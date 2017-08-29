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Як не втратити субсидію у новому опалювальному сезоні?
29.08.2017 20:24
Як не втратити субсидії? З інтерв"ю громадському радіо... Запитаємо в експерта з соціальних питань Андрія Павловського.
Тетяна Курманова: Які новації були прийняті Кабінетом Міністрів, і що собою являє нова система субсидій?
Андрій Павловський: Дійсно, 18 серпня урядом було прийнято зміни до порядку оформлення субсидій, які ускладнили отримання субсидій, якщо говорити чесно.
По-перше , уряд тепер вимагає від тих, хто претендує на субсидійні виплати, давати свою декларацію про доходи родини не за минулий рік, а за останні два квартали. Це робиться для того, щоб врахувати підвищення мінімальної зарплати, яке відбулося на початку цього року. Уряд вважає, що це збільшило доходи, тому деякі родини втратять право на отримання цих субсидій.
По-друге, якщо родина має борги по комунальним виплатам за два місяці або борг сумою 340 гривень за комунальну плату, вона так само позбавляється субсидійної виплати.
По-третє , продовжує діяти старе правило: якщо родина протягом року зробила покупок на суму 50 тисяч гривень, вважається, що вона має високий дохід, і таким людям не належить отримувати субсидію.
По-четверте, уряд фактично відновив інститут прописки. Зараз люди можуть отримувати субсидію тільки за фактичним місцем проживання, і за цим будуть слідкувати. Для цього урядом передбачається інститут так званих соціальних інспекторів, які отримали широкі повноваження, аж до того, що можуть заходити без попередження в оселі отримувачів соціальної допомоги, та встановлювати, чи відповідає їхній рівень життя задекларованому.
Тетяна Курманова: Чи буде це стосуватися переселенців?
Андрій Павловський: Це буде стосуватися всіх, хто отримує будь-які соціальні виплати.
Тетяна Курманова: Для чого введені ці нові правила?
Андрій Павловський: Ми пам’ятаємо, що ще на початку року міністр соціальної політики пан Рева радісно повідомляв, що в нас подали заявки на отримання субсидій 7,5 мільйонів родин, а це 60% всіх домогосподарств. В той час, як в європейських країнах на подібний вид допомоги претендує не більше 10% громадян. Це ж абсурд, коли ? родин отримують соціальну допомогу. На це звернули увагу наші міжнародні партнери та зробили нашому уряду зауваження, що це не співставно з європейською практикою. Тому уряду нічого не залишалось, як погіршити умови отримання субсидій.
Тетяна Курманова: Багатьох заплутало питання монетизації субсидій, адже здавалося, що кошти будуть давати на руки, але це виявилось не так.
Андрій Павловський: Дійсно, в черговому меморандумі, підписаному з Міжнародним валютним фондом, уряд взяв на себе зобов’язання монетизувати субсидії. Що це означає? Що вся сума субсидій, яка нараховується родині, має даватися їй грошима. І люди самі повинні розпоряджатися цими грошима.
Проте уряд сказав, що на руки будуть видаватися лише зекономлені залишки — якщо вам вдалося зекономити, то ці гроші можна буде отримати, написавши відповідну заяву. І то ця сума не має бути більшою, ніж 700 гривень. А якщо людина зекономила 1500 тисячі гривень, то решта суми повертається до бюджету. Тобто це не та монетизація, яку було обіцяно МВФ, вийшла не монетизація, а профанація.
Тетяна Курманова: Президент Порошенко оголосив верифікацію субсидій. Як вона проходить?
Андрій Павловський: Будуть перевіряти всіх, хто отримує соціальну допомогу. І відповідна соціальна інспекція буде перевіряти, маєте ви право отримувати соціальну допомогу чи може ваші доходи стали зависокі останнім часом. Ця перевірка направлена в першу чергу на те, щоб зменшити отримувачів субсидій.
Хочу звернути увагу, що на Заході отримують субсидію люди з інвалідністю, та ті, хто не в змозі себе забезпечити, а в нас 50% отримувачів субсидії — це працюючі люди.
Тетяна Курманова: Як не втратити субсидію в цьому році тим, кому вона дійсно потрібна?
Андрій Павловський: Необхідно слідкувати за своїми доходами, не робити помилок в декларації, адже, якщо ви зробили помилку в декларації, і це стане відомо, вас тут же позбавлять субсидії.
Потрібно також погасити всі комунальні борги.
Необхідно слідкувати за покупками — якщо за останні два квартали ви придбали щось за 50 тисяч гривень і це стане відомо інспектору, він позбавить вас субсидії. І мало того, що прийдеться повернути всю суму за субсидії, та ще й доведеться сплатити штраф.
Крім того, для отримувачів будь-яких соціальних допомог, банківська таємниця не діє. Якщо ви розплачувалися за якусь крупну покупку банківською краткою, це одразу стане відомо інспектору.
Зараз виникла інша проблема: до нас з регіонів стала доходити інформація, від роботодавців, що до них звертаються робітники з проханням показувати занижену заробітну плату. А це як раз пов’язано з субсидіями. Бо по формулі отримання субсидій — чим менша заробітна плата, тим більша субсидія.
Тому ця субсидійна політика сприяє тенізації ринку праці.
теги: Субсидії, верифікація, монетизація, Гройсман, Рева, тупик
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