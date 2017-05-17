Коротко про пенсійну "реформу" Гройсмана

17 травня на засіданні Кабміну Гройсман презентував основні положення законопроекту щодо так званої пенсійної реформи, який цинічно названо щодо «підвищення пенсій» (1 6 травня подано на схвалення МВФ). Тексту у вільному доступі нема.

Під гаслом щодо «осучаснення» пенсій (торкнеться 5 млн з 12) Кабміном відповідно до Меморандуму з МВФ заплановано значне збільшення тривалості страхового стажу (до 35 років), що фактично призведе до підвищення пенсійного віку, покоління 70-х, 80-х раніше 63 років на пенсію не вийде.

Для виходу на пенсію в 60 років треба мати мінімальний страховий стаж не менше 25 років. Роки страхового стажу яких не вистачає Уряд милостиво дозволяє докупати.

Крім того планується максимально обмежити право на дострокові і пільгові пенсії (за списками 1 і 2 – робота на шкідливих виробництвах).

Також з 1 січня 2018 року скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров`я, соціального захисту та інших .

З позитивного, Уряд планує скасувати обмеження розміру пенсій (85%) працюючим пенсіонерам.

Мета урядової пенсійної реформи - скоротити дефіцит бюджету Пен c ійного Фонду за рахунок максимального зменшення кількості людей, що претендують на пенсійні виплати.

Профспілки звернулися з листом до Президента, Уряду і депутатів з приводу відсутності соціального діалогу щодо пенсійної рефоми.

Тривогу профспілок викликають урядові плани підвищення низьких пенсій за рахунок погіршення умов призначення нових пенсій і непідвищення пенсій значній частині пенсіонерів.

Профспілки не підтримують збільшення тривалості страхового стажу, підвищення пенсійного віку, зменшення коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0 (що не відповідає Конвенції МОП № 102, якою передбачено, що при стажі роботи 30 років пенсія не може бути меншою 40% від зарплати), "замороження" показника середньої зарплати для обчислення пенсій і т.п. ...

У рядові пенсійні реформи , у разі їх запровадження значно погіршать умови призначення пенсій і знизять їх розмір !