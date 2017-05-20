Шатуны Гройсмана

В последнее время Гройсман и другие чиновники в СМИ прибегают к спекуляциям и манипуляциям по социальной тематике, при том что правительством приняты решения, которые значительно ухудшили социальное положение миллионов граждан.

Так, в очередной раз произошло повышение стоимости коммунальных услуг и энергоносителей, с одновременным уменьшением социальных норм потребления и внедрением более жестких условий оформления субсидий.



Какие же на самом деле социальные реформы готовит нам Кабмин Гройсмана?

До конца этой сессии (до середины июля) Гройсманом анонсировано проведение «реформ» пенсионного обеспечения и здравоохранения, внесение изменений в трудовое законодательство.

1. Пенсионная реформа.

17 мая на заседании Кабмина Гройсман представил основные положения законопроекта по так называемой пенсионной реформы, который цинично назван «о повышении пенсий» (16 мая представлен на одобрение МВФ).

Под лозунгом «осовременивания» пенсий Кабмином в соответствии с Меморандумом МВФ запланировано увеличение продолжительности страхового стажа до 35 лет с 2028, что фактически приведет к повышению пенсионного возраста до 65 лет!

Поколениям 70-х, 80-х ранее 63 лет, а поколению 90-х раньше 65 лет на пенсию выйти не получится.

Для выхода на пенсию в 60 лет надо с 2018 года иметь минимальный страховой стаж не менее 25 лет.

Годы страхового стажа, которых не хватает, Правительство милостиво позволит докупать.

Кроме того, планируется максимально ограничить право на досрочные и льготные пенсии (по спискам №1 и 2 – работа на вредных производствах).

Также с 1 января 2018 года отменяется право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других.

Из положительного, правительство планирует отменить ограничение размера пенсий (85%) работающим пенсионерам.

Цель правительственной пенсионной реформы – сократить дефицит бюджета Пенсионного Фонда за счет уменьшения количества людей, претендующих на пенсионные выплаты.

Профсоюзы уже обратились с письмом к Президенту, Правительству и депутатам по поводу отсутствия социального диалога по пенсионной реформе.

Беспокойство профсоюзов вызывают правительственные планы повышения низких пенсий за счет ухудшения условий назначения новых пенсий и отказа от повышения пенсий значительной части пенсионеров.

Профсоюзы не поддерживают увеличение продолжительности страхового стажа, повышение пенсионного возраста, уменьшение коэффициента страхового стажа с 1,35 до 1,0 (не соответствует Конвенции МОТ №102, которой предусмотрено, что при стаже работы 30 лет пенсия не может быть меньше 40% от зарплаты), «замораживание» показателя средней зарплаты для исчисления пенсий и т.п. ...

Правительственная пенсионная реформа в случае ее введения значительно ухудшит условия назначения новых пенсий и снизит их размеры!

2. Медицинская реформа.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» №6327 и сопутствующие законопроекты №6328 и №6329. В нарушение регламента ВР они переданы на рассмотрение не в профильный комитет по охране здоровья, а в комитет по вопросам социальной политики.

Этим проектом, вопреки статье 49 Конституции Украины, скрыто внедряется платная медицина (вводится совместная оплата медицинских услуг гражданином и государством, причем судьба каждого не определена).

Кроме того вопреки декларируемой децентрализации устанавливается жесткая централизация средств, предусмотренных на финансирование медицинской отрасли. Предполагается создание нового органа – Национальной службы здоровья, которая будет монопольно выдавать лицензии и финансировать медицинские учреждения (порядка 70 млрд.!).

Принятие этого закона сделает невозможным получение малообеспеченными гражданами медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи.

3. Трудовой Кодекс

В июне текущего года на рассмотрение Верховной Рады Украины будет выноситься проект Трудового кодекса №1658 для принятия его во втором чтении.

Проектом предусматривается, в нарушение Конституции Украины, существенное сужение прав работников и усиление работодателей.

В частности, дискриминация женщин (женщин с детьми – разрешается ставить на работу в ночную смену, в ВЫХОДНЫЕ и праздничные дни. Одиноких матерей – освобождать на общих основаниях), значительно расширены и упрощены основания для увольнения работников, роль профсоюзов на предприятии фактически сводится к нулю.

Ко второму чтению комитетом по вопросам социальной политики не учтена половина предложений и замечаний МОТ.

Все три «реформы» Правительства ухудшают социальное положение граждан и ограничивают их социальные права, напрямую противоречат статье 22 Конституции Украины, которая запрещает при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы сужать существующие права и свободы.