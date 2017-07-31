Какая система здравоохранения больше всего отвечает интересам народа У

Этот процесс отражает просто неспособность действующего правительства и Президента наполнять государственный бюджет за счет роста экономики. Поэтому, их единственным методом выживания является принцип "отбирать и делить" или просить в долг!

На самом деле, система здравоохранения в Украине наиболее адекватная для нашей страны. Тем более, учитывая всеобщее обнищание населения. Сама медицина требует реформы только в части:

1. Улучшения системы медицинского образования (полная ликвидация коррупции и повышение качества преподавания)

2. Улучшение материально-технической базы для диагностики и лечения больных не только в центральных высокоспециализированных медицинских учреждениях столицы, но и улучшения лабораторного и инструментального диагностического и лечебного медицинского оборудования во всех областных, районных, а также участковых больницах и даже сельских амбулаториях. Это возможно только при нормальном финансировании сферы здравоохранения. Объем финансирования здравоохранения в развитых странах составляет 6-8% от ВВП. Но для Украины, с ее нищим госбюджетом, объем финансирования здравоохранения должен быть на уровне не менее 10-12 %.

Общественный деятель, академик и Вице-президент

Академии экономических наук Украины,

Кандидат медицинских наук,

А.В. Пешко