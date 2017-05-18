Соціальні шатуни Гройсмана

Як і соціальні реформи готує нам Уряд?

Останнім часом Гройсман та інші урядовці у ЗМІ вдаються до спекуляцій і маніпуляцій щодо соціальної тематики, при тому що урядом ухвалені рішення, які значно погіршили соціальне становище міліонів громадян.

Так, вкотре відбулося підвищення вартості комунальних послуг та енергоносіїв, з одночасним зменшенням соціальних норм споживання та впровадженням більш жорстких умов оформлення субсидій.

До кінця цієї сесії Гройсманом анансовано проведення « реформ » пенсійного забезпечення та охорони здоров’я, внесення змін до трудового законодавства.

1. Пенсійна реформа.

17 травня на засіданні Кабміну Гройсман презентував основні положення зпаконороекту щодо так званої пенсійної реформи, який цинічно названо щодо «підвищення пенсій» (16 травня подано на схвалення МВФ).

Під гаслом щодо «осучаснення» пенсій Кабміном відповідно до Меморандуму з МВФ заплановано збільшення тривалості страхового стажу до 35 років з 2028 року , що фактично призведе до підвищення пенсійного віку до 65 років!

П окоління 70-х, 80-х раніше 63 років , а покоління 90-х раніше 65 на пенсію не вийде.

Для виходу на пенсію в 60 років треба з 2018 року мати мінімальний страховий стаж не менше 25 років.

Роки страхового стажу яких не вистачає Уряд милостиво дозволяє докупати.

Крім того планується максимально обмежити право на дострокові і пільгові пенсії (за списками 1 і 2 – робота на шкідливих виробництвах).

Також з 1 січня 2018 року скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров`я, соціального захисту та інших.

З позитивного, Уряд планує скасувати обмеження розміру пенсій (85%) працюючим пенсіонерам.

Мета урядової пенсійної реформи - скоротити дефіцит бюджету Пенcійного Фонду за рахунок зменшення кількості людей, що претендують на пенсійні виплати.

Профспілки вже звернулися з листом до Президента, Уряду і депутатів з приводу відсутності соціального діалогу щодо пенсійної рефоми.

Тривогу профспілок викликають урядові плани підвищення низьких пенсій за рахунок погіршення умов призначення нових пенсій і непідвищення пенсій значній частині пенсіонерів.

Профспілки не підтримують збільшення тривалості страхового стажу, підвищення пенсійного віку, зменшення коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0 (що не відповідає Конвенції МОП № 102, якою передбачено, що при стажі роботи 30 років пенсія не може бути меншою 40% від зарплати), "замороження" показника середньої зарплати для обчислення пенсій і т.п. ...

Урядов а пенсійн а реформ а , у разі її запровадження значно погірш ить умови призначення нових пенсій і знизить їх розміри!

2. Медична реформа.

У Верховній раді України зареєстровано урядовий законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» № 6327 і супутні законопроекти 6328 і 6329. В порушення регламенту ВР вони передані на розгляд не профільний комітет з охорони здоров ’ я, а комітет з питань соціальної політики.

Цим проектом, всупереч статті 49 Конституції України, приховано за проваджується платна медицина (вводиться співоплата медичних послуг громадянином та державою, причому доля кожного не визначена).

Крім того всупереч декларованій децентралізації встановлюється жорстка централізація коштів, які передбачатимуться на фінансування медичної галузі. Передбачається створення нового ЦОВ – Національної служби здоров ’ я, що монопольно буде видавати ліцензії і фінансувати медичні заклади (порядка 70 млрд.грн! ).

Прийняття цього закону унеможливить отримання малозабезпеченими громадянами медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.

3. Трудовий Кодекс

У червні поточного року на розгляд Верховної Ради України виноситиметься проект Трудового кодексу № 1658 для ухвалення його у другому читанні.

Проектом передбачається, в порушення Конституції України, суттєве звуження прав працівників та посилення роботодавців .

Зокрема, дискримінація жінок (жінок з малими дітьми – дозволяється ставити на роботу у нічну зміну, у віхідні і святкові дні. Одиноких матерів – звільняти на загальних підставах), значно розширено і спрощено підстави для звільнення працівників, роль профспілок на підприємстві фактично зводиться до нуля.

До другого читання комітетом з питань соціальної політики не врахована половина пропозицій і зауважень МОП.

Всі три «реформи» Уряду погіршуть соціальне становище громадян і обмежують їх соціальні права, що напряму суперечать статті 22 Конституції України, яка забороняє при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звужувати існуючі права і свободи.