченный бюджет. Расходы же - просто огромны, поскольку подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений расположены в старых, советских помещениях, имеющих немалую площадь и низкую энергоэффективность. Например, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко сообщил, что за эту зиму на отопление было потрачено более 14 000 000 гривен - довольно большая сумма для университета.
Поэтому ни для кого не станет откровением факт, что некоторые предприятия могут задерживать зарплаты своим сотрудникам из-за высоких расходов на отопление, или же искать другие способы экономии путем ограничения расходов. Однако, если речь идет о производственном предприятии, задержка зарплат или отказ в закупке необходимых материалов может обернуться плохими финансовыми показателями даже по окончанию отопительного сезона. Чтобы избежать таких последствий, предприятиям нужно искать альтернативные способы экономии.
Использование системы государственных закупок ProZorro может помочь в том случае, если предприятие будет использовать “разумный подход” к закупкам. Поскольку конкуренции в предоставлении коммунальных услуг нет, и провести тендер не выйдет, экономии придется достигать за счет других статей расходов, при этом не теряя качества поставок. “Разумный подход” к закупкам предполагает экономию за счет оптимизации и рационализации закупочного процесса в общем, и при удачном использовании, результат от такого подхода может снижать расходы на закупки в несколько раз.
Например, предприятие по производству посуды планирует закупить фарфор. В результате тендера, проведенного через ProZorro, цену закупки удастся снизить с 10 миллионов гривен до 7. Но в ближайшее время компания имеет заказы на производство только стеклянных стаканов, фарфор же не понадобится в производстве еще ближайшие пару месяцев. Выходит, что компания зря потеряла 7 миллионов, на сырье, которое она не может пустить в производство, и вместе с этим - ей нужно докупить еще стекла, чтобы выполнить текущие заказы. “Разумный подход” говорит о необходимости учитывать такие факторы при планировании закупок, что позволит более эффективно распоряжаться средствами, что даст компании возможность распорядиться этой суммой в интересах более срочных потребностей.
Можно привести множество примеров того, как предприятие может неэффективно проводить закупки, и как “разумный подход” может помочь в их рационализации. Такой подход подразумевает и контроль над заказами и текущими запасами, и составления календаря закупок, и объединение похожих закупок с целью экономии на оптовой закупке, и множество других решений, помогающих оптимизировать расходы предприятия.
В условиях, когда компания получает сверхприбыль и находиться на пике своего могущества, мало кто задумывается о таких вещах, но вот когда для компании наступают сложные времена (или хотя бы зима!), руководство тут же начинает искать способы снижения расходов, иногда используя весьма радикальные методы. Но возможно, решительные меры следует оставить на крайний случай, и в условиях бюджетного дефицита обратить внимание на то, что можно оптимизировать без губительных для предприятия последствий, и закупки являются как раз той областью, где это возможно. Главное - помнить, что каким бы совершенным ни был инструмент, эффективность зависит от его использования, и для получения максимальной выгоды от системы электронных закупок нужно научиться использовать ее разумно.
теги: SmartTender.biz
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