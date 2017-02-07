Концепция экономического спасения Украины

Многочисленные утверждения от провластных экспертов и журналистов о том, что в Украине, якобы, нет достойных людей для смены нынешнего непрофессионального, авантюрного и коррумпированного правительства не более, чем попытка нынешних руководителей страны подольше покормиться из государственного бюджета за счет средств налогоплательщиков и, принадлежащих всему народу государственных предприятий. Я хочу привести в качестве примера ряд фамилий высокообразованных и профессионально подготовленных, с большим опытом кандидатов на посты министров в будущем, я надеюсь, действительно народном Правительстве Украины.

Одним из таких людей является действительно уникальный экономист и финансист Виктор Суслов, который прекрасно может справиться с работой министра экономики или министра финансов. Либо же курировать два эти министерства в должности Вице-премьера. Вместо нынешних полуграмотных и некомпетентных руководителей министерства агропромышленного комплекса было бы целесообразно назначить умного и опытного руководителя, настоящего аграрника Леонида Козаченко. Наиболее эффективным министром промышленной политики в министерстве, которое курирует, в том числе химическую промышленность, был бы хорошо известный в деловых кругах Украины и авторитетный во всем мире, честный и высокоинтеллигентный профессионал – директор Одесского припортового завода Горбатко Валерий Степанович. Министерство энергетики, вне всяких сомнений, должно управляться человеком с большим опытом в сфере энергетики, зарекомендовавшим себя одним из наиболее эффективных руководителей в этой сфере Плачковым Иваном Васильевичем. Министерство образования могли бы возглавить известные профессора, академики такие, как академик Скрипнюк Александр Васильевич, академик Белопольский Николай Григорьевич, академик Череп Алла Васильевна, академик Макогон Юрий Владимирович. Министерство здравоохранения нуждается в руководителе, который не только имел бы отличные знания в сфере медицины, фармакологии и опыт эффективного руководителя учреждениями здравоохранения такими, как академики Педатченко Евгений Георгиевич директор института нейрохирургии, Президент академии меднаук Цимбалюк Виталий Иванович, профессор, директор института урологии Сергей Александрович Возианов, заместитель главного врача Центральной клинической больницы Тертышный Иван Александрович и многие другие не только высококвалифицированные врачи, но и глубоко порядочные, отзывчивые и честные люди. Службу безопасности Украины должны возглавлять профессиональные люди, преданные интересам народа Украины, а не иностранным спецслужбам, такие, как например бывший председатель этого ведомства Игорь Дрыжчаный, генеральная прокуратура эффективно и профессионально работала при бывшем генеральном прокуроре Александре Ивановиче Медведько, министерство обороны Украины должны возглавлять люди, имеющие большой профессиональный и боевой опыт, а также обладающие высокими и человеческими качествами такие, как бывший командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Украины Игорь Александрович Романенко. Министерство внутренних дел должны возглавить наконец-то опытные и честные работники правоохранительных органов такие, как бывший зам. начальника УБОПа г. Киева Горбачев Александр Васильевич, бывший начальник департамента материального снабжения МВД Украины генерал Голуб Юрий Николаевич и многие другие бывшие и настоящие работники системы МВД, способные восстановить правопорядок в государстве и побороть тотальную преступность и коррупцию в нашей стране.

Это далеко не полный перечень действительно умных, опытных, высоко профессионально подготовленных и одаренных руководителей, которые могли бы вывести Украину из того катастрофического положения, в котором она находится сегодня.

Поэтому утверждение провластных глашатаев о бессмысленности и неэффективности перевыбора нынешнего парламента, правительства и президента – это чистый обман граждан Украины, которых умышленно дезинформируют олигархи, захватившие власть в Украине. И не желающие с ней расставаться!

Помимо конкретных кадровых изменений в правительстве необходимо переизбрание Верховного Совета Украины на основе только пропорциональной системы, с открытыми списками, где всем кандидатам необходимо соответствовать совершенно конкретным критериям, которые должны быть прописаны и строго исполняться Центральной избирательной комиссией при регистрации новых кандидатов в народные депутаты, а также кандидатов в депутаты областных и районных уровней.

Центральная избирательная комиссия должна быть увеличена, как минимум, вдвое для более эффективного контроля за процессом регистрации кандидатов в народные депутаты, а также для более объективного и не упрежденного контроля самого избирательного процесса. Члены ЦИК должны избираться в данной политической ситуации всем составом Конституционного суда Украины, без каких-либо квот со стороны президента или Верховного Совета.

Что касается экономической политики государства, то для будущего Кабинета министров Украины необходимо четко соблюдать следующие, наиболее важные постулаты:

Используя прямое директивное и косвенное государственное регулирование, необходимо начать перестройку украинской экономики, сосредоточив внимание на создании так называемой «экономики натурального хозяйства», т.е., развитие внутренней экономики должно быть направлено прежде всего на развитие тех отраслей и предприятий, которые будут на 85 % удовлетворять потребности непосредственно граждан нашего государства.

Импорт товаров должен быть государственно регулируемым и обеспечить ввоз в страну только новых технологий, оборудования для различных сфер экономики, развивающихся по инновационному принципу. В аграрной сфере, как ведущей в экономике сегодняшней Украины, необходимо сосредоточить внимание на развитии сельскохозяйственного машиностроения, оптимизации работы научно-исследовательских институтов, системы аграрной академии наук по генерированию новых, более продуктивных сортов, тех сельхозкультур, которые наиболее адаптированы к украинским природно-климатическим условиям и имеют наибольший спрос, как на внутренних, так и на внешних рынках. Создать благоприятные условия для работы химических предприятий по производству минеральных удобрений, путем снижения цен на природный газ при производстве продукции для внутренних потребителей, с целью уменьшения себестоимости удобрений и повышения эффективности растениеводства. Для возрождения животноводческой отрасли необходимо директивно установить жесткие акцизы на ввоз мясной и молочной продукции из других государств. Для того чтобы развитие животноводства Украины (птицеводства, свиноводства и увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного и молочного направления) было рентабельным и развивалось, необходимо ввести такую ставку акцизов, при которой бы себестоимость украинской животноводческой продукции была бы минимум на 20-30 % ниже цен на импортные мясо и различные молочные продукты. Украинский рынок продовольствия должен быть заполнен высококачественными украинскими продуктами, в том числе, органического производства не менее, чем на 95 %. Государство должно вернуть агропроизводителям льготы по налогу на добавленную стоимость и прекратить кощунственное фискальное давление на аграрный бизнес. Помимо этого банковская система Украины должна обеспечить сельхозпредприятия длинными и дешевыми кредитами, сроком на 10-15 лет под 2-3 % годовых. Особенно для развития животноводческой сферы, а именно, производство мяса и молока из КРС, а также для восстановления и развития орошаемого земледелия, которое позволит перевести агропроизводства на интенсивные технологии производства, что значительно повысит продуктивность и рентабельность сельхозотрасли. Это обеспечит не только украинского потребителя качественными и дешевыми продуктами питания, но и позволит Украине выйти на внешние рынки с гораздо большими объемами сельхозпродукции, с максимально повышенной добавленной стоимостью. Такая политика государства даст большой приток иностранной валюты в страну и обеспечит положительный торговый баланс нашего государства.

Развитие экономики Украины невозможно без значительных инвестиций, которые мы можем привлечь как из-за рубежа, предоставив льготную систему налогообложения для предприятий с реальными иностранными инвестициями, а также за счет привлечения в банковскую сферу страны сбережений простых украинцев и создание лояльной налоговой системы для возврата капиталов украинского происхождения из-за рубежа, при условии их инвестирования в уже существующие и создание новых предприятий товаропроизводителей. Именно низкие ставки налогов для таких инвесторов помогут увеличить количество предприятий-товаропроизводителей и, тем самым, создать новые рабочие места и обеспечить высокую покупательную способность граждан Украины, что, в свою очередь, будет стимулировать внутреннее потребление и развитие экономики, ориентированной на собственный украинский рынок.

Только при условии, когда украинские товаропроизводители будут реализовывать основную массу своих товаров на внутреннем рынке, а экспортировать не более 20-30 % своей продукции, украинская экономика будет иметь стабильный рост и, практически, не будет зависеть от финансовых и экономических кризисов систематически сотрясающих всю мировую экономику.

Еще раз повторяю, что только хорошо продуманное и умелое государственное регулирование рыночной экономики позволит вывести Украину из экономической пропасти, в которую ее опустило нынешнее бездарное, безответственное и коррумпированное правительство.

Одним из очень важных факторов, которые могут помочь восстановлению и прогрессу экономики нашей страны есть борьба с коррупцией, начиная с высших должностных лиц государства и кончая мелкими чиновниками на местном уровне. Этому вопросу должно быть уделено особое внимание . Многие люди сомневаются в возможности искоренения коррупции в Украине. Это возможно. Для решения данной проблемы необходимо, чтобы на все руководящие посты в системе правоохранительных органов были подобраны честные люди, государственники по своим убеждениям. Именно такие кадры могут вывести на «чистую воду» прежде всего коррупционеров высшего эшелона власти, которые должны быть осуждены по закону и реально получить большие сроки тюремного заключения с полной конфискацией имущества. Только такие, конкретные примеры вынудят общество освободиться от коррупционной политики, которая сегодня, по сути дела, узаконена в государстве. Чтобы исторический опыт, говорящий о том, что: «Человека, который украдет булку хлеба посадят в тюрьму, а того, кто украдет железную дорогу посадят в парламент» не имел места в будущем устройстве системы государственного правления Украины.

Для того, чтобы экономика предприятий-производителей и торговых посредников была сбалансированной, а население не страдало от завышенных цен на товары и услуги, особенно первой необходимости (основные продукты питания и лекарственные препараты), государство должно директивно установить ограничения торговых наценок на данные виды товаров и услуг в размере не более 5-15 % на пути от производителя до конечного потребителя.

Финансовая система Украины должна быть инструментом, помогающим стимулировать производство товаров и услуг, а также быть стимулятором потребления этих товаров и услуг. Поэтому, задача Национального банка Украины состоит в стабилизации банковской системы, обеспечение стабильного курса национальной валюты (такие методы регулирования курса существуют и могут быть использованы, но только не коррумпированным, а новым и честным руководством НБУ). Для возвращения доверия к банковской системе Украины и привлечения средств граждан Украины, отечественных бизнес инвесторов, а также зарубежных инвестиций необходимо, чтобы Национальный банк был подчинен новому Парламенту и нес полную ответственность за свою деятельность перед новым коллективным органом, осуществляющим контрольные функции.

Только в случае, когда населению, внутренним и внешним инвесторам будет гарантирована безопасность и стабильная доходность, а также 100 % защита от инфляции их денежных средств, что могут обеспечить, прежде всего, государственные банки, контролируемые ответственным, честным и профессиональным Правительством и парламентом. Деньги вернуться в банковскую систему и обеспечат необходимые условия для обеспечения эффективного кредитования, существующих и вновь создаваемых предприятий-товаропроизводителей.

Новому Правительству следует сосредоточить свое внимание на таких отраслях украинской экономики, которые имеют мощный фундамент для перспективного развития на внутренних и внешних рынках. Прежде всего, необходимо сосредоточиться на восстановлении уже существовавшего в Украине полного цикла производства ядерного топлива для развития атомной энергетики, как одной из наиболее важных основополагающих отраслей, обеспечивающей энергетическую независимость и стабильность государства. Помимо этого в Украине существует множество альтернативных технологий производства биотоплива и электрической энергии, которые также надо развивать (данные технологии известны, но в данной статье не буду останавливать на них свое внимание, т.к. это очень большой объем специальной информации).

Украина должна развивать свое самолето- и ракетостроение, т.к. она является одним из пяти государств в мире, обладающих подобными предприятиями и опытными кадрами, имеющими высокий интеллектуальный потенциал.

Но развитие всех вышеперечисленных отраслей экономики невозможно без восстановления традиционных для Украины рынков сбыта, которыми являются, прежде всего, Россия, Белоруссия, Казахстан и другие республики бывшего Советского Союза, на долю которых приходилось от 40 до 60 % украинского экспорта в различных отраслях нашей экономики. Европа может быть одним из потенциальных рынков сбыта для Украины и то, только в том случае, если мы будем производить новую, инновационную продукцию, которая будет превосходить европейские аналоги. В противном случае, все обещания Евросоюза предоставить Украине необъятные рынки сбыта, не более, чем обман с целью получения доступа к скупке украинских природных ресурсов по максимально заниженным ценам, с целью получения наибольшей личной выгоды европейскими капиталистами, которые ни при каких условиях не отдадут свои рынки сбыта, нанося себе убытки. Их обещания лишь предлог для вторжения на рынки сбыта Украины и получение доступа к дешевым украинским ресурсам, вплоть до скупки украинской земли и вытеснения нашей нации из собственной страны.

Я не привожу и не расшифровываю многие эффективные инструменты, позволяющие восстановить и развить украинскую экономику потому, что многие известные мне механизмы улучшения инвестиционного климата и роста производства в стране могут быть использованы нынешней коррумпированной властью не в интересах украинского народа, а с целью лишь личной наживы. Только с приходом нового Парламента, Президента и Правительства я гарантирую предоставление информации, которая позволит восстановить украинскую экономику и обеспечит достойную, обеспеченную и безопасную жизнь украинскому народу, частью которого являюсь и я.

С надеждой на светлое будущее, академик и Вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.