Відкрите звернення громадянина України, громадського діяча, академіка

Прибувши на КПП «Каланчак» з території Криму о 9:30 годині ранку 25 травня 2017 року, я був змушений стояти у черзі біля КПП «Каланчак» аж до 18-ої години вечора. У цій черзі біля українського кордону стояли також ще близько 400 автомобілів. В цих автомобілях перебували люди як похилого віку, так і ті, яким вже було за 70 – 80 років. Також вавтомобілях було дуже багато неповнолітніх підлітків та немовлят, навіть були діти хворі на ДЦП. Загалом людей було близько 1200 осіб. Переконаний, що подібна ситуація є не лише грубим порушенням прав людини, а це – надлюдська наруга над громадянами України!

Хочу звернути увагу керівників української митниці, керівників прикордонної служби України, Міністра фінансів України, який керує роботою Державної митної служби України, інших Міністрів, Прем’єр-міністра України, Президента України, усіх депутатів Верховної ради України, що, згідно зі ст. 3 Конституції України, утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов ’ язком держави, а, отже, держава не має права обмежувати права і свободи громадян, а саме: право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23 Конституції України), невід ’ ємне право на життя (ст. 27 Конституції України) , право на повагу до гідності (ст. 28 Конституції України), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України), право на недоторканність житла (ст. 30 Конституції України), право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31 Конституції України), право на невтручання в його особисте і сімейне життя (ст. 32 Конституції України), право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України (ст. 33 Конституції України), право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34 Конституції України), право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35 Конституції України)!

Враховуючи усе вищевикладене, хочу попередити працівників митної та прикордонної служб України, а також профільних міністерств, Міністра фінансів України, Міністра оборони України, голову Служби безпеки України, що вони теж є громадянами України, які також проживають на території України і які так само повинні виконувати усі вимоги Конституції України (Основного закону нашої держави)!

Будь-які підзаконні акти, рішення Верховної ради України, інструкції міністерств та відомств України, які суперечать основним положенням Конституції України та порушують права та свободи громадян України, є протизаконними і не мають виконуватись жодним з громадян України. А у разі, якщо будь-хто, не зважаючи на вимоги Конституції України, спираючись на підзаконні акти міністерств та відомств, буде перешкоджати громадянам України у забезпеченні їхніх прав і свобод – або державні службовці, або будь-хто, хто порушує Основний закон України, будуть притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності, в залежності від тяжкості злочину, пов’язаного з порушенням Конституції України.

Вважаю, що інцидент, який стався у моїй присутності на КПП «Каланчак» 25 травня 2017 року, про який я вище Вам повідомив, є грубим порушенням статей 27, 28, 29, 33, 34 Конституції України!

На підставі вищевикладеноговимагаю, як платник податків, як громадянин України, як людина, права якої були порушені штучним створенням черги на кордоні та профнепридатністю прикордонників і митників, притягнути до відповідальності керівництво та працівників Херсонської обласної митної та прикордонної служб, а саме – заступників голови Херсонської обласної прикордонної служби (оскільки голова на той час був відсторонений від виконання відповідних обов’язків).

Моє неодноразове прохання допомогти громадянам України у переміщенні через прикордонний та митний пост на КПП «Каланчак» заступники голови обласної митної служби цинічно проігнорували, а також проігнорували звернення усіх громадян, що були поруч зі мною, а це, нагадаю, були сотні громадян України. Люди були страшенно обурені і роздратовані поведінкою державних службовців України та вищим керівництвом України взагалі, і вимагали негайного приїзду керівництва Державної митної служби України, Міністра фінансів України для того, щоб вони на власні очі побачили, в яких саме умовах утримують громадян України на КПП «Каланчак» Херсонської області, де немає ані питної води, ані навіть примітивних умов для особистої гігієни і справляння природних потреб. Люди просили, щоб те приміщення, яке у них називається «туалетом», відвідали або голова прикордонної служби, або голова митної служби, або вище керівництво України, щоб вони побачили на власті очі ставлення української держави до українців!

Ми, українці, вимагаємо, щоб служби держави, тобто все керівництво прикордонних та митних служб, відповіли нам – українцям: хто дозволив їм так ставитись до свого народу, який утримує їх же за рахунок своїх податків?!

Ви, керівники України, повинні розуміти, що не народ є Вашими слугами чи-то рабами, а Ви є слугами народу, і ми Вас утримуємо за рахунок тих податків, які останнім часом здираються з народу разом зі шкірою!

Зі слів прикордонників стало відомо, що дев’ятигодинна черга була спричинена буцімто відсутністю Інтернету, внаслідок чого база даних «зависла». Також зі слів останніх стала відома інформація, що на КПП Херсонської області, а саме КПП «Чаплинка» та КПП «Каланчак», з Інтернетом систематично виникають проблеми, адже там вони користуються послугами приватних Інтернет-провайдерів. Постає запитання: чому така структура, як прикордонна служба, користується послугами приватних неперевірених Інтернет-провайдерів?

Хочу ще раз звернути особливу увагу на відсутність елементарних умов перебування на кордоні для нормального функціонування прикордонного контролю та створення належних умов для тих, хто його проходить. А немає там найелементарнішого, навіть належного освітлення території навколо КПП, не кажучи вже про санітарні стандарти, куди має входить як мінімум туалет (на даному КПП він такий, що підійти до нього близько неможливо), стіл для огляду речей (речі для огляду викладаються на асфальт або пісок), навіс для того, щоб сховатись від дощу та сонця (його взагалі немає для тих, хто перетинає кордон на автотранспорті).

За моїми спостереженнями, черга також була спричинена повільною роботою інспекторів прикордонного та митного контролю. Більшість з них працює одним пальцем, користуючись клавіатурою комп’ютера при введенні даних до бази. Чому на кордоні працюють такі професійно непридатні працівники?

В вищенаведених діяннях керівництва та працівників прикордонної служби вбачається службова недбалість (ст. 367 Кримінального кодексу України) та зловживання владою (ст. 364 Кримінального кодексу України), перевищення службових повноважень (ст. 365 Кримінального кодексу України). Вбачається також невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, або прихований власний інтерес (корупція), що завдає істотної шкоди гарантованим законом правам, свободам та інтересам українських громадян, інтересам юридичних осіб, державним чи громадським діячам.

Також звертаю Вашу увагу на те, що у вищевикладених діях керівництва та працівників прикордонної служби вбачається умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, і це заподіяло істотної шкоди (ст. 426 Кримінального кодексу України).

Вимагаю, як громадян України, громадський діяч та просто людина, притягнути працівників і керівництво Державної прикордонної та митної служби України до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Вимагаю зобов’язати Міністра фінансів, голів прикордонної та митної служби України організувати пункти перетину адміністративного кордону України з Кримом, які відповідатимуть європейським стандартам і гідному рівню як за облаштуванням, так і за якістю роботи прикордонників та митників України.

У разі не реагування або неналежного реагування на дану скаргу я буду змушений, як громадський діяч, звертатися не лише до суду України, а і до Європейського суду з прав людини з приводу захисту прав і свобод громадян України.

Якщо ми хочемо у Європу, то, передовсім, потрібно робити Європу на території власної держави!

13 червня 2017 року

За дорученням і на прохання сотень громадян України,

які разом зі мною проходити ці «кола пекла» на КПП «Каланчак»

25 травня 2017 року

Громадський діяч, академік та Віце-президент

Академії економічних наук України

Пешко А. В.