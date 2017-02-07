От чего страдает украинский народ?

Полный непрофессионализм, авантюризм и популизм украинского правительства и Национального банка привели к ужасающему состоянию экономики Украины, к нищете наших граждан.

Основные причины происходящего в отсутствии реально просчитанной стратегии развития экономики нашего государства. Действия правительства явно носят коррупционный и популистский характер. Коррупционность прослеживается в том, что необоснованно, волюнтаристски были повышены цены на энергоносители в 6 и более раз, т.е. , на газ, электроэнергию. Это вызвало , по сути дела, банкротство химических предприятий Украины, резкое снижение рентабельности металлургических и машиностроительных предприятий . Рост цен , соответственно, на минеральные удобрения в совокупности с грабительским ростом фискального давления на предприятия всех форм собственности, как промышленных , так и аграрных, привело к тому, что честно работающие предприятия уже становятся убыточными . Т.е , в ближайшие пол года начнут прекращать свою работу не только мелкие предприниматели, но и большинство ранее стабильных аграрных хозяйств среднего уровня , а также это вызовет тяжелые потери и у крупных агропроизводителей. Необоснованно поднятые цены на энергоносители привели к резкому росту цен на жилищно-коммунальные услуги. Т.е., помимо разграбления украинской экономики , Правительство начало грабить собственный народ, живущий в своем большинстве за чертой бедности. Система так называемых субсидий , когда государство напрямую оплачивает за энергоносители энергогенерирующим компаниям , которыми владеют приближенные к власти олигархи, по сути представляют собой схему разворовывания денег налогоплательщиков через проплату по многократно завышенным ценам бюджетных денег своим же олигархам. Народ даже не понимает , что под видом оказания помощи малоимущим, воруются их деньги и деребанятся между участниками схемы : правительство- олигархи, владеющие энергогенерирующими компаниями. Популистские действия Правительства в виде двухкратного повышения минимальной зарплаты до 3200 грн. на самом деле привело к массовым закрытиям мелких и средних предпринимателей , сокращению рабочих мест практически на всех предприятиях, невыплате и сокращению бюджетных расходов на стипендии студентам, сокращение медицинских учреждений , как следствие, дальнейшее сокращение медицинского персонала, резкое ухудшение возможностей населения сел , маленьких городов , поселков городского типа в получении неотложной и другой квалифицированной медицинской помощи.

Помимо вышеуказанных новаций Правительство Гройсмана и Порошенко с нового 2017 года еще больше , чем с начала 2016 года усилило налоговое вымогательство с промышленных, сельскохозяйственных предприятий. Так , в аграрном секторе полностью отменили льготы даже , хотя бы, по частичной компенсации по налогу на добавленную стоимость. Необоснованно повышается кадастровая стоимость земельных участков для того, чтобы увеличить в абсолютном выражении арендную плату за землю и , соответственно, увеличить размер подоходного налога и военного сбора с этой арендной платы.

При этом Правительство Яценюка и Гройсмана ввело, так называемые, налоговые накладные по налогу на добавленную стоимость, которые необходимо подавать не позднее, чем за 15 дней до конца текущего месяца. В результате этих манипуляций весь НДС от продаж , которые производятся предприятиями во второй половине месяца , умышленно защитывается в понятие «налогового обязательства» , и должны быть уплачены в бюджет даже в случае , если затраты предприятия на приобретение товарно-материальных ценностей практически равны объемам реализации. Таким образом , Правительство безоплатно забирает у предприятий огромные суммы денег, равные налоговым обязательствам по НДС за последнюю половину предыдущего месяца и пользуется этими деньгами весь следующий месяц. При этом , резко уменьшая объем оборотных средств агропредприятий . В результате этих , по сути дела, мошеннических схем все агропроизводители несут огромные убытки.

На сегодняшний день агропромышленные предприятия вынуждены платить налог на добавленную стоимость не только из заработной платы, но из всех налогов на заработанную плату ( единый социальный взнос, подоходный налог, военный сбор), что составляет плюс к зарплате порядка 50 % дополнительных расходов. Помимо этого , сельхозпроизводители дополнительно платят НДС с сумм арендной платы и налогов на эту арендную плату (подоходный налог и военный сбор).

Помимо таких новшеств, изощрения нашего иезуитского Правительства распространяются также и на возврат налога на добавленную стоимость при экспорте агропродукции. Т.е., при экспорте продукции непосредственно от агропроизводителя ему, даже теоретически (не говоря уже о фактически нереальной возможности получения возврата НДС) , возвращается не вся сумма налога на добавленную стоимость от цены реализации аграрной продукции, а только сумма НДС –ов только на те товарно-материальные ценности, которые потрачены при производстве того или иного вида продукции (имеется в виду НДС от закупки топлива, удобрений, гербицидов и техники с запчастями ). А вот затраты предприятия, понесенные им на выплату зарплаты вместе с огромными налогами на эту зарплату, а также расходы на оплату арендной платы и налоги на эту арендную плату, общехозяйственные расходы не учитываются и не подлежат возврату агропроизводителям. Таким образом, предприятия – сельхозпроизводители даже теоретически могут получить возврат не 100 % НДС –а, а где-то не более 30 % от этой суммы ! Помимо этого , всем налоговым инспекциям дано негласное распоряжения проводить жесточайшие проверки тем предприятиям – агропроизводителям, которые при экспорте своей продукции требуют законного возврата НДС ! При этом, налоговикам установлено правило, что размер штрафов по отношению к таким предприятиям должен любой ценой быть насчитан в размере , превышающем сумму того НДС-а, который предприятие законно просит возместить.

Т.е., формы налогового давления на сельскохозяйственные предприятия носят особо жестокий характер, так как это единственная сфера украинской экономики, которая еще эффективно работала в нашей стране.

Попытка Правительства удержаться в своих креслах на многочисленных куррупционных схемах за счет собственного народа и всех, без исключения, промышленных и аграрных предприятий , в условиях, когда все иностранные кредиторы и парламентская ассамблея Европы отказываются предоставлять новые даже грабительские (из-за тотальной коррупции в стране) кредиты , ведет к тотальному развалу экономики нашей страны.

Крах экономики Украины ускоряется и за счет изощренной , тоже коррупционной, деятельности Национального банка Украины. По сути дела, идет умышленное уничтожение «чужих» банков, а их залоговое имущество распродается по коррупционным схемам с огромными откатами через систему госпредприятий , призванных, якобы, «компенсировать» вкладчикам банков потерянные ими суммы. На сегодняшний день граждане Украины от такого развала банковской системы потеряли более 100 млрд. грн., а юридические лица , т.е, предприятия промышленного и аграрного сектора , потеряли много более 150 млрд.грн. Это далеко не полный перечень «благодеяний» , совершенных Правительством и Национальным банком Украины под предводительством президента Украины и недееспособного парламента , состоящего на 80 % из аферистов , проходимцев и полуграмотных и бескультурных «избранников» народа !

Безмолвный народ, как молчаливые ягнята, порождают правительство волков !