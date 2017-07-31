КАКАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА НУЖНА УКРАИНЕ?

Под каким бы «соусом» от нас бы не требовали свободную продажу земли, истинная цель этой аферы – отоварить свои инфлирующие, ничем не подкрепленные доллары, мировыми масонскими организациями. Ведь приобретение такого реального актива, как украинские черноземы, стратегически важно для получения в будущем глобального господства этих триллионеров в вопросе продовольственной зависимости всего мира от них. На самом деле, украинским фермерам действительно нужна реформа по следующим направлениям:

1. Наиболее тяжелым ударом по агропроизводителям является введение налога на добавленную стоимость на производимую ими продукцию, поэтому, возврат льготной системы налогообложения агропроизводителям (возврат НДС) является ключевым условием для роста агропромышленного производства в Украине.

2. Понижение ставки фиксированного сельхозналога.

3. Прекратить фискальное давление на фермеров через повышение оценочной стоимости земли и, соответственно, рост арендной платы, конечной целью которого является увеличение абсолютных поступлений в виде возрастающего налога на доходы физических лиц с растущей арендной платы.

4. Прекратить необоснованное повышение заработных плат в агросекторе не связанное с ростом производства и на фоне падения доходности этих предприятий. Когда правительство пытается через налоги на заработную плату (которые сегодня составляют практически 52 % от самой заработной платы) увеличить поступления в госбюджет, при этом усиливая налоговое давление на производителей агропродукции.

5. Прекратить политизацию во всех экономических вопросах, в т.ч. вернуть аграриям рынки сбыта в России и других странах СНГ из-за чего агропроизводители теряют около 40 % своих традиционных рынков сбыта (с чем связаны соответствующие значительные финансово-экономические потери, исчисляемые миллиардами долларов).

6. Отменить взимание НДСа при импорте в Украину новых образцов сельхозтехники, передовых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и племенного животноводства (как КРС, так и свиней, птицы, кролей), на средства защиты растений (гербициды, фунгициды, инсектициды).

7. Удешевить минеральные удобрения за счет возрождения украинской химической индустрии, а также отменить акцизы на российские удобрения до тех пор, пока украинские производители минеральных удобрений не поднимут свой объем производства до максимального, чтобы цена на внутреннем рынке была экономически приемлема для аграриев (т.е., внесение минеральных удобрений давало бы ощутимый, научно обоснованный эффект).

8. Понизить цену на газ и электроэнергию не только для населения, но и для предприятий-сельхозпроизводителей до экономически обоснованного уровня.

9. Создать благоприятные условия для животноводческой отрасли, путем введения акцизов на импорт иностранной животноводческой продукции до такого уровня, при котором украинское животноводческое производство станет рентабельным, с рентабельностью не менее 50-60 %. Это позволит наполнить наши магазины украинским мясом, молочными продуктами, яйцами и т.д.

10. Финансово-банковская поддержка агропроизводителей должна обеспечить, как минимум, стабильность национальной валюты и дешевые (2-3% годовых), долгосрочные (10-15 лет) кредиты для животноводческой отрасли, восстановление и развитие системы орошаемого земледелия.

11. Цены на экспортируемую из Украины сельхозпродукцию должны регулироваться правительством через государственные экспортные компании, таким образом, чтобы иностранные экспортеры не обворовывали украинских агропроизводителей, используя систему монопольного сговора при занижении закупочных цен на отечественную агропродукцию. Это приводит к несправедливому обогащению экспортеров через получение ими сверхприбылей и ухудшение экономического положения агропроизводителей, которые получают минимальную прибыль при продаже своей продукции по заниженным ценам в результате сговора иностранных экспортеров.

12. Ликвидация коррупции на всех этапах экспорно-импортных операций с сельхозпродукцией и товарами для агропроизводства в Украине.

Общественный деятель, академик и Вице-президент

Академии экономических наук Украины,

доктор экономических наук,

А.В. Пешко