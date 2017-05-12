Как восстановить благополучную жизнь украинского народа?!

Восстановление благополучной жизни украинского народа напрямую зависит от возрождения украинской экономики. Для того, чтобы возродить нашу страну, на первом этапе необходимо провести ряд политических реформ (выборы проводить на пропорциональной основе с открытыми партийными списками: при этом кандидатами в народные депутаты можно регистрировать только людей не имевших судимостей, кроме осужденных по политическим убеждениям, в возрасте не менее 40 лет с одним и более высшими образованиями; только интернационалистов по убеждениям; с опытом эффективной руководящей работы на предприятиях государственной и частной собственности на протяжении не менее 10 последнихлет). Необходимо переизбрать Верховный Совет и Президента .

На втором этапе уже новое, надеюсь, честное, квалифицированное и ответственное руководство страны должно будет обеспечить проведение ряда преобразований в экономике страны: во-первых, финансовой и банковской сфере Украины.

- Необходимо жестко зафиксировать курс национальной валюты.

- Увеличить долю государственных банков на финансовом рынке до 50% и за счет честного, квалифицированного и авторитетного руководства страны и Национального банка, создать у людей доверие и уверенность в безопасности вложений их средств в государственные банки, которые должны обеспечить 100% сохранность как самих вкладов, так и покупательную способность их денег, а также достаточную процентную доходность по депозитам.

- можно ввести новые виды депонирования средств в виде покупки условных драг.металлов, которые позволяют зафиксировать цену вашего условного, например, золота на уровне его рыночной стоимости и при возврате вкладов получить деньги пропорционально рыночной стоимости драг.металла на момент возврата депозита плюс получение гарантированных процентов, которые не должны облагаться никакими налогами. Именно с помощью инструментов Национального банка надо ограничить продажу валюты для покупки не критического импорта и обеспечить стабильный курс валют для закупок товаров и технологий по критическому импорту (жизненно важные лекарства, новейшие технологии, оборудование, энергоносители).

На третьем этапе будет осуществляться прямое директивное и опосредованное государственное регулирование экономики, которое должно стимулировать интерес к инвестированию средств как внутренних, так и внешних инвесторов в реальный сектор украинской экономики. Это подразумевает необходимость снижения налогов на дивиденды и на репатриацию капитала до 5%, обеспечение 100% защиты инвестированных денег от каких-либо рейдерских действий со стороны бандитов, либо любых государственных силовых структур (ДФС, МВС, СБУ, прокуратура и т.д.). То есть, на законодательном уровне всем правоохранительным и контролирующим органам должно быть запрещено любое вмешательство в работу промышленных и аграрных предприятий, особенно тех, которые ведут расширенное воспроизводство, либо за счет реинвестирования собственных средств, либо за счет привлечения отечественных и иностранных кредитов (особенно долговременных - 10-15 лет), либо за счет привлечения иностранных инвесторов. Крайне также важно уменьшить налоги на заработную плату трудящихся хотя бы до уровня 15% на первом этапе. Также необходимо обеспечить возврат НДС в случае экспорта украинских товаров, причем, эта система должна работать в автоматизированном режиме. Помимо этого новый Парламент, Правительство и Президент должны разработать - четко прописанный и просчитанный на основе объективной финансово-экономической ситуации в стране - стратегический план развития на ближайшие 5, а затем и 10, 15, 20 лет с определением конкретных макроэкономических показателей по росту отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономического комплекса нашей страны. Т.е., стратегическое планирование в основных отраслях экономики, таких как: энергетика, тяжелая промышленность, С/Х, является обязательным условием безкризисного, неволнообразного, а прямолинейного, поступательного роста экономики любого государства (посмотрите на пример Китая).

На четвертом этапе необходимо отрегулировать дисбаланс между процентом доходов производителей и всей цепочки посреднических компаний (экспедиторы, торговля и т.д.). Доходы производителей ограничивать нельзя, а вот посреднические компании должны иметь ограниченные наценки на товары и услуги для населения, особенно по товарам первой необходимости, так например, по продуктам питания наценка от производителя до покупателя не должны превышать в целом более 15 %, в фармацевтической отрасли наценка от производителя (или государственного импортера) не должна превышать 5% и лишь в сфере производства товаров широкого потребления (бытовая техника, компьютеры, телефоны, автомобили и т.д.) наценка может не ограничиваться, если это не наносит ущерб соответствующим внутренним товаропроизводителям.

На пятом этапе необходимо государственное регулирование экспортно-импортных операций, путем директивного и опосредованного - через систему валютного таргетирования -, введения акцизов на импорт (ограничить импорт до 15% от ВВП), особенно тот, который тормозит рост производства ключевых товаров отечественного производства и т.д., разрешая лишь критический импорт. Необходимо стимулировать внутреннее производства, в основном для увеличения внутреннего потребления, а также для роста экспорта, но не более, чем 35 % от ВВП). Например, в Украине практически уничтожена животноводческая отрасль. А именно, крупный рогатый скот, как молочного, так и мясного направления. В 1986 году численность голов КРС составляла 46 млн. 800 тыс. голов , из них 35 млн. – это было молочное поголовье. На сегодняшний день в Украине общая численность поголовья КРС, как молочного, так и мясного направления составляет всего около 1,5 млн. голов. Это означает, что уже сегодня мы импортируем молочную продукцию из Польши и других стран, и на полках магазинов польское масло и сыры стоят дешевле украинских (при этом, равного качества). Для исправления ситуации необходимо срочно ввести акцизы на всю молочную продукцию, мясо КРС, свинину, на таком уровне, чтобы импортные цены были минимум на 20 % выше себестоимости аналогичной украинской продукции. Это позволит сохранить отрасль, а при возврате сельхозпроизводителям тех минимальных льгот, которые они имели по возврату НДС, который используется для производства, это позволит стимулировать рост отечественного животноводства, как КРС, так и свиней, а также дальнейшее развитие отраслей пищевой промышленности по переработке мясной и молочной продукции. Это приведет к получению товаров с высокой добавленной стоимостью, что увеличит доходы отечественных товаропроизводителей, даст новые рабочие места, обеспечит достойную заработную плату украинскому народу и будет стимулировать внутренне платежеспособное потребление. Такие преобразования в конечном счете простимулируют восстановление украинского сельскохозяйственного машиностроения, пищевого машиностроения, восстановление работы химических предприятий по производству минеральных удобрений, создание внутренних производителей средств защиты растений, развитию отечественного семеноводства и племенного животноводства!

Вот так стимулирование развития самой ключевой отрасли в сегодняшней Украине – аграрной, может повлиять на возрождение всей украинской экономики. Но, для осуществления всех этих планов необходимо на законодательном уровне запретить продажу земли на ближайшие, минимум, 10 лет! В противном случае, мы потеряем главное богатство нашего народа, а 25% мировых запасов черноземов через систему виртуозных юридических фальсификаций перейдут в собственность американских и европейских масонов, которые грабят весь мир через продажу, печатаемых ими самими долларов и евро. Если это произойдет, это будет не только потеря украинского сельхозпроизводства, это будет потеря украинской государственности в целом!!!

На шестом месте необходимо проведение реальных реформ, создающих законодательные и объективные материальные условия, которые ликвидируют почву для коррупции в системе государственных таможенных органов и ДФС, коррупцию в системе бывших государственных, а сейчас наполовину частных крупнейших монополиях, а именно, необходимо победить коррупцию в системе железнодорожных перевозок, морских портов и морского транспорта, воздушных и автотранспортных грузовых и пассажирских перевозок.Также необходимо добиться эффективной работы антимонопольного комитета для прекращения коррупции со стороны иностранных агроэкспортеров, отечественных и иностранных операторов мобильной и стсационарной связи, в системе Укравтодор.

Седьмое: необходимо взвешенно подойти к налоговой реформе для возвращения льгот, в первую очередь, мелким и средним предпринимателям, особенно в сфере переработки агропромышленной продукции . Это будет способствовать увеличению количества предприятий-товаропроизводителей, увеличению занятости населения, росту доходов граждан, росту покупательной способности и, опять же, будет стимулировать внутреннее производство.

Восьмое: необходимо полностью отказаться от сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми учреждениями, которые требуют от Украины распродажу за бесценок ее основных природных ресурсов: леса, земли и других полезных ископаемых. Сотрудничество с какими-либо финансовыми учреждениями возможно только на условиях выгодности для Украины. В основном же, финансирование можно получить на внутреннем рынке в объемах, превышающих план Маршала, если международные финансовые учреждения не захотят оказать нам финансовую помощь не капельным методом, а путем реального глобального финансирования для реформирования и переоборудования устаревшей материально-технической базы украинских промышленных предприятий.

Девятое: наиважнейшим вопросом, лежащим в основе экономического и социального существования Украины, является вопрос энергетики, где также необходимо подумать о вопросах создания таких экономических налоговых и правовых норм, которые бы уничтожили почву для коррупции и дали бы толчок к развитию энергетической отрасли Украины. Прежде всего, необходимо прекратить беспредел в системе Нефтегаза Украины, в системе Укртрансгаза, в системе Укргаздобычи, а также в наполовину государственной компании Укрнафта. Помимо реорганизации и контролированного управления системой нефтегазодобычи, Украине необходимо срочно решать вопросы обеспечения безопасной работы атомных энергогенерирующих предприятий (АЭС), прекращение попыток прихватизации в этой отрасли, восстановление на государственных предприятиях замкнутого цикла производства ядерного топлива для наших атомных электростанций. С целью диверсификации энергоресурсов необходимо более активно развивать альтернативные источники энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи, возможно использование подземного и надземного сжигания угля для получения природного газа, возможно разработка получения энергии за счет использования некоторых микроорганизмов, например водорослей, типа Даниэла в озерах, типа Сиваш и т.д.). Возможно, повышение КПД теплоэлектростанций за счет использования технологии плазменного горения водно-угольной смеси с использованием, как антрацитов, так и бурого угля, запасы которого в Украине очень большие. При этом горении возможно горение самой воды, которая в состоянии плазмы разделяется на водород и кислород.

Десятое: Украине крайне важно восстановить дружеские торгово-экономические отношения со странами СНГ, в первую очередь, с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Азербайджаном и другими странами СНГ. Это обусловлено тем, что многие украинские производства жестко интегрированы в бывшую советскую экономику и разрушение старых связей наносит огромные убытки украинским предприятиям, недополучение более двух третей поступлений от бывшего украинского экспорта, а это около 60-80 млрд. долларов. Нельзя терять традиционные рынки сбыта, тем более имеющие такую огромную емкость. Параллельно нам никто не мешает развивать экономические отношения с Европой, Азией, Ближним Востоком и другими странами, но там рынки намного более жесткие и конкурентно тяжелые.

Для более успешного решения экономических вопросов, государство должно позаботиться о социальной защите населения. Для этого новое руководство страны обязано осуществить здравые преобразования в системе медицинского обслуживания населения, в системе среднего и высшего образования, в системе пенсионного обеспечения пожилых людей, инвалидов и других социально наиболее уязвимых слоев населения. Для этого необходимо выполнить требования Конституции Украины, при которых государственный бюджет должен предоставить всему народу Украины гарантированное, бесплатное квалифицированное медицинское обеспечение, такое же образование и такую же бесплатную и полноценную защиту всех социально незащищенных людей, живущих в Украине. Только при этом условии люди поверят новому государственному руководству и будут принимать активное участие в экономическом и социальном преобразовании нашей страны.

С уважением, академик и вице-президент

Академии экономических наук Украины А.В. Пешко