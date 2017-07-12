Правда щодо пенсійної реформи

1. 22.06.17 Уряд Гройсмана зареєстрував у ВР пакет «пенсійних» законопроектів № 6614 – 661 7, якими пропонується внести зміни до 30 пенсійних та галузевих законів, де визначені умови виходу на пенсію, а також зміни до 3-х кодексів: Податкового, Бюджетного та Митного.

2. Так зван у « пенсійн у реформ у» від Гройсмана-Реви не можна назвати «реформою» взагалі , оскільки пропозиції уряду не змінюють ані філософію пенсійного забезпечення, ані саму пенсійну модель. Пропозиції уряду націлені виключно на зміну параметрів призначення і нарахування пенсій

3. Основна мета урядової « пенсійної реформи » - скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду за рахунок максимального зменшення кількості людей, що претендують на пенсійні виплати !

Реформа значно погіршить умови призначення нових пенсій і знизить ї х розміри на третину!

4. Планується «зменшити» демографічне навантаження на солідарну систему через фактичне підняття пенсійного віку , бо право виходу на пенсію збережеться (можна на графік) :

· в 60 років для осіб, які матимуть 25 років (зараз 15) страхового стажу в 2018 році, який щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років (!) в 2028 року ;

· в 63 роки для осіб, які матимутьвід 15 до 25 років страхового стажу в 2018 році, який щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році;

· в 65 років для осіб, які матимуть 15 роківстрахового стажу, проте не матимуть 16 років (вимога для виходу в 63 року) в 2019 році та, відповідно в 2028 році матимуть 15 років, проте не матимуть 25 років (вимога для виходу в 63 роки).

· Особам, які не матимуть 15 років страхового стажу призначатиметься державна соціальна допомога після досягнення 65 років.

5. Запропоновано переглянути розмір та умови призначення мінімальної пенсії за віком:

· за наявності страхового стажу 30/35 років для жінок та чоловіків – на рівні прожиткового мінімуму;

· у разі відсутності повного страхового стажу – розрахована пенсія. Доплата до прожиткового мінімуму здійснюється з урахуванням сукупного доходу;

· за наявності страхового стажу 30/35 років для жінок та чоловіків після досягнення ними 65 років – на рівні 40 відсотків від мінімальної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму;

· змінити джерело фінансування виплати компенсації роботодавцям за створення робочого місця. Виплату здійснювати не з бюджету Пенсійного фонду України, а з бюджету Державної служби зайнятості;

· уточнити умови призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною органами Пенсійного фонду України;

6. Варто зазначити, що під гаслом щодо «осучаснення» пенсій (торкнеться 5 млн пенсіонерів з 12) Кабміном, відповідно до Меморандуму з МВФ, заплановано значне збільшення тривалості страхового стажу (до 35 років), що фактично призведе до підвищення пенсійного віку до 65 років! .

При цьому, « осучаснення » пенсій є прямим обов’язком уряду, а ніяк не реформою !

7. Роки страхового стажу, яких не вистачає Уряд милостиво дозволяє докупати . Доплата за рік страхового стажу буде складати майже 17 тисяч грн. !

8. Крім того Урядом планується максимально обмежити право на дострокові і пільгові пенсії (за списками 1 і 2 – робота на шкідливих виробництвах). При цьому, у роботодавців збільшуються розмір внесків відповідно на 15 і 7 відсотків.

Також з 1 січня 2018 року скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров`я, соціального захисту та інших (вдарить по майже 2 млн. бюджетників)!

9. З меншення коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0 (що суперечить Конвенції МОП № 102 ) зменшить розмір нових пенсій на третину!!

10. В той же час – є незначний позитивний аспект - планується скасування з 1 жовтня 2017 року обмеження розміру пенсій (85%) працюючим пенсіонерам старшим за 63 роки, яке було у порушення статті 22 Конституції України запроваджено урядом А.Яценюка і продовжено Гройсманом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

· Подані законопроекти не узгоджувалися з Мінфіном, Мінекономіки та Мін'юстом. Тобто, вони не пройшли жодної з необхідних процедур на відповідність чинному законодавству та можливостям їхнього виконання бюджетним коштом.

· Законопроекти жодним чином не узгоджені з проектом Основних напрямів бюджетної політики на 2018 – 2020 роки (Бюджетною резолюцією), які нещодавно із порушенням норм Регламенту та із запізненням на 2 тижні подав Кабмін Гройсмана. Відповідно, коштів на так звану "пенсійну реформу" не передбачено в бюджеті на наступний рік та на 2019-2020 рр.

· Відповідальність за фінансування низки соціальних витрат, які зараз сплачуються з Пенсійного фонду (соціальна допомога по догляду за інвалідом, соціальна допомога тим, хто не має права на пенсію за віком, пенсії по інвалідності тощо) перекладається на держбюджет і на місцеві бюджети.

При цьому, відсотковий розподіл видаткової відповідальності між державним та місцевим бюджетами НЕ ВСТАНОВЛЕНО! Також відсутній порядок формування та здійснення виплат через Держказначейство. Тобто, кошти державного бюджету за цими видами соціальних видатків будуть розподілятися "у ручному режимі" або Мінсоцполітикою або Мінфіном.

· Фактичний пенсійний вік зросте до 65 років !

Раніше, якщо у вас немає 35 років страхового стражу, ви не отримаєте пенсії. А страховий стаж відраховується з 1 липня 2000 року, коли відповідні дані почали заносити до новоствореного Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Відповідно, якщо ви офіційно працевлаштовані і працювали безперервно останні роки, то в 2017 році більше ніж 17 років страхового стажу у вас не буде! В законопроекті залишили можливість вийти на пенсію в 60 років при наявності 25 років стажу, але це можливо лише для тих, кому роки роботи зараховувались як "рік за два".

· Індексацію пенсій на розмір інфляції пропонують фактично відмінити . Замість цього запровадити індексацію пенсій на 50% від розміру інфляції. Це призведе до скорочення купівельної спроможності пенсіонерів та їх подальшого зубожіння.

· Пропонується обмежити пенсійне забезпечення чорнобильців, дітей-сиріт, інвалідів з дитинства, інвалідів 3 групи тощо.

Пільгові пенсії за списками №1 та №2 (для працівників зайнятих на особливо шкідливих та особливо важливих роботах) будуть сплачуватися з грошей роботодавців, які зберігатимуться на якихось окремих рахунках. Для цього роботодавцям збільшать рівень сплати ЄСВ на 15% і 7% відповідно (тобто до 37% і 29%).

Виходячи з того, що за 20 років свого існування гривня знецінилась більше ніж в 15 разів, то такої "накопиченої пенсії" буде складати кілька відсотків від прожиткового мінімуму



Суттєво розширюється база для оподаткування пенсій . До неї пропонується включити надбавки, підвищення, цільову державну допомогу, індексацію та інші доплати до пенсій, встановлених законодавством, пенсії за особливі заслуги перед Україною тощо.

· Обмеження розмінів пенсій. Тим, хто зазнав трудового каліцтва, буде суттєво обмежений розмір страхових виплат - не більше ніж 10 прожиткових мінімумів.

· Доходи пенсійного фонду пропонується збільшити за рахунок додаткового оподаткування операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

Всупереч 22 статті Конституції урядова реформа значно погіршить умови призначення нових пенсій (стаж -35 років, вік-65) і знизить їх розміри на третину!!