Как «заботится» «посреволюционное» правительство, президент

Предложенная Премьер-министром Гройсманом пенсионная реформа, анонсирована, как реформа повышения пенсий. Однако на деле, подготовленный законопроект изобилует «новациями», каждая из которых, как правило, несовместимы одна с другой ни теоретически, ни практически!

1. Повышение пенсий на 30%, на самом деле не отвечает требованиям Конституции Украины, которая была еще в 2014 году нарушена революционерами «гидности». Т.е., действующая Конституция Украины предусматривала ежегодный пересмотр размера пенсий до 18 марта каждого последующего года в размере не менее 50% от минимальной зарплаты за предыдущий год, а также пересмотр пенсий при наличии инфляции, что, как раз, и не делалось нашими «революционерами» ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 годах. За это время доллар повысился, как минимум в три и более раза! Таким образом, долг государства перед пенсионерами реально гораздо больше, чем 140 млрд. гривен. А 30-процентное повышение пенсий не компенсирует даже десятой части тех потерь, которые понесли пенсионеры в результате галопирующей инфляции (популизм и обман нынешнего правительства в очередной раз продемонстрирован украинскому народу).

2. Различные словесные формулировки при определении общего трудового стажа пенсионеров не позволяют многим людям, достигнувшим 60-летнего возраста получить полноценную пенсию, а не так называемую социальную пенсию. Использование формулировок типа «задекларировано трудового стажа», а также постепенное повышение общего трудового стажа с 15 до 35 лет приведет к тому, что, как минимум 60-70 % населения не доживет до своей пенсии (ведь правительству хорошо известно, что до 60-летнего возраста не доживает 40% мужчин и более 20% женщин)! Высокая смертность населения – прямое следствие низкого уровня жизни: 80% населения живет за чертой бедности, при этом, по разным данным около 10% населения реально голодает. Качество и дороговизна медицинского обслуживания плюс хронический социальный стресс, связанный с гражданской войной, наплывом переселенцев, лишенных элементарных средств к существованию, всевозрастающий разбой и бандитизм на улицах городов и сел Украины – это неполный перечень тех факторов, которые уменьшают продолжительность жизни нашего народа.

3. Катастрофическое старение в процентном отношении общества, что если раньше на одного пенсионера приходилось два работающих, то сегодня на каждого пенсионера - 1 работающий. А через год-два на одного работающего будет приходиться два пенсионера, тем более, что в связи с войной в Украине и тяжелым материальным состоянием 80% украинских семей, страну покидают молодые трудоспособные люди, которые могли бы быть основой для возрождения украинской экономики и, которые могли бы увеличить рождаемость украинцев и остановить катастрофическую диспропорцию между смертностью и рождаемостью в Украине (смертность в два и более раза превышает рождаемость).

4. В так называемой «пенсионной реформе», по прежнему не учтены ошибки, связанные с размером пенсий для людей, чья заработная плата превышает 40 тыс. грн в месяц, т.е., единый социальный взнос взимается с заработных плат, размер которых не превышает 40 тыс. грн в месяц. Те же чиновники, например, судьи, прокуроры, работники некоторых правоохранительных органов, чьи зарплаты равны 100-200-300 тыс. грн в месяц, платят налоги только с суммы в 40 тыс. грн, а пенсия им будет назначена в размере 90 % от должностного оклада. Например, если чиновник получал 100 тыс .грн. в месяц ему будет начислена пенсия 90 тыс.грн в месяц. Учитывая то, что в Украине сохраняется , так называемая солидарная форма выплаты пенсий это означает, что налоги он будет платить на протяжении своей трудовой деятельности не со 100 тыс.грн, а только с 40 тыс.грн, а начисленные ему свыше 50 тыс.грн будут изыматься из общего котла за счет основной массы других работающих людей. О какой социальной справедливости идет речь?

5. Декларирование разными правительствами с 2000 года намерения ввести, так называемую, персонифицированную накопительную пенсию, на сегодняшний день тоже нереально по ряду причин: во-первых, постоянная инфляция будет съедать накопленные деньги, во-вторых, многие люди, кто с 90-х и по нынешний год теряют работу в результате остановки и распада как государственных, так и частных предприятий в результате хронического экономического кризиса, они невиновны в том, что их часто высококвалифицированные руки оказываются никому не нужными, а самих их выбрасывают на улицу и они вынуждены зарабатывать на жизнь на рынках, в различных частных и государственных предприятиях в качестве временных разнорабочих, продавцов и т.п., без наличия постоянного места работы и без соответствующих записей в трудовых книжках. В результате этого, у многих реально борющихся за выживание и постоянно работающих людей, достигших пенсионного возраста, как бы не хватает официального, задекларированного трудового стажа. Как следствие, они получат крошечную социальную пенсию вместо полноценной, заслуженной своим трудом!

6. «Пенсионная реформа», написанная правительством Гройсмана под диктовку Международного валютного фонда, ставит своей целью не улучшение социального уровня жизни пенсионеров, а уменьшение их численности через искусственное стимулирование смертности населения за счет обнищания, неполноценного питания, отсутствия элементарной медицинской помощи, состояние хронического стресса, как следствие тяжелой социально-экономической и политической ситуации внутри Украины.

7. В так называемой, пенсионной реформе ни слова не сказано о том, что на самом деле, решение всех проблем пенсионеров, в т.ч., огромного дефицита пенсионного фонда (140 млрд.грн), должно проводиться совершенно другими средствами и методами. На самом деле, решение данной проблемы лежит только в плоскости подъема разваленной украинской экономики, разваленной системы медицинской помощи, разваленной системы правоохранительных органов, разваленной судебной системы и многих других кризисных процессов, которые возникли в стране после прихода к власти аферистов и дилетантов на волне, так называемой, «революции гидности».

Только приход к власти путем всеобщих демократических выборов нового парламента, Правительства и Президента, которые будут отличаться высокой образованностью, честностью, трудолюбием и профессионализмом может позволить изменить экономическую и социальную политику в стране, в т.ч., решить проблему украинских пенсионеров. Иного пути нет!

Общественный деятель, академик

и Вице-президент Академии экономических

наук Украины

А.В. Пешко