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Президентська кампанія розпочалася
30.05.2017 16:03
Петра Олексійовича влаштує будь-хто, крім Юлії Тимошенко
Вже так склалося в політичній традиції новітньої української історії, що результати президентських перегонів починають аналізувати ще задовго до оголошення виборів. Різноманітні соціологічні служби вже сьогодні роблять опитування (як закриті так і відкриті) щодо фаворитів президентської кампанії 2019 року. Більшість опитувань засвідчують, що фаворитом президентської гонки є Юлія Тимошенко.
Адміністрація президента готується до президентських виборів і шукає, кого разом з Порошенком вивести у другий тур виборів. Петра Олексійовича влаштує будь-хто, крім Юлії Тимошенко!
За соціологією, у другому турі Порошенко програє Юлії Володимирівні. І президент, чудово це розуміючи, робить ставку то на Олега Ляшка, то на Юрія Бойка, то на Рабиновича...
Тепер настала черга Святослава Вакарчука. Чи захоче сам Святослав стати політичною іграшкою в чужих руках – покаже час. Проте його, за деякою інформацією, просуває не Банкова, а лідери політичної сили, яка зараз є членом так званої коаліції.
Але ми всі маємо розуміти, що маніпуляції та брехня мають певні обмеження в своїй ефективності. І коли настане час, Петро Порошенко переконається, що його реальна підтримка в народі – така ж, як була у Віктора Ющенка наприкінці його президентської каденції.
Україна пережила декілька брудних президентських кампаній і не виключено, що найближча кампанія теж не корелюватиме з хрестоматійними зразками демократичних президентських перегонів.
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